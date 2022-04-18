"Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": российский оккупант мечтает о ранении, - перехват СБУ. АУДИО
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с женой, в которой он мечтает о ранении, получении выплаты и возвращении домой.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит российский вояка жене.
Она не скрывает своей радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это понадобиться буквально несколько дней.
"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.
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@Valerii_Markus
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6 хв
Подобається це вам чи ні, шлях до сильної, незалежної України пролягає по трупаx roSSі9н.
Зови жену сюда, хай приезжает!
Тут вам 3/14дорасам такой "отрыв" будет - дай Бог шоб пакетов чёрных хватило вас убогих потом домой отправить...
Говнофауна 3/14дарастическая...
Москалик не розуміє що він для родіни потрібен або на полі боя в якості м'яса, або як собачий корм безвісті зниклий. Що йому не збираються платити те що з кожним днем перетворюється на фантики, що руские своїх кидають завжди.
Вот чья армия побежит, если ее начать гнать до масквы.