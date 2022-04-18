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В 58-й ОМПБр наводчиком САУ служит девушка Татьяна, с которой сняли вдохновляющий ролик. ВИДЕО

В сети появилось видео с прекрасной украинской девушкой, которая работает наводчиком самоходной артиллерийской установки.

Как информирует Цензор.НЕТ, больше информации о ней размещено в официальном фейсбуке 58-й Отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

"Видео, где девушка "насыпает" из САУ, видели все, но не все знают, что это - Татьяна из бригады Выговского, бывший кондитер в мирной жизни.

В рядах Вооруженных Сил с 2017 года. Служила сначала в медроте, потом - в реактивной батарее, а дальше уже - в самоходном дивизионе.

Когда уехала учиться на наводчика САУ, то была единственной девушкой в ​​учебном дивизионе в Немирове. В феврале этого года планировала поехать учиться на командира пушки, но нужнее оказалось прожарить врага. С чем Таня отлично справлялась, как вы видите", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список профессий, по которым женщин берут на военный учет, существенно сокращен, - Резников

женщины (888) танк (2260) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+69
Одна з багатьох українських-Амазонок !!!!
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18.04.2022 21:47
+66
Божа Мати...бережи всіх і кожного і кожну...
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18.04.2022 21:47
+65
еще кондитеров вам в ленту

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18.04.2022 21:59
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Damn....
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18.04.2022 21:45 Ответить
Крутяк!
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18.04.2022 21:46 Ответить
Дівчина ВОГОНЬ!!!
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18.04.2022 21:58 Ответить
Божа Мати...бережи всіх і кожного і кожну...
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18.04.2022 21:47 Ответить
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18.04.2022 23:05 Ответить
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18.04.2022 21:47 Ответить
Красуня!
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18.04.2022 21:47 Ответить
Одна з багатьох українських-Амазонок !!!!
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18.04.2022 21:47 Ответить
Дівчино, бережи себе! Тобі ще на параді Перемоги їхати!!Слава Україні
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18.04.2022 21:49 Ответить
Красуня, хай у тебе ручки не болять i серце спiваэ...
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18.04.2022 21:49 Ответить
Боже,защити ее.
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18.04.2022 21:50 Ответить
Неперевершена !
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18.04.2022 21:51 Ответить
После такого вот прям стыдно, что не воюю...
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18.04.2022 21:51 Ответить
справжня Берегиня..
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18.04.2022 21:52 Ответить
заряжающий тоже крутой )
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18.04.2022 21:55 Ответить
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18.04.2022 21:55 Ответить
українці вони такі
поштові робітники збивають літаки,
кондитери стріляють з танків
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18.04.2022 21:57 Ответить
еще кондитеров вам в ленту

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18.04.2022 21:59 Ответить
Українські Богині Війни - Афрродіти і Афіни в одному обличчі!
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18.04.2022 22:21 Ответить



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18.04.2022 22:28 Ответить
храбрая красивая
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18.04.2022 22:01 Ответить
Обидеть Таню, может каждый...

Не каждый сможет убежать ))))

Таня, жги!
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18.04.2022 22:02 Ответить
Позитивне відео.
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18.04.2022 22:04 Ответить
Ангели небесні оберігайте цю дівчинку
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18.04.2022 22:06 Ответить
Мурашки по шкірі. Ти божественна ,💐💐💐Танюсю!
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18.04.2022 22:07 Ответить
КВІТКА НАШОГО НАРОДУ!
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18.04.2022 22:07 Ответить
Агонь дєвка
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18.04.2022 22:08 Ответить
тот случай когда женат на украинке,которая через 20 лет самая красивая и любимая
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18.04.2022 22:09 Ответить
помним выступление немца, что нельзя обижать коцапов, бо это фашизм (не смотря что они делают и сделали в буче)
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18.04.2022 22:28 Ответить
Так придурков везде хватает!
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19.04.2022 11:11 Ответить
Вали орков и останься живой!
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18.04.2022 22:12 Ответить
Ми найкращi)❤
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18.04.2022 22:16 Ответить
на паблике Азербайджана ,где все поддерживают Украину ,все азейбаржанцы просто влюбились в нашу Таню ..Они в шоке от видоса
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18.04.2022 22:34 Ответить
І кацапоорки хочуть нас перемогти???!
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18.04.2022 23:00 Ответить
Слава нашим воїнам! Смерть клятим ворогам!
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18.04.2022 23:17 Ответить
что там наши мужички, сдрыснувшие за бугор, спите спокойно? не стыдно?
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19.04.2022 00:21 Ответить
Їм не соромно, а просто сцикотно.
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19.04.2022 00:53 Ответить
Пані Тетяні уклінна ВДЯЧНІСТЬ! А з іншого боку, що нам ще робити, коли на кону доля нації? Ба більше, у випадку війни, коли рашисти масову мобілізацію будуть проводити, то ми приречені будемо не тільки чоловіків із резерву брати, але й жінок. Бо населення РФ більше аніж у нас
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19.04.2022 02:06 Ответить
 
 