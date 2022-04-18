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200 грамм похлебки для двоих в сутки: страшные подробности оккупации Ягодного на Черниговщине. ВИДЕО

Село Ягодное 28 дней находилось под российской оккупацией. 380 человек жили в подвалах и спали стоя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Український свідок".

Черниговская область граничит с территорией России и Беларуси. Российские войска зашли сюда почти сразу после начала войны. На видео проекта "Український свідок" - село Ягодное, жителей которого оккупанты загнали в подвал под дулами автоматов.

Местные жители рассказывают, что в общем помещении на 90 кв.м жили 138 человек. Они ходили в туалет в ведра и спали стоя. Пожилые люди жили в погребах по 13 человек. Внучка одного из жителей села, которая родилась за месяц до войны, умирала в подвале. К счастью, девочку удалось спасти.

Но были те, кто не выжил. Люди умирали, но оккупанты не разрешали выносить их тела. На стенах остались отметки об умерших.

Смотрите также: "Такие они плохие были! Над нами издевались. До обеда еще ничего, а после обеда уже пьяные. Бегали с оружием, мальчиков наших убили", - бабушка Валя из Ягодного рассказала о зверствах оккупантов. ВИДЕО

Некоторых жителей россияне застрелили и сожгли их дома.

Российская армия находилась в Ягодном с 5 марта по 2 апреля. Черниговщина вернулась под контроль Украины. Журналисты получают показания жителей региона о том, как проходила оккупация.

оккупация (10167) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+16
Свинота пришла уничтожать украинцев. Это должен понимать абсолютно каждый украинец, от мала до велика. Кацапы всегда хотели и всегда будут хотеть уничтожить украинцев. До конца своего свинорылого существования кацапы не дадут покоя народу Украины. Резать кацапских свиней - это необходимость, без которой не возможно жить мирной жизнью. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует.
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18.04.2022 17:52
+10
Голодом морили людей, обжираючись їхніми харчами.
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18.04.2022 17:48
+7
это геноцид, и не надо делать французских реверансов в сторону гитлера 21 века...
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18.04.2022 18:22
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Голодом морили людей, обжираючись їхніми харчами.
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18.04.2022 17:48 Ответить
Більше 300-т жителів Ягідного під час окупації росіяни закривали у підвалі

https://www.youtube.com/watch?v=b0a-KHBKU7Y&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=b0a-KHBKU7Y&feature=emb_logo

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18.04.2022 17:50 Ответить
«Ми тут живий щит? Він лише схвально покивав головою»: жителька Ягідного про життя в окупації
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18.04.2022 17:48 Ответить
200 грамм юшки на 2-х, и это мирное население. А мы, гуманисты мля, тратим 50-100 гр на одного ди%ара который нас пришёл убивать. Я не знаю как и где сейчас по регионам, но в кривбассе яйца по 11-15гр десяток и хлеб 15-20гр буханка. Так выходит эти ****** 50 яиц и 2 булки хлеба в день сжигают?
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18.04.2022 17:51 Ответить
В харю
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18.04.2022 17:52 Ответить
Свинота пришла уничтожать украинцев. Это должен понимать абсолютно каждый украинец, от мала до велика. Кацапы всегда хотели и всегда будут хотеть уничтожить украинцев. До конца своего свинорылого существования кацапы не дадут покоя народу Украины. Резать кацапских свиней - это необходимость, без которой не возможно жить мирной жизнью. Альтернативы уничтожению кацапов просто не существует.
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18.04.2022 17:52 Ответить
Слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной рабсии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит Родная Украинская Земля! Не промахнись! Не пропусти! Убей!!! Слава ЗСУ
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18.04.2022 17:59 Ответить
‼️‼️‼️

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
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18.04.2022 18:06 Ответить
щоб касаби все життя так харчувались від народження до самої смерті а у свято- на трьох
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18.04.2022 17:56 Ответить
это геноцид, и не надо делать французских реверансов в сторону гитлера 21 века...
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18.04.2022 18:22 Ответить
 
 