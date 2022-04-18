"Был мощный взрыв. Разлетелось окно и ему отрубило полпальчика", - врачи оказывают помощь трехлетнему Артему из Харькова, раненному россиянами во время обстрела Львова. ВИДЕО
Львовские врачи прилагают все усилия, чтобы помочь раненым во время сегодняшнего ракетного обстрела города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал городской голова Андрей Садовый и опубликовал видеозапись с фрагментом работы медиков.
"Во время утреннего обстрела 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Артем. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом. состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы их спасти. 7 человек погибло. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет. Светлая память... Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться", - пишет о последствиях ракетного удара Садовый.
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Ну тоді це не добре , але зважаю на те , щоб таку велику територію закрити ппо потрібно рік як мінімум і мільярдів 100 зелених
в принципі якщо б зеленський попросив олігархів це думаю як раз їхні статки на всіх
@blacksmithVakul
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https://twitter.com/blacksmithVakul/status/1515770430312914947 17 ч
Харьков. По состоянию на 17.04.22 в городе разрушено больше строений чем за всю 2 Мировую Войну. Российские "братишки" нас освобождают. Хорошо, хоть террористы московской орды дохнут быстро и много.
- В случае применения россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право в одностороннем порядке не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар по россии
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
Лише у Львові та Ужгороді 20тисяч чоловіків перебувають в тер.обороні за 1200 км від фронту (переважно це це колишні працівники Мвс, родичи та знайомі місцевих сільских голів и т.д.)