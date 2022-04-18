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Новости Видео Война
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"Был мощный взрыв. Разлетелось окно и ему отрубило полпальчика", - врачи оказывают помощь трехлетнему Артему из Харькова, раненному россиянами во время обстрела Львова. ВИДЕО

Львовские врачи прилагают все усилия, чтобы помочь раненым во время сегодняшнего ракетного обстрела города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал городской голова Андрей Садовый и опубликовал видеозапись с фрагментом работы медиков.

"Во время утреннего обстрела 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Артем. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом. состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы их спасти. 7 человек погибло. Это первые смерти мирных жителей на территории нашего города. Младшему погибшему 30 лет. Светлая память... Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться", - пишет о последствиях ракетного удара Садовый.

Читайте также: Ракеты во Львов запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий

Автор: 

Львов (4589) обстрел (27366)


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Топ комментарии
+23
Твари кацапские, мы доберемся и до ваших семей.
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18.04.2022 15:33
+22
Хоч в когось ще залишились яйця
- В случае применения россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право в одностороннем порядке не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар по россии
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18.04.2022 15:48
+11
триздець, до харків'янин брацька любов москалів навіть у Львові дотягнулася, бідна дитина... ракети прилетіли з Білорусі, Гаюн підтвердив
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18.04.2022 15:37
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Твари кацапские, мы доберемся и до ваших семей.
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18.04.2022 15:33 Ответить
https://t.me/mill_criminals_ru/1309 https://t.me/mill_criminals_ru/1309

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18.04.2022 15:34 Ответить
Харьковчанам( женщинам и детям) надо бы временно выехать в Карпаты.
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18.04.2022 15:33 Ответить
А мужчинам харьковчанам ловить крылатые ракеты в сачок и переправлять на Кремль?
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18.04.2022 15:40 Ответить
а мужчинам? или для тебя женщины на уровне детей. . но при этом с правами, но без обязанностей, а мужчины - пушечное мясо, с обязанностями, но без прав? совсем охренело?
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18.04.2022 17:42 Ответить
триздець, до харків'янин брацька любов москалів навіть у Львові дотягнулася, бідна дитина... ракети прилетіли з Білорусі, Гаюн підтвердив
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18.04.2022 15:37 Ответить
Ракети на Львів запустили з Каспійського регіону. Джерело:
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18.04.2022 15:44 Ответить
Гаюн ещё тот истоник
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18.04.2022 15:54 Ответить
1 день назад К. Тимошенко про Львів. Сьогодні: бабах... Збіг, не думаю.
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18.04.2022 15:37 Ответить
Ракети-калібри були запущені з Каспія і спокійно пролетіли через всю Україну, щоб вразити цілі у Львові, ППО у нас нема...
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18.04.2022 15:43 Ответить
С Каспія
Ну тоді це не добре , але зважаю на те , щоб таку велику територію закрити ппо потрібно рік як мінімум і мільярдів 100 зелених
в принципі якщо б зеленський попросив олігархів це думаю як раз їхні статки на всіх
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18.04.2022 15:48 Ответить
Кузнец Вакула


@blacksmithVakul

·
https://twitter.com/blacksmithVakul/status/1515770430312914947 17 ч



Харьков. По состоянию на 17.04.22 в городе разрушено больше строений чем за всю 2 Мировую Войну. Российские "братишки" нас освобождают. Хорошо, хоть террористы московской орды дохнут быстро и много.
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18.04.2022 15:46 Ответить
"Акт терору дикий, але від цього ворога нічого іншого й не очікували. А от безвідповідальність влади знову залишає криваві сліди. Ми вже бачимо, що цілі для ударів ворог вибирає доволі спонтанно, на основі повідомлень із відкритих джерел. Можна сто разів повторити, що "все це і так усім відомо". Але атакували цілий ряд об'єктів орки саме після повідомлень у цих самих відкритих джерелах. Іноді це була пряма наводка, як у випадку подоляка та атаки на Яворівський полігон або ж матеріалу на 1+1, санкціонованого керівником Укроборонпрому Гусєвим, про танкоремонтний завод у Києві. А деколи це просто підказка, де зараз можна нанести більших втрат. Так було з драмтеатром у Маріуполі через сюжет 1+1 і схоже, що саме це зіграло роль у Львові. "https://t.me/Chornovil_official
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18.04.2022 15:47 Ответить
***, скрийся, недолуге! демагогія чистої води. ти вже оприділись... вибирають спонтанно, чи через якісь причини (що мається на увазі точні якісь клординати, проте які не відомі через невизначенність конкретнох цілі!!!!)
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18.04.2022 17:45 Ответить
Хоч в когось ще залишились яйця
- В случае применения россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право в одностороннем порядке не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар по россии
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18.04.2022 15:48 Ответить
а де таке написали?
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18.04.2022 16:03 Ответить
Потом узнаешь.
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18.04.2022 19:20 Ответить
Українська армія зобов'язана за кожного вбитого цивiльного українця вбивати щонайменше 2-3 цивільних кацапов.
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18.04.2022 16:44 Ответить
Пане Станіс,Українська армія ніколи не опуститься до рівня кацапів. І вона це вже доказала і доказує кожний день. На нашу армію ще довго будуть рівнятися армії світу. Наш воїн ніколи не буде вбивати цивільних чи беззбройних...
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18.04.2022 16:56 Ответить
Я так з відео і не зрозумів, палець пришили назад чи ні. Шкода хлопця. Кляті рашисти
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18.04.2022 17:11 Ответить
За всієї поваги, але якась дивна логіка. Чому дитині із легким пораненням приділяється уваги більше, ніж постраждалим у важкому стані в реанімації? Вони - не люди? За загиблих взагалі якось пох. Чисто цифра й все. В них не було сімей, дітей, імен, їх особистої історії? Бо в нас, за уявним начебто співчуттям до дитини, якось деформують нам психіку, що життя, здоров'я й доля дорослої людини вже нічого "не варта"? Хоч в тієї людини також залишилися старі батьки й малі діти, яких вона годувала, чоловіки, дружини..
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18.04.2022 17:39 Ответить
Зрештою, доросла людина, якщо вона більш-менш здорова й при тямі, може народити дитину й не одну. А скільки треба зусиль, праці й часу, років, роботи сотень людей, щоби з тієї дитини виростити більш-менш притомного дорослого? Це не означає, що дити, буцімто, "неважливі". Але, знецінення, мимоволі, на їх фоні, (дорослої) людини, непомітно, в перспективі, призводить до того, що скоро нікому буде тих дітей ані народжувати, ані виховувати.
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18.04.2022 17:57 Ответить
демагогія!
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18.04.2022 21:16 Ответить
з чого ви вирішили, що пораненим в реанімації менше уваги?? !
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18.04.2022 19:30 Ответить
фактом даної новини…!!!.. (для розумних це очевидно)
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18.04.2022 21:18 Ответить
Одужання дитині.
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18.04.2022 18:08 Ответить
Харків'яне не ховаються від боїв з загарбниками (як "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ, що сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на відносно безпечній відстані 1200 км від армії РФ):
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"

Лише у Львові та Ужгороді 20тисяч чоловіків перебувають в тер.обороні за 1200 км від фронту (переважно це це колишні працівники Мвс, родичи та знайомі місцевих сільских голів и т.д.)
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18.04.2022 21:56 Ответить
 
 