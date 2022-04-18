Россия уже наступает и готовит Кровавую Пасху. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
54-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+14 Nothing Special
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Вопрос, почему так мало Украинских сил? Нет вооружения, солдат?
Кількість солдат у нас з рашистами практично однакова. 76 бтг це приблизно 50 тис солдат. А от сили у них значно більші.
Повноцінних (з технікою) 43 тис це майже 2/3 нашої армії.
Ну ще є тисяч 200 з АК. Тільки без нормальної зброї і техніки вони мало що можуть.
Чутки про те, що вони готують "криваву Паску", циркулюють давно.
Знаючи, з ким ми маємо справу, можна чекати чого завгодно. Також звертаю увагу тих, хто піде святити кошики кров'ю українців у церкви московського паханату.
Ваші попи у погонах на службу не вийдуть, от побачите. Не захочуть підставлятися під кулі. Тому що росіяни для "правильної картинки" зазвичай луплять по своїх. Ви думаєте вони вас пожаліють? Почнуть підривати у перших рядах з вашими"кулічами". https://t.me/nuts_roses/818 https://t.me/nuts_roses/818
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