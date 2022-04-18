Оборона Мариуполя продолжается. "Азов" проводит контратаку, несмотря на превосходящие силы противника.. ВИДЕО

Бойцы полка "Азов", несмотря на полную осаду и превосходящие силы противника, проводят контратаку в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полка "Азов" в телеграм-канале.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", - говорится в сообщении.

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