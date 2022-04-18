"Прихрамываешь, зато три миллиона. Мы сразу уходим в конкретный отрыв": российский оккупант мечтает о ранении, - перехват СБУ. АУДИО

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского военного с женой, в которой он мечтает о ранении, получении выплаты и возвращении домой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит российский вояка жене.

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Она не скрывает своей радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это понадобиться буквально несколько дней.



"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.