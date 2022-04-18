Трое харьковчан чудом уцелели при уничтожении мусорного бака российскими оккупантами. ВИДЕО камер наблюдения
Трое харьковчан чудом уцелели при обстреле жилых кварталов Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры наблюдения зафиксировали попадание российского снаряда в мусорный бак. В момент взрыва один человек находился в нескольких метрах от эпицентра, а еще двое буквально за несколько секунд прошли мимо мусорного бака и оказались в защищенном бетонном заборном пространстве.
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+28 Daro Doro
показать весь комментарий18.04.2022 12:15
+20 дератизатор
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Ще 2 місяці назад харків'янам і в голову не могло прийти, що кацапсіни нападуть. А тепер ось такі ракетні обстріли - звичне явище...
Хай теж саме повернеться Москві і всій РФ у 200 разів більше