"Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО
Метким выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки обнародовали украинские воины.
"Попадание было из "Пиона" рядом... Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - говорит один из бойцов на записи
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+65 Алекс Ков
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+49 Александр Чуднивец #474549
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У Піона, снаряд більше 100 кіло!
Там і попелу не лишилося після влучання.
Немає кого класти в ПАКЕТ)))
Орки вдарили по Лисичанському НПЗ , який належить , увага - роснєфті . .
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⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе
Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
Если удастся пройти Азов, то будет тяжело.
Масса снаряда С-27 - 133 кг !