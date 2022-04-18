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Верим, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины отметил, что продвижение нашего государства в ЕС происходит в очень трагическое время, когда многие украинцы, исповедующие европейские ценности, теряют жизнь. "Однако народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза", – отметил он.

"Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на вступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", – сказал Зеленский.

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Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что также чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС.

По словам Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.

Зеленский Владимир (20505) членство в ЕС (1030) Евросоюз (17155) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+18
Поверни П'ятий, Прямий та Еспресо у цифровий ефір Т2, якщо нас не приймуть в Європейський союз, це буде твоя вина
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18.04.2022 19:20
+11
Оце зараз так вожливо, що про це кожен день триндять?! Зараз головне - щоб УКРАЇНА БУЛА!
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18.04.2022 19:21
+10
зроби шось для Маріуполя !!! скоріше!! не таліпай язиком!
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18.04.2022 19:29
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Поверни П'ятий, Прямий та Еспресо у цифровий ефір Т2, якщо нас не приймуть в Європейський союз, це буде твоя вина
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18.04.2022 19:20 Ответить
Саме так!
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18.04.2022 19:25 Ответить
Зеля мабуть *************, мовляв, я не наказував і нічого не підписував, канали помилково закрив хтось.
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18.04.2022 19:37 Ответить
он всегда косит под дурочка или молчит когда его подчиненные нарушают закон - но отвечать все равно придется
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19.04.2022 03:24 Ответить
Да это все неважно. Выбей ещё тяжёлого вооружения! Используй весь талант и сценический опыт во благо страны! Хоть танцуйте там, хоть на рояле играйте, а нам нужны серьезные виды вооружения!
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18.04.2022 19:21 Ответить
он уже выбил минус немецкие танки и пушки - из-за предательства зеленсокго германия отменила доставку
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19.04.2022 03:26 Ответить
Оце зараз так вожливо, що про це кожен день триндять?! Зараз головне - щоб УКРАЇНА БУЛА!
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18.04.2022 19:21 Ответить
а что ты сделал что бы УКРАЇНА БУЛА?
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19.04.2022 03:27 Ответить
Ти хоч помилок там не наробив, граматєй?
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18.04.2022 19:24 Ответить
А как ты думаешь?
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18.04.2022 19:38 Ответить
это что судорга наркомана?
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19.04.2022 03:28 Ответить
ТИ ТО ЯКИМ БОКОМ ДО ЦЬОГО???
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18.04.2022 19:29 Ответить
зроби шось для Маріуполя !!! скоріше!! не таліпай язиком!
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18.04.2022 19:29 Ответить
З таким керманичем взагалі буде кого приймати?
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18.04.2022 19:30 Ответить
Він везучий. Може якраз проскочимо.
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18.04.2022 19:38 Ответить
кто везучий? кто проскочит? вы с в своем уже Маруиполь Харьков Чернигов Буча Ирпень - уже "проскочили" на всю жизнь
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19.04.2022 03:30 Ответить
кто эти люди?
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18.04.2022 19:37 Ответить
Цікаво а в пункті про свободу слова що ви написали ?
Питаюсь у зв'язку із закритими проукраїнськими телеканалами.
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18.04.2022 19:36 Ответить
Интересно шо там Андре Елдак понаставлял галочек в опроснике? хотелось бы ознакомиться
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18.04.2022 19:37 Ответить
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18.04.2022 19:37 Ответить
Зеля, кінчай чос, займись нарешті організацією рятування українського цивільного населення та військового гарнізону Маріуполя!
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18.04.2022 20:18 Ответить
 
 