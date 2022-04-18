"Когда стреляют, у нас тут трясется все": гражданские с маленькими детьми на "Азовстали" просят согласовать "зеленый коридор" из Мариуполя. ВИДЕО
На мариупольском заводе "Азовсталь" находится не менее тысячи гражданских лиц. Среди них много детей, в частности младенцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Всі ці міста були захоплені кацпами у перщі години війни, злазь хоч іноді зі свого дивану.