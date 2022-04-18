РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11708 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 430 17

Войска РФ обстреливают и бомбят "Азовсталь" в Мариуполе по всем видам оружия, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" в Мариуполе с применением всего оружия.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Главное. Весь день шли бои в Левобережном районе. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего оружия. Относительно ультиматума и предложения сдаться. Даже понимая, что защитники не собираются сдаваться, планы оккупантов понятны. По их сообщению коридор для безопасного выхода должен был быть замечен красными флажками, но никакой заметки нанесено так и не было. Что в который раз подтверждает только ловушку, заготовленную нашим защитникам", - рассказал он.

Смотрите: Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ВИДЕО

Мариуполь (5718) Андрющенко Петр (583)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Тяжело смотреть на такое. Как же хочется, чтобы в подобной ситуации очутились кацапские крупные города.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:48
+15
Гарне було місто Маріуполь. От так має бути з усією московією від владивостока до калініграда.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:42
+14
Нехай порадіють підари. Все врахується. Українці не забудуть. Вмиються кривавими сльозами москальські гниди, волаючи "За что?"
Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шкода, що пізно нам прийдуть дальнобійні ракети, так би накрили вже цих фаршистів.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:41 Ответить
Гарне було місто Маріуполь. От так має бути з усією московією від владивостока до калініграда.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:42 Ответить
місто було й Є, й буде
показать весь комментарий
18.04.2022 17:02 Ответить
Су...рашиські
показать весь комментарий
18.04.2022 13:45 Ответить
Тяжело смотреть на такое. Как же хочется, чтобы в подобной ситуации очутились кацапские крупные города.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:48 Ответить
Жаль, що тільки 1 лайк можна поставити.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:49 Ответить
Нехай порадіють підари. Все врахується. Українці не забудуть. Вмиються кривавими сльозами москальські гниди, волаючи "За что?"
Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.
показать весь комментарий
18.04.2022 13:48 Ответить
А Маріуполя, мені здається, більше нема і не буде. Маріуполь - це Азовсталь та ММК, цим заводам потрібен порт, порт - це вихід в Азовське море, кацапи море забрали і не віддадуть.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:28 Ответить
Тут два варіанти: забрати ВСІ території включаючи Крим (і не питатись, чи віддадуть - це цілком реально за підтримки всього світу і нашого бажання та дій) або ж "домовлятись" і "пересувати трошки кордони" (цитата з нєтлєнки Найвеличнішого) поступово аж до утворення прямого кордону Польщі та Кацаплянду. Що обере "мудрий нарід"? Я, наприклад, не впевнений... Бубочку вже дехто боготворить, бо відростив щетинку, скорчив жалісливу мордочку і обкладає .уями представників країн, котрі нам допомагають+НАТО - герой, що п..дець, бо "невтік"!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 15:13 Ответить
Один город Мариуполь никто не может деблокировать и ты тут фантазируешь про Крым))
показать весь комментарий
19.04.2022 05:15 Ответить
козліна, все ви віддасте, сторицею, а ти іди
показать весь комментарий
18.04.2022 16:16 Ответить
Заткни свою пасть. I хто це "ми"? Облизуй ще бiльш свого Zеленого стратега.
показать весь комментарий
19.04.2022 11:59 Ответить
Кацапи здохніть
показать весь комментарий
18.04.2022 14:28 Ответить
Яка реакція "найвеличнішого" брехла? А НУЛЬОВА - ***** йому, головне, що на дороги наклав, утирок! Ще й брехало, що щодня контактує з азовцями, а вони казали абсолютно протилежне і чомусь (дивно, правда?) в мене більше довіри до героїв, ніж до клоуна...
показать весь комментарий
18.04.2022 15:06 Ответить
Щодо можна чи не можна деблокувати рішення досить просте: або кацапи йдуть нах, або перехід кордону і ті ж самі дії на їхній території - зараз це вже реально. Хай не повноцінний наступ, але чому майже не діють наші ДРГ? Чому не палають їхні прикордонні міста??? Ідіотизм якийсь...
показать весь комментарий
18.04.2022 15:15 Ответить
А ще посада в людини цікава... І що порадив радник меру?.. А в самого радника також радник є? Чи лише "помічники"? НАступне питання: навіщо помічники? Якщо немічний і не здатний справитись - чого перся? Уявіть, ви влаштовуєтесь на роботу, але ставите умову, що роботодавець повинен Вам оплачувати декількох радників, помічників, членовозів і т.д. - куди Вас пошле роботодавець? Добре, якщо просто в напрямку кацапського корабля, а не викличе санітарів. А на держслужбі це, чомусь, вважається нормальним! Якийсь Оруел + Сіфт + ще багато кого... Роботодавець у цього шобла - платники податків, то може ПІСЛЯ війни нарешті час і послати цю систему 19 століття у відомого напрямку??? Бо відверто: за.бав цей виводок радників, заступників, консультантів та інших ПАРАЗИТІВ! Не є спеціалістом - не пхай тупе рило у владу!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 15:23 Ответить
Ну Арестович например советник Андрея Елдака. Только вдумайтесь советник у завхоза. Оруел вообще нихто со своим скотским двором
показать весь комментарий
18.04.2022 19:45 Ответить
 
 