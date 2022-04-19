"Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

Метким выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки обнародовали украинские воины.

"Попадание было из "Пиона" рядом... Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - говорит один из бойцов на записи

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