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Трое харьковчан чудом уцелели при уничтожении мусорного бака российскими оккупантами. ВИДЕО камер наблюдения

Трое харьковчан чудом уцелели при обстреле жилых кварталов Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры наблюдения зафиксировали попадание российского снаряда в мусорный бак. В момент взрыва один человек находился в нескольких метрах от эпицентра, а еще двое буквально за несколько секунд прошли мимо мусорного бака и оказались в защищенном бетонном заборном пространстве.

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обстрел (27366) Харьков (7518) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+28
якщо придивитись то там і не всі сміттєві баки було уражено. деякі з них вціліли і продовжують бойове чергування
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18.04.2022 12:15
+20
Так должна жить мацква!
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18.04.2022 12:18
+18
я в шоці...піпец...жінка встала і спокійно собі пішла.не бігла ,не кричала.так ніби вона кожен день ходить під обстрілами ракет
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18.04.2022 12:17
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якщо придивитись то там і не всі сміттєві баки було уражено. деякі з них вціліли і продовжують бойове чергування
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18.04.2022 12:15 Ответить
І не просто продовжують бойове чергування, а і готують гідну відповідь десь біля метро в москві
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18.04.2022 14:11 Ответить
А по кац-тб скажуть "Уничтожен еще один командній центр Азова".
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18.04.2022 14:51 Ответить
Повезло...причем очень сильно...
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18.04.2022 12:16 Ответить
кассетный
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18.04.2022 12:30 Ответить
я в шоці...піпец...жінка встала і спокійно собі пішла.не бігла ,не кричала.так ніби вона кожен день ходить під обстрілами ракет
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18.04.2022 12:17 Ответить
напевно контузія... і шок
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18.04.2022 12:19 Ответить
Спецоперація по денацифікації сміттєвих баків іде чітко за планом
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18.04.2022 12:18 Ответить
Так должна жить мацква!
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18.04.2022 12:18 Ответить
но сначала белгород, ростов, брянск, воронеж (обязательно) и белорашкины - барановичи, гомель, мозырь, бобруйск и т.д
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18.04.2022 12:22 Ответить
Ну это само собой...
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18.04.2022 14:37 Ответить
Вася, ти шо? Воронєж ми звільнемо і не дамо уйлу цого бомбардувати).
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18.04.2022 14:53 Ответить
У жінки другий день народження.
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18.04.2022 12:19 Ответить
Не розумію людей, яку не евакуювалися - щодня гинуть дорослі , діти, старі. Який сенс там сидіти на наражатися на обстріл? Це якийсь інфантілізм просто. Гинуть ні за що, ні протщо. А можна б було виїхати, та перечекати у безпеці.
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18.04.2022 12:35 Ответить
Наверное думали что в баке солдаты НАТО.
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18.04.2022 12:37 Ответить
био лаборатория нато вход парадный..черный в телефонной будке..там под землей польские негры делают абрамсы песочного цвета
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18.04.2022 12:44 Ответить
вчерашний баЯн с телеги перезапиленый мной в фб и вк..пфф
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18.04.2022 12:43 Ответить
Бачив це відео в телеграмі. З дуже красномовним заголовком:
Ще 2 місяці назад харків'янам і в голову не могло прийти, що кацапсіни нападуть. А тепер ось такі ракетні обстріли - звичне явище...
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18.04.2022 12:48 Ответить
до Днепра меньше 3 часов езды на авто, смысл сидеть сейчас в Харькове под обстрелами?
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18.04.2022 13:00 Ответить
Слава Богу.
Хай теж саме повернеться Москві і всій РФ у 200 разів більше
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18.04.2022 14:45 Ответить
скільки ще терпітимуть обстріл громадянського населення України? На обстрілі Українських цивільних об'єктів потрібно завдавати ударів по російським.
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18.04.2022 17:08 Ответить
 
 