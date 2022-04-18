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"Когда стреляют, у нас тут трясется все": гражданские с маленькими детьми на "Азовстали" просят согласовать "зеленый коридор" из Мариуполя. ВИДЕО

На мариупольском заводе "Азовсталь" находится не менее тысячи гражданских лиц. Среди них много детей, в частности младенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских. Просим мир о помощи, - командир морпехов Волыня

Мариуполь (5713) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+23
Хто здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ без єдиного вистрілу, чим дозволив взяти в кільце Маріуполь? Хто не спробував за 54 дні ні разу допомогти Маріуполю? Чому змінюють генерала Марченко на Миколаївщині, коли погнали цапів до Херсону, та був шанс повернути місце назад, чим могли б допомогти Маріуполю? Чому дозволили цапам окопатися під Херсоном? А чи не сидить у владі ворог?
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18.04.2022 22:59
+20
Одно слово ДЕБЛОКАДА. Нужны наступательное вооружение, самолёты, танки
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18.04.2022 22:39
+17
Сидить, ще з 2019-го. Наобирали - отримали.
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18.04.2022 23:15
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Одно слово ДЕБЛОКАДА. Нужны наступательное вооружение, самолёты, танки
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18.04.2022 22:39 Ответить
Не буде ніякої деблокади, досить вірити в казки, деблокада можлива була б місяць тому, і то не факт.
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18.04.2022 22:50 Ответить
Нико только что обстреляли орки ипаные.
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18.04.2022 22:39 Ответить
Желаю, чтобы все... В Мааац-Кве.
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18.04.2022 22:41 Ответить
И медведчук сейчас просит поменять его на коридор с мариуполя❗Стечение обстоятельств ❗
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18.04.2022 22:41 Ответить
та най би і міняли, але потрібна купа посередників, щоб не було розводу
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19.04.2022 01:13 Ответить
орки можуть зробити тільки коридор на той світ...
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18.04.2022 22:43 Ответить
Зате у Зелєнских і Єрмаків "все надійно і все під контролем"
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18.04.2022 22:44 Ответить
Уже ничего не спасет ***** и его нацистов - он уже сделал нервы украинцам, теперь пускай паскуда держится за землю. Мы уничтожим эту помойку и ее обитателей. Поэтому, как и при нашествии Орды их предки срывали кресты и бросали под ноги лошадям, так и они будут разрывать паспорта и отрекаться от своей национальности.
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18.04.2022 22:48 Ответить
Хто здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ без єдиного вистрілу, чим дозволив взяти в кільце Маріуполь? Хто не спробував за 54 дні ні разу допомогти Маріуполю? Чому змінюють генерала Марченко на Миколаївщині, коли погнали цапів до Херсону, та був шанс повернути місце назад, чим могли б допомогти Маріуполю? Чому дозволили цапам окопатися під Херсоном? А чи не сидить у владі ворог?
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18.04.2022 22:59 Ответить
Сидить, ще з 2019-го. Наобирали - отримали.
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18.04.2022 23:15 Ответить
Ти чи д***л чи як ?
Всі ці міста були захоплені кацпами у перщі години війни, злазь хоч іноді зі свого дивану.
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19.04.2022 10:53 Ответить
А ЧИ ДИВИТЬСЯ ЦЕ ВІДЕО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА. як вона буде спати після цього ?!! Але ж вона за кордоном. що вона може відчувати взагалі до українських дітей - співчуття ?!! Не віриться !!!
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18.04.2022 23:00 Ответить
Ну чого ж так різко про Першу Леді. Може їй від згадки про Маріуполь сир Брі під елітне шампанське не так смакує, а вілла на узбережжі Італії вже набридла (хочеться нову).
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19.04.2022 08:13 Ответить
Ворог давно і постійно сидить у зеленій владі !!!
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18.04.2022 23:01 Ответить
запорожстальческая роба..говнище.полное ходил в ней лет 5...
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18.04.2022 23:03 Ответить
они заложники ситуации и полу ватники если захватят будет жопа из наших выставят как фашиков как в 14 году на параде в ультра извращенной форме как было в донецке а про этих снимут ролик что их спасли от нац батальонов бендеровцев....вот зеленский и думай.......кринжей не придумаешь....
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18.04.2022 23:06 Ответить
Слишком долго он думает. И о чем думает непонятно.
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18.04.2022 23:57 Ответить
Страшно смотреть в глаза деткам. Господи, помилуй этих ангелов!
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18.04.2022 23:59 Ответить
а он вообще может думать ?
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19.04.2022 00:48 Ответить
Скільки років просили перейти на українську мову. Все не зручно було. Не на часі. Яке правітєльство? Що меле та жіночка узькомовна? Вслухайтесь. Половина з цих людей колаборанти.
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19.04.2022 01:08 Ответить
Тебе що , кришкою з унітазу прихлопнуло,що ти там радіального почула? Ти уявляєш в якому стані там люди ,ідіот(ка)?
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19.04.2022 07:25 Ответить
Господи... та хоча б Медведчука міняйте на деблокаду, він сам пропонував!
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19.04.2022 01:11 Ответить
Треба щоб ООН ввело війська так само як в Корею в 1950 році, і тоді буде і коридор і все інше
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19.04.2022 09:08 Ответить
Боже, Матінка Божа, допоможіть
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19.04.2022 10:05 Ответить
Збережи Боже цих людей і виведи їх на підконтрольну територію України як колись вивів євреїв з рабства Єгипта.
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19.04.2022 10:48 Ответить
 
 