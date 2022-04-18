Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы вблизи Северодонецка, - Бутусов. ВИДЕО 18+
Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы вблизи Северодонецка.
Об этом говорится в репортаже главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с места уничтожения российских оккупантов.
"Подразделение 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ было уничтожено 2 апреля. Подразделение прибыло сюда с Дальнего Востока. Тело командира роты обгорело уже в результате последующего обстрела россиянами этой территории. Эта рота погибла в окрестных лесах. Командир роты был идентифицирован по личным документам, средствам связи и оружию. В этом районе идут контактные сражения. Именно это подразделение было уничтожено в стрелковом бою... Вот именно это и ждёт российскую армию. За телами никто не приходит и не обращается с просьбой забрать их. Российское командование совершенно не интересуется своими убитыми солдатами", - говорит Бутусов.
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Видно роги...(бажаючи можуть додати свій текст)
Там жопа-то есть?
А то понять в этой кучке "некомплекта" не видно...
Как были обрыганами, так и остались
Скінчився їх Хабаровськ, якого я НІКОЛИ за чисту монету не сприймав. Я коли на теє ставання дивився, не раз промовляв: "у випадку війни із Україною у військоматах Хабара відбою не буде від добровольців"... як у воду дивився!