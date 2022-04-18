"Был мощный взрыв. Разлетелось окно и ему отрубило полпальчика", - врачи оказывают помощь трехлетнему Артему из Харькова, раненному россиянами во время обстрела Львова. ВИДЕО

Львовские врачи прилагают все усилия, чтобы помочь раненым во время сегодняшнего ракетного обстрела города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал городской голова Андрей Садовый и опубликовал видеозапись с фрагментом работы медиков.

"Во время утреннего обстрела 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Артем. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом. состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы их спасти. 7 человек погибло. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет. Светлая память... Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться", - пишет о последствиях ракетного удара Садовый.

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