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"Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

Метким выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата успешной атаки обнародовали украинские воины.

"Попадание было из "Пиона" рядом... Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - говорит один из бойцов на записи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже потеряла половину своих батальонно-тактических групп в Украине, - американский генерал Райан

армия РФ (19249) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+65
Дуже гарний пейзаж!
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19.04.2022 09:51
+49
Зустріли кацапськис свиней Піонами-але не квітами...Респект...
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19.04.2022 09:51
+34
Мо', згоріли на роботі? У буквальному значенні прикипіли до своєї машини...
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19.04.2022 09:56
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Дуже гарний пейзаж!
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19.04.2022 09:51 Ответить
Пионы💥👍 39-49 км. 110 кг снаряд👍
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19.04.2022 10:00 Ответить
Точность - плюс\минус 200 метров.
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19.04.2022 10:14 Ответить
а що точніше?
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19.04.2022 10:21 Ответить
Керована зброя.
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19.04.2022 20:03 Ответить
тобі вистачить
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19.04.2022 16:07 Ответить
наверное не пион))))) от 152 там заборов бы не осталось. может РПГ. . .
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19.04.2022 10:27 Ответить
якщо б піон то пару катків би залишилось і то в метрах 100-200 від точку влачання
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19.04.2022 11:27 Ответить
Без кацап1в пейзаж завжди гарний.
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19.04.2022 10:38 Ответить
Зустріли кацапськис свиней Піонами-але не квітами...Респект...
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19.04.2022 09:51 Ответить
Гарна гармата. 8 дюймів це не що небудь а річ
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19.04.2022 11:57 Ответить
от би ще парочку КОНДЕНСАТОРІВ з 16- дюймовкою, то на місці танка залишалась яма діаметром 12м і глибиною 3-4 м
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19.04.2022 11:59 Ответить
пассажиры что успели слинять, что-то не вижу фарша в салоне танке ?
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19.04.2022 09:54 Ответить
Мо', згоріли на роботі? У буквальному значенні прикипіли до своєї машини...
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19.04.2022 09:56 Ответить
Пофарбували внутрішні стінки
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19.04.2022 09:58 Ответить
Так это что 7 млн "положенных" рублей не получит макака, что его высрала?
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19.04.2022 10:03 Ответить
на жаль не можна ставити multiple likes
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20.04.2022 00:50 Ответить
да там испаряется все. кости в труху. какой фарш...
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19.04.2022 09:56 Ответить
На атомы разложились.
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19.04.2022 09:58 Ответить
Шановний!
У Піона, снаряд більше 100 кіло!
Там і попелу не лишилося після влучання.
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19.04.2022 09:59 Ответить
По идее когда вылетел мотор и баки, то и конечности могли повылетать. Но искать их я не вижу смысла
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19.04.2022 10:09 Ответить
Пару шкварок чорних залишилось )
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19.04.2022 10:51 Ответить
Кацапи телепортувались до пекла. І лаптєй не залишилось.
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19.04.2022 09:55 Ответить
Ни лаптей,ни балалаек.
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19.04.2022 10:41 Ответить
Крупний калібр він і в Африці калібр. Нато чогось перейшло на 155 і більшу - вібав разок і досить, а дрібним кілька разів, час на позиціі працює проти розрахунку.
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19.04.2022 09:56 Ответить
ще питання дальності стрільби, 122-мм гаубиці ризиковано використовувати т.я. їх оперативно можут відслідити і накрити
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19.04.2022 11:29 Ответить
Ця консерва м"ясна?!
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19.04.2022 09:56 Ответить
-"...грусний танк!", можно наступну марку малювати, бо з кораблем на всіх не вистачає!
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19.04.2022 09:56 Ответить
Фантастика! Зазевались кацапеты...
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19.04.2022 09:57 Ответить
2С7 «Пион» - советская 203-мм самоходная пушка большой мощности. Они что прямой наводкой стреляли? На поражение 203 мм снарядом не похоже. От танка вообще ничего не осталось бы!
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19.04.2022 09:58 Ответить
даже на это видео видно, что снаряд лег по правому борту навесным выстрелом. да и кто выводит такую мощь на прямую наводку?
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19.04.2022 10:03 Ответить
Они могут стрелять и прямой наводкой.
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19.04.2022 11:11 Ответить
"Влучання було з "Піона" поряд...". Читайте текст.
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19.04.2022 10:03 Ответить
кацапи слов'янської мови не розуміють
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19.04.2022 10:52 Ответить
прелестно єто прелестно
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19.04.2022 10:02 Ответить
Наші як спецназ - проти розбійників
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19.04.2022 10:04 Ответить
Ого))) ГАРНО)))
Немає кого класти в ПАКЕТ)))
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19.04.2022 10:05 Ответить
Еще несколько кацапок не найдут даже штаны своих выродков и не получат компенсации, По крайней мере придется побегать им чтобы доказать что ихний выродок сдох за ***** а не спрятался или перебежал на сторону противника. А нам еще нужно пустить слух что тысячи кацапов перешли на нашу сторону и отказались от разейского гражданства. Пускай докажут обратное
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19.04.2022 10:09 Ответить
Нам выгодней, что бы рос государство платило❗Что нам до кацапки которая поедет в Турцию гулять.
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19.04.2022 10:21 Ответить
А мотор в танчіку допотопний стояв, скрепний, мабуть такі ще на т34 стояли)))
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19.04.2022 10:13 Ответить
Движок сугубо тридцатьчетверочный, только с турбонаддувом,переименован с В-2 в В-46..
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19.04.2022 13:35 Ответить
убитая горем кацапская самка теперь смело может приводить в свою хибару своего джамала
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19.04.2022 10:13 Ответить
Или китайского Сун Хун Чуна....
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19.04.2022 10:23 Ответить
Бий своїх щоб чужі боялись . .
Орки вдарили по Лисичанському НПЗ , який належить , увага - роснєфті . .
.
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19.04.2022 10:15 Ответить
Він закритий давно. Але там залишились якісь нафтові відходи і було чому горіти.
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19.04.2022 10:35 Ответить
Увы, после начала нового вторжения вся кацапская собственность в Украине была конфискована государством.
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19.04.2022 10:44 Ответить
Щось танчик похнюпився. Мабуть, не та квіточка прилетіла?
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19.04.2022 10:19 Ответить
На немецких "Леопардах", что нам передает Германия, надо нарисовать кресты - пусть рашисты сцутся еще до попадания снаряда !
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19.04.2022 10:21 Ответить
Ничего Шольц не дает
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19.04.2022 10:28 Ответить
у немцев симбиоз с газпромом, что бы там необещали, Шольц не подпишет.
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19.04.2022 10:58 Ответить
Щось танк пріунил.
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19.04.2022 10:23 Ответить
Брызги, сопли, каблуки...
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19.04.2022 10:29 Ответить
такие вот цветочки для аленей. Слава ВСУ
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19.04.2022 10:30 Ответить
А де екіпаж?))))))))))
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19.04.2022 10:39 Ответить
Розщепився на атоми
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19.04.2022 10:53 Ответить
З таких гатять у нас під Харковом по кацапапським військовим, звук такий як би поряд авіабомба взірвалась, а у кацапів взагалі від них швидка Настя
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19.04.2022 10:57 Ответить
А так дысал, так дысал -
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19.04.2022 11:03 Ответить
Чергова мішень для піона?
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19.04.2022 20:06 Ответить
Сразу видно, что динамическая защита не сработала))
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19.04.2022 11:05 Ответить
и как если броня в wot позваляет рикошетить спереди и башня то как..на читахи голде??)ясно борта картон хм..
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19.04.2022 11:06 Ответить
Да-да, танк "ромбом" не поставил и НЛД не спрятал.
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19.04.2022 14:25 Ответить
Пушилин: стоит задача освободить предприятие «Азовсталь» в кратчайшие сроки

⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
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19.04.2022 11:06 Ответить
Да, Азов не даёт им продвинутся с юга на Донбасс.
Если удастся пройти Азов, то будет тяжело.
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19.04.2022 11:22 Ответить
Какуой, в жопу, танк???
Масса снаряда С-27 - 133 кг !
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19.04.2022 11:07 Ответить
Нравица
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19.04.2022 11:49 Ответить
куди полетів курник ?? https://www.youtube.com/watch?v=xoNVPZjd0xA&list=PLj1W_YfyNdvmrOwXXvKemwMRnrHEP98rh&index=1
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19.04.2022 13:48 Ответить
Так це тобі не ворд оф танк
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19.04.2022 15:52 Ответить
Героям слава!
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20.04.2022 02:36 Ответить
 
 