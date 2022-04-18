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Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы вблизи Северодонецка, - Бутусов. ВИДЕО 18+

Командира 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ ликвидировали украинские бойцы вблизи Северодонецка.

Об этом говорится в репортаже главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с места уничтожения российских оккупантов.

"Подразделение 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВС РФ было уничтожено 2 апреля. Подразделение прибыло сюда с Дальнего Востока. Тело командира роты обгорело уже в результате последующего обстрела россиянами этой территории. Эта рота погибла в окрестных лесах. Командир роты был идентифицирован по личным документам, средствам связи и оружию. В этом районе идут контактные сражения. Именно это подразделение было уничтожено в стрелковом бою... Вот именно это и ждёт российскую армию. За телами никто не приходит и не обращается с просьбой забрать их. Российское командование совершенно не интересуется своими убитыми солдатами", - говорит Бутусов.

Читайте: Выдающееся событие! Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину сверхсовременный военный беспилотник для корректировки артиллерии!, - Бутусов. ВИДЕО

армия РФ (19375) Северодонецк (605) уничтожение (7023) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+50
Какой то он некомплектный.
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18.04.2022 13:31
+41
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18.04.2022 13:36
+34
Красавчик! Его судьба ждёт всех орков во главе с ******
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18.04.2022 13:31
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Какой то он некомплектный.
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18.04.2022 13:31 Ответить
Дійсно. Я б додав, неохайний він.
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18.04.2022 13:34 Ответить
Очень даже милый русский, ничего вы не понимаете.
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18.04.2022 13:41 Ответить
хомо сапиенс - другая ветка)
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18.04.2022 13:44 Ответить
homo habilis скорей.
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18.04.2022 13:59 Ответить
Homo debilus
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19.04.2022 09:04 Ответить
хомо ка-сапієнс
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18.04.2022 13:59 Ответить
"мохо ка-сапієнс"
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18.04.2022 14:17 Ответить
гомо-кацапосаветікус
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18.04.2022 16:19 Ответить
Де Ви побачили хомо? Там найбільше це пітекус.
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18.04.2022 14:07 Ответить
Может он и некомплектный, зато уже хАроший
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18.04.2022 13:54 Ответить
ой, там собаки - такие шустрьіе...
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18.04.2022 14:10 Ответить
Не знаю, мені подобається
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18.04.2022 14:16 Ответить
Командір "задубів" в позі, що нагадує його "любімую" букву "Z"! 👀😁
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18.04.2022 14:23 Ответить
половинка ))
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18.04.2022 14:35 Ответить
Прикопали москаля край дороги...
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18.04.2022 14:42 Ответить
Видно руку, ще й пів сраки (ну що зосталось)
Видно роги...(бажаючи можуть додати свій текст)
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18.04.2022 15:02 Ответить
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18.04.2022 14:47 Ответить
"Наша Галя балувана?" ©
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18.04.2022 15:00 Ответить
Зато компактный.
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18.04.2022 23:36 Ответить
А в Україні так,-Одна нога тут,друга там!
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19.04.2022 07:39 Ответить
Красавчик! Его судьба ждёт всех орков во главе с ******
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18.04.2022 13:31 Ответить
Картиною ліквідованого кацапа задоволений.
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18.04.2022 13:31 Ответить
гарно лежить,майже як живий та відпочиває🤗
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18.04.2022 13:33 Ответить
Красівоє!
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18.04.2022 13:34 Ответить
прикро шо плеєр запахи не передає
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18.04.2022 13:34 Ответить
Падлою смердить.
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18.04.2022 14:52 Ответить
А ноги підігнув, наче перед уходом до диявола, букву Z хотів намалювати.
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18.04.2022 13:35 Ответить
Треба було їхати з Далекого Сходу, щоб тут смерть свою знайти ? Так і на Д.С. можна вмерти, немає там безсмертних
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18.04.2022 13:35 Ответить
ага, пам'ятаємо: "что хочєш со мною дєлай, только нє брасай в "тєрновий куст"
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18.04.2022 17:12 Ответить
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18.04.2022 13:36 Ответить
А оказать первую помощь пострадавшему?
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18.04.2022 13:36 Ответить
Так уже собственно Оказали
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18.04.2022 15:01 Ответить
Где 18+?
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18.04.2022 13:37 Ответить
хочете "дорослого контенту"? - ви сайтом помилилися. Тут тільки пристойна інформація, схвалена найкращими вихователями.
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18.04.2022 17:10 Ответить
Без руке, без ноге, не треба було сюда, курва, йте..
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18.04.2022 13:39 Ответить
Вротного завалили!
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18.04.2022 13:41 Ответить
прям як в кулінарних книжках. "Обсмажуати до хрусткої скоринки". Повара були професійні.
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18.04.2022 13:42 Ответить
никому не нужный мусор...
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18.04.2022 13:44 Ответить
Красавчеки. Берегите себя
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18.04.2022 13:44 Ответить
Без руке, без ноге, не треба було сюда, курва, йте..
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18.04.2022 13:47 Ответить
Без рук, без ног, на земле валяется, мило улыбается. Кацапы, выясняется, тоже бывают милыми.
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18.04.2022 13:51 Ответить
Так будет выглядеть ВСЯ ватная падаль пришедшая на СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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18.04.2022 13:56 Ответить
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18.04.2022 14:06 Ответить
Надо делать как можно больше таких видео, родственники этих кацапских свинособак должны понять, что Украина никогда не будет порабощена р. ф.
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19.04.2022 12:02 Ответить
Пане Ю.Бутусов, що робиться в Кремінній на Луганщині, і як це впливає на стан фронту ?
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18.04.2022 14:23 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreminna-okupacija/31808478.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreminna-okupacija/31808478.html

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18.04.2022 14:38 Ответить
Пане Савчук,про цього командира роти,якого прибили 02 квітня,ви взнали тільки сьогодні-18 квітня.Треба почекати 16 діб і ми все взнаєм. Зато без обману.Бо буде як з тим крейсером-то окурок кинули,то шторм,то на лівий бік похилився,то на правий...
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18.04.2022 17:49 Ответить
А жопа этого 3/14дора, пусть будет замочной скважиной на воротах в АД!
Там жопа-то есть?
А то понять в этой кучке "некомплекта" не видно...
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18.04.2022 14:24 Ответить
Поштрикайте паличкою , мо` живий ще.
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18.04.2022 14:29 Ответить
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18.04.2022 14:43 Ответить
Не втікай від ЗСУ, тільки вмреш стомленим )))
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18.04.2022 14:52 Ответить
Угорелые все как один на чертей с ада похожие. Нелюди...
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18.04.2022 15:27 Ответить
Хлопці гасіть нечисть
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18.04.2022 15:33 Ответить
Комроти не таке вже і велике цабе, але най буде!
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18.04.2022 16:00 Ответить
А мог бы жить на параше, да водку палёную пить... Пришёл пачкать нашу землю..
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18.04.2022 16:40 Ответить
POPERDOLILO
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18.04.2022 16:54 Ответить
VovaZiLvova - https://www.youtube.com/watch?v=wB_54z56NAA Перегній Весела пісня про окупантів
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18.04.2022 17:16 Ответить
Замечательно смотрится ))).
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18.04.2022 17:57 Ответить
Блин, я родился в Бикине, откуда эти у"баны. И это часть где служил мой отец при совке.. Тогда на доске почета были фотографии украинцев, потому что только у них был порядок в батальонах. Остальные это просто сброд дегенератов. На учения выехать из боксов не могли, т.к. все разворовано было и неходовое.. и это при СССР.. щас так вобще развал полный.. вот так и воюют, черти

Как были обрыганами, так и остались
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18.04.2022 19:41 Ответить
Чого лежите? А ну "Хабаравск вставай" ))
Скінчився їх Хабаровськ, якого я НІКОЛИ за чисту монету не сприймав. Я коли на теє ставання дивився, не раз промовляв: "у випадку війни із Україною у військоматах Хабара відбою не буде від добровольців"... як у воду дивився!
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19.04.2022 02:20 Ответить
 
 