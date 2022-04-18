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Оборона Мариуполя продолжается. "Азов" проводит контратаку, несмотря на превосходящие силы противника.. ВИДЕО

Бойцы полка "Азов", несмотря на полную осаду и превосходящие силы противника, проводят контратаку в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полка "Азов" в телеграм-канале.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", - говорится в сообщении.

Смотрите: Войска РФ обстреливают и бомбят "Азовсталь" в Мариуполе по всем видам оружия, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

армия РФ (19375) Мариуполь (5718) Азов (795)


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Топ комментарии
+108
АЗОВ, МИ ЗНАЄМО ПРО ПОДВИГ КОЖНОГО З ВАС, МИ ПОСТІЙНО ДУМКАМИ З ВАМИ. ВИ - НАША ГОРДІСТЬ І СЛАВА!
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18.04.2022 15:12
+83
Дякую Вам...Бережіть себе!!
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18.04.2022 15:16
+45
Слава ЗСУ! Слава добровольцям окремому загону спеціального призначення "Азов"!Маріуполь встоїть і перемога над Рашкою буде за Україною!
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18.04.2022 15:19
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АЗОВ, МИ ЗНАЄМО ПРО ПОДВИГ КОЖНОГО З ВАС, МИ ПОСТІЙНО ДУМКАМИ З ВАМИ. ВИ - НАША ГОРДІСТЬ І СЛАВА!
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18.04.2022 15:12 Ответить
Да, душа болит... Не могу думать ни о чем другом...
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18.04.2022 16:21 Ответить
Дякую Вам...Бережіть себе!!
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18.04.2022 15:16 Ответить
https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk

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18.04.2022 15:38 Ответить
Прекрасное видео, супер!
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18.04.2022 20:51 Ответить
Це просто блискуче))
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18.04.2022 15:17 Ответить
Хочеш повчити батька ї@атися?
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18.04.2022 15:31 Ответить
ты о чем, шмара?
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18.04.2022 17:20 Ответить
можливо, у цього Воїна бойового досвіду просто більше, ніж у вас)
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18.04.2022 15:36 Ответить
там каменная стена...он бросал навесиком)))
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18.04.2022 15:39 Ответить
Герои Украины!!!
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18.04.2022 15:19 Ответить
Слава ЗСУ! Слава добровольцям окремому загону спеціального призначення "Азов"!Маріуполь встоїть і перемога над Рашкою буде за Україною!
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18.04.2022 15:19 Ответить
Як гарно ! Весна... І пісня згадалася : "Рамашкі спраталісь, паніклі лютікі..." Видно погано "спраталісь", що аж "паніклі" ! Браво ! Хлопці, тисну вас в обіймах ! Щоб усі здорові та живі повернулись з перемогою ! Насипайте їм ще !!!!!
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18.04.2022 15:19 Ответить
Ого там дохлых русаков у заборчиков прилегло на отдых
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18.04.2022 15:20 Ответить
це не відпочинок, це процес трансформації. вони стали Краще, вони стали хорошими руськими
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18.04.2022 15:24 Ответить
они вроде еще шевелились
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19.04.2022 02:20 Ответить
Господь , якщо ти є - ДОПОМОЖИ !!! Всі НАШІ мають право на життя, а всі рашиссси ЗДОХНІТь....
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18.04.2022 15:22 Ответить
Бог допомагає.співвідношення втрат 1 до 10.
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18.04.2022 15:46 Ответить
Там нормальная такая куча дохлой свинособачатины под забором!
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18.04.2022 15:23 Ответить
ПОКРАЩЕННЯ руських, вже сьогодні - девіз ЗСУ і Полку Азов - Робимо руських хорошими, задля всього світу!
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18.04.2022 15:25 Ответить
Після перемоги, Герої Маріуполя обобв'язково мають запитати особисто у нашого говнокомандуючого, чому він не хотів нічого робити для Маріуполя ?
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18.04.2022 15:28 Ответить
Тому він і не хоче робити,щоб питання ставити було нікому...
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18.04.2022 15:34 Ответить
Угу... Якщо не посадять... Це Зє робити вміє відмінно.
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18.04.2022 15:39 Ответить
Воїни фує...диванні
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18.04.2022 15:43 Ответить
«Я ж не лох!» Как Зеленский разоружал «Азов» на Донбассе

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир Зеленский потребовал от них сдать оружие

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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18.04.2022 21:29 Ответить
ЬоNevtik forever))
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19.04.2022 02:22 Ответить
Легенда стає ще легендарнішою.Таких не здолати,не перемогти...
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18.04.2022 15:33 Ответить
Бережи вас Господь, хлопці.
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18.04.2022 15:35 Ответить
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18.04.2022 15:40 Ответить
там є зелень...
на великому екрані дуже добре видно зелену травичку и перше листячко... особливо травку

https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk
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18.04.2022 15:41 Ответить
Що в цей час робить ЗЕлений глист??? Піарить вчергове своє неголене огидне рило? Хамить країнам, котрі нам допомагають? Намагається зазирнути у вічко Уйла??? Це реально Верховний Головнокомандувач??? Довбаний обдристаний клоун... Якби не він (і 73%, котрі таке обрали), то такого в принципі не було б ні в Маріуполі, ні в Херсоні, ні ...
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18.04.2022 15:38 Ответить
Без вихідних ...?
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18.04.2022 15:45 Ответить
Не голосувала за Зєлю, але на надух не переношу гидотних провокаторів, особливо під час війни.
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18.04.2022 18:41 Ответить
Азов ви просто неймовірні,ви просто титани.Навіть важко порівняти когось з вами.Бережіть себе!
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18.04.2022 15:39 Ответить
РЕСПЕКТ!Красивое видео ,можно бесконечно смотреть..
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18.04.2022 15:42 Ответить
Дай Бог вам по больше силы и боеприпасов, держитесь хлопцы и девчата... Кто знает может командование готовит какую не будь операцию по деблокированию? Седня завтра еще США и Союзники оружие подгонят и вытащат вас... Держитесь, вся Украина и все не равнодушные люди молятся и переживают за вас...
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18.04.2022 15:53 Ответить
сегодня завтра не получится через неделю-две дай бог
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19.04.2022 02:24 Ответить
Немає до сьогодні міцнішого воїна за АЗОВ , навіть 300 спартанців блідніють на фоні цих людей ...
моліться люде всі моліться за них
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18.04.2022 15:54 Ответить
Нужна поддержка с воздуха американскими беспилотниками которые недавно передали. Я надеюсь что так и есть.
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18.04.2022 15:59 Ответить
особо понравился момент как один свинособакен из под Газели отшвырнул гранату прямо своим же в кучу)) так держать
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18.04.2022 16:04 Ответить
НАТО, а вам слабо?
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18.04.2022 16:08 Ответить
не надо НАТО. У кацапни тогда появится повод глаголить что это их НАТО бьет и они с НАТО воюют. Возгордятся еще, надо же, с натовцами воюем! Сбудется давняя мечта этих идиотов. А оттого что их мочит ВСУ и народ Украины, у них пердаки горят даже намного сильнее. Освободители хреновы.
Похоже, на видео не всех в 200-е определили, кое кто еще шевелился. Гранат надо было побольше накидать, затем еще из автоматов очередей накидать, или по контрольному каждому. Ну, надеюсь, те кто выжил, получили такие ранения что надолго запомнят.
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18.04.2022 17:50 Ответить
У хлопців проблема з ************, тому просто спалити чимось по можливості ...
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18.04.2022 18:24 Ответить
а пусть кацапы рыпнуться на НАТО слабо?
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19.04.2022 02:25 Ответить
На жодну країні НАТО ніхто не напав - а нам слабо бути в НАТО? Те, що азовці воїни, подвиг котрих залишиться у віках - це навіть не викликає суперечок, але до чого тут НАТО?
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19.04.2022 13:44 Ответить
залізобетонна відвага ..азовець підійшов притул до орків і кинув через паркан їм гранату .....Просто немає слів
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18.04.2022 16:14 Ответить
Красава! Навісом закинув! Досвідчені військові.
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18.04.2022 16:17 Ответить
Кацапські боти продовжують срати: чого не деблокують Маріуполь, все зрада. Нема можливості зараз наразити на знищення з повітря та моря наші війська в степах. Так що, рашики, за порєбрік нах ! Українці єдині і неподільні як один! Переможемо, народ вирішить, кого вибрати або залишити
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18.04.2022 16:24 Ответить
КОЖНОГО захисника Маріуполя треба записати золотими літерами в історію
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18.04.2022 16:26 Ответить
Помогать нужно нашим всеми силами.Все беспилотники должны там работать.Наши байрактары.Я уже писал,что можно беспилотниками забрасывать туда боеприпасы в Марик.Нужно помогать.Вплоть до того,что атаковать в другом направлении в качестве отвлечения сил противника.Там,где они нас не ждут.
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18.04.2022 16:27 Ответить
увы, но именно на юге у них наиболее плотная ПВО. И беспилотникам там придется туго.
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18.04.2022 17:51 Ответить
Накрошили срусні! Браво, просто красені!
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18.04.2022 16:28 Ответить
Весь світ. що спостерігає за знищенням Маріуполя. весь світ - це співучасник злочину росії !!!
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18.04.2022 16:29 Ответить
Жалко что не добили их ) Вторая армия мира лежит под машинами и вдоль забора. Колона из 5 машин расстреляна 8-10 бойцами ВСУ, после расстрела они еще подошли и гранатами их закидали, а эти черти лежат и даже выстрела не сделали. Жалко что на этом дроне не оказалось одного снаряда, что бы скинуть и покончить с этими двумя орками которые остались.
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18.04.2022 16:32 Ответить
Підтримую Алекс Меркурій щодо любої можливої військової .гуманітарної допомоги захисникам \жителям Міста-Фортеці. Але цього у зеленої влади і преза. навіть. в планах немає. окрім нікому непотрібних відосіків !!!
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18.04.2022 16:43 Ответить
За цей час можна було долучити до розробки плану деблокації зарубіжних спеціалістів \ зовнішньої розвідки і т.д. \. які мають досвід таких військових операцій. Вихід повинен бути знайдений. головне - політична воля та бажання !
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18.04.2022 16:49 Ответить
не пишите ерунды в чем не разбираетесь - посмотрите карту и включите мозги
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19.04.2022 02:28 Ответить
Почему русским в тыл не ударят ВСУ???
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18.04.2022 17:04 Ответить
далеко и их больше раз в 3-5-ть (+техника пво самолеты) - нашим пока бы отбиться на других участках
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19.04.2022 02:29 Ответить
ХТО ХОЧЕ І ВМІЄ, шукає можливості. Захисникам Маріуполя СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА. ПО
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18.04.2022 17:31 Ответить
Там в кучу еще две-три гранаты чтобы наверняка нужно было добавить
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18.04.2022 17:40 Ответить
Добре, що ви знаєте, скільки в них тих гранат було і як їх потрібно було застосувати. Але вийшло вже як вийшло.
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18.04.2022 17:48 Ответить
наш боец с гранатми жаль не видел что они все в кучке затихарились пару метров левее
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19.04.2022 02:31 Ответить
это видео не новое , боле недели точно

есть другой ракурс где наши Азовцы идут вдоль этого забора и русских трупаков и говорят "повоевали и хватит , хорошего по-немногу"
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18.04.2022 17:43 Ответить
там інша локація, інший забор
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18.04.2022 17:54 Ответить
То виде, о котором ты говоришь - совершенно другое... Там частный сектор.
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18.04.2022 19:56 Ответить
То видео было возле свято-успенского храма, по улице станиславского.
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19.04.2022 16:50 Ответить
сегодня БПЛА возможно если не все то очень многое. Надеюсь, можно как то организовать доставку боеприпасов и медицины дронами?
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18.04.2022 17:56 Ответить
бред там пво кацапов в три кольца
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19.04.2022 02:33 Ответить
Ответ прост: народ боготворит Азов, они Герои, настоящие патриоты своей страны, легенда!
Извините, это обыкновенная зависть: их слава мешает.
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18.04.2022 18:16 Ответить
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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18.04.2022 21:35 Ответить
це обсирун, як бандит на районі, щось подібне до гопника.. тільки дещо інше... перебиває, не дає слова сказати, бикує, розмова не предметна, не конструктивна, сварлива.. ну, як із підворотні, але не гопнік.. хто знає, скажить описове слово для цього "дипломата" зі статусом Президент, бо щось не можу підібрати
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18.04.2022 21:42 Ответить
Блестяще!
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18.04.2022 20:03 Ответить
Очень красивое и веселое видео
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18.04.2022 20:05 Ответить
Так и хочется сказать в конце видео: "Сounter terrorist win!"
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18.04.2022 20:07 Ответить
не перестаю дивуватися мужносты та професыйносты азовцыв.
просто безстрашны люди.
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18.04.2022 20:12 Ответить
руссофашистких тараканов нормально там под заборчиком отдыхнуло
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18.04.2022 20:28 Ответить
 
 