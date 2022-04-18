Войска РФ обстреливают и бомбят "Азовсталь" в Мариуполе по всем видам оружия, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" в Мариуполе с применением всего оружия.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Главное. Весь день шли бои в Левобережном районе. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего оружия. Относительно ультиматума и предложения сдаться. Даже понимая, что защитники не собираются сдаваться, планы оккупантов понятны. По их сообщению коридор для безопасного выхода должен был быть замечен красными флажками, но никакой заметки нанесено так и не было. Что в который раз подтверждает только ловушку, заготовленную нашим защитникам", - рассказал он.
Топ комментарии
+24 Мобильный крематорий
показать весь комментарий18.04.2022 13:48
+15 Розвиток Людини
показать весь комментарий18.04.2022 13:42
+14 экзорцист
показать весь комментарий18.04.2022 13:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може грішу, але бажаю їм мучительної смерті. Всім. І личинкам також.