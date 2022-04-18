Россия уже наступает и готовит Кровавую Пасху. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

54-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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