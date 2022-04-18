Войска РФ обстреливают и бомбят "Азовсталь" в Мариуполе по всем видам оружия, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" в Мариуполе с применением всего оружия.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Главное. Весь день шли бои в Левобережном районе. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего оружия. Относительно ультиматума и предложения сдаться. Даже понимая, что защитники не собираются сдаваться, планы оккупантов понятны. По их сообщению коридор для безопасного выхода должен был быть замечен красными флажками, но никакой заметки нанесено так и не было. Что в который раз подтверждает только ловушку, заготовленную нашим защитникам", - рассказал он.

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