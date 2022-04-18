Верим, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины отметил, что продвижение нашего государства в ЕС происходит в очень трагическое время, когда многие украинцы, исповедующие европейские ценности, теряют жизнь. "Однако народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза", – отметил он.

"Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", – сказал Зеленский.

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Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что также чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС.

По словам Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.