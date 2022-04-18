В 58-й ОМПБр наводчиком САУ служит девушка Татьяна, с которой сняли вдохновляющий ролик. ВИДЕО
В сети появилось видео с прекрасной украинской девушкой, которая работает наводчиком самоходной артиллерийской установки.
Как информирует Цензор.НЕТ, больше информации о ней размещено в официальном фейсбуке 58-й Отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.
"Видео, где девушка "насыпает" из САУ, видели все, но не все знают, что это - Татьяна из бригады Выговского, бывший кондитер в мирной жизни.
В рядах Вооруженных Сил с 2017 года. Служила сначала в медроте, потом - в реактивной батарее, а дальше уже - в самоходном дивизионе.
Когда уехала учиться на наводчика САУ, то была единственной девушкой в учебном дивизионе в Немирове. В феврале этого года планировала поехать учиться на командира пушки, но нужнее оказалось прожарить врага. С чем Таня отлично справлялась, как вы видите", - отмечается в сообщении.
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поштові робітники збивають літаки,
кондитери стріляють з танків
Не каждый сможет убежать ))))
Таня, жги!