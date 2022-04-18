Оборона Мариуполя продолжается. "Азов" проводит контратаку, несмотря на превосходящие силы противника.. ВИДЕО
Бойцы полка "Азов", несмотря на полную осаду и превосходящие силы противника, проводят контратаку в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полка "Азов" в телеграм-канале.
"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", - говорится в сообщении.
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Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир Зеленский потребовал от них сдать оружие
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
на великому екрані дуже добре видно зелену травичку и перше листячко... особливо травку
https://youtu.be/p_jhNoi9ZQk
моліться люде всі моліться за них
Похоже, на видео не всех в 200-е определили, кое кто еще шевелился. Гранат надо было побольше накидать, затем еще из автоматов очередей накидать, или по контрольному каждому. Ну, надеюсь, те кто выжил, получили такие ранения что надолго запомнят.
есть другой ракурс где наши Азовцы идут вдоль этого забора и русских трупаков и говорят "повоевали и хватит , хорошего по-немногу"
Извините, это обыкновенная зависть: их слава мешает.
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
просто безстрашны люди.