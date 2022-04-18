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"Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": российский оккупант мечтает о ранении, - перехват СБУ. АУДИО

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с женой, в которой он мечтает о ранении, получении выплаты и возвращении домой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит российский вояка жене.

Смотрите: "У нее брат в "Азове", и они ее нах#й расстреляли", - оккупанты в разговоре признаются, что в упор расстреливают украинок. ВИДЕО

Она не скрывает своей радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это понадобиться буквально несколько дней.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.

армия РФ (19375) СБУ (19931) перехват (343)


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Топ комментарии
+29
Что ето за хромой миллионер который за 3 ляма срублей и две машины купить хочет и в отрыв уйти. Оставайся дальше и твоя шаромойка получит за тебя 7 лаямов и купит себе машину намного лучше и в отрыв с Ашотом уйдет
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18.04.2022 13:57
+23
Мрії рабів...
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18.04.2022 13:52
+23
Теперь на рассеи будет бум хромых миллионеров ... ВСУ постарается...
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18.04.2022 13:55
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" Гарний москаль......."
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18.04.2022 13:52 Ответить
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18.04.2022 14:17 Ответить
Какая оно всё-таки красивая.
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18.04.2022 14:59 Ответить
Ты еще не видел, как она какает.
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18.04.2022 15:15 Ответить
Мрії рабів...
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18.04.2022 13:52 Ответить
Рабу огурец в жопу, осколок в ногу, 30 серебренников и раболепеть 👍
Мячтаа👍🐔
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18.04.2022 13:59 Ответить
Довбень ще не усвідомив, що тачку на автоматі максимум черрі світить). А може і не світить..
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18.04.2022 13:53 Ответить
Інвалідка як в операції и з педалями газу і тормозу на рулю
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18.04.2022 14:20 Ответить
сбу лучше б перехватывало передвижение вражеских войск, координаты складов и техники, авианалеты, а не всякую хрень которая никому не нужна
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18.04.2022 13:54 Ответить
Такое они приберегают для себя.
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18.04.2022 19:41 Ответить
А єщьо лучьшє тєбє лапатнік асколок в голову,хотя уже нє поможет...
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18.04.2022 13:54 Ответить
Навіть наскрізне поранення безтолковки - легке поранення, бо мозок (з-за відсутності) не вражений.
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18.04.2022 13:57 Ответить
Теперь на рассеи будет бум хромых миллионеров ... ВСУ постарается...
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18.04.2022 13:55 Ответить
Як я хочу, щоб всі ваші кошолки отримали по 7 000 000 рублів!
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18.04.2022 13:56 Ответить
В россрочку на 25 лет
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18.04.2022 13:59 Ответить
Опубликуйте список тех, кому россия уже выплатила за ранение или за погибших. А то пока что "пропали без вести в открытом море".
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18.04.2022 13:56 Ответить
Что ето за хромой миллионер который за 3 ляма срублей и две машины купить хочет и в отрыв уйти. Оставайся дальше и твоя шаромойка получит за тебя 7 лаямов и купит себе машину намного лучше и в отрыв с Ашотом уйдет
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18.04.2022 13:57 Ответить
В итоге зажмурят и дорогая узнает какой у соседа есть конец🐔❗
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18.04.2022 14:00 Ответить
так ведь вайны нет)) необьявлена самка Ашота получит конвертик "денег нет, пропал безвести. держитесь"
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18.04.2022 17:10 Ответить
Чтоб тебя, 3.14дораса, ...уя лишили. Будешь ОНО, зато 3 ляма.
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18.04.2022 13:58 Ответить
Дерев'яний *уй собі купить... і тачку на автоматі
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18.04.2022 15:02 Ответить
Конкретный отрыв тебе будет, а 3 млн. срублей- вряд ли.
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18.04.2022 13:58 Ответить
Зате як зручно! Підкидати в грубку можна не нагибаючись))
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18.04.2022 15:00 Ответить
Вот так и ползает от зомбоящика до печурки дровишек подкинуть.
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18.04.2022 15:26 Ответить
А как он встает с колен? 🤔
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18.04.2022 15:29 Ответить
Приходит на ум классика "А давайте грохнем Жору и срубим нормально ловеху"
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18.04.2022 13:58 Ответить
" Застрахуй братуху, застрахуй..." )))
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18.04.2022 15:05 Ответить
это наша корова и мы будем ее доить!! (с) Дукалис
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18.04.2022 17:08 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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18.04.2022 14:02 Ответить
Кацапи тварюки несусвітні + ідіоти від народження 😠
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18.04.2022 14:03 Ответить
А если осколок в голову то обещают 7 млн. И не надо будет с ванькой делится. Подумай об этом, натаща
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18.04.2022 14:05 Ответить
Валерій Маркус
@Valerii_Markus
·
6 хв
Подобається це вам чи ні, шлях до сильної, незалежної України пролягає по трупаx roSSі9н.
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18.04.2022 14:12 Ответить
Лучше осколок в голову, и сразу 7 миллионов милой)
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18.04.2022 14:14 Ответить
Кусок доски...и четыре подшипника ты себе купишь за 3 лимона когда домой без ног вернешься..
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18.04.2022 14:18 Ответить
Ще утюжки треба )))
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18.04.2022 15:06 Ответить
Причем и подшипники, и доска, и гвозди будут китайскими.
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18.04.2022 15:27 Ответить
Вангую--обглоданное собаками рашисткое гуано. Самке--пропал безвести. Ни денег ни орка.
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18.04.2022 14:25 Ответить
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18.04.2022 14:26 Ответить
Так чё ждать-то?
Зови жену сюда, хай приезжает!
Тут вам 3/14дорасам такой "отрыв" будет - дай Бог шоб пакетов чёрных хватило вас убогих потом домой отправить...
Говнофауна 3/14дарастическая...
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18.04.2022 14:29 Ответить
ХА ХА БУНТ НА БУТЫЛКЕ ЭТО ЧТО ТО НОВОЕ ОТ СКЕПЫШЕЙ ОПУЩЕННЫХ)))))
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18.04.2022 14:30 Ответить
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18.04.2022 14:35 Ответить
Міліанєр купи собі дві але з ручним управлінням дибіли бл
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18.04.2022 14:37 Ответить
Тачька з автоматом для цього пітекантропа:
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18.04.2022 14:39 Ответить
В цьому перехопленні прекрасно все. Від тупого москаля який радіє пораненню, до тупої курки яка погигикує на його слова.
Москалик не розуміє що він для родіни потрібен або на полі боя в якості м'яса, або як собачий корм безвісті зниклий. Що йому не збираються платити те що з кожним днем перетворюється на фантики, що руские своїх кидають завжди.
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18.04.2022 14:57 Ответить
В голову щоб 100%
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18.04.2022 16:10 Ответить
и чтобы навылет.
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18.04.2022 19:43 Ответить
Все Ясно, там нет нации. Каждый сам за себя.
Вот чья армия побежит, если ее начать гнать до масквы.
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18.04.2022 16:16 Ответить
йоопта!!! так можно по почте им аркебзу какуюто прислать или хлопок-машинку)) волонтеры еще и доплатят!!! раньте себя сами, и там и там получите ))) лишь тольок не воюйте взаправду!! а потом бджете еще расказывать как вы в подполье копротиавлялись назло путинскому режиму и подрывали аримю оПУканта )
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18.04.2022 17:05 Ответить
 
 