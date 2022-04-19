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В Мариуполе войска РФ обстреливают не только "Азовсталь", но и жилищный сектор, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

В заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилищный сектор, куда только накануне пустили гражданских.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. На данный момент. Как можно увидеть, оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды. При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов", - рассказал он.

Смотрите также: Командир "Азова" Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят "Азовсталь", здесь сотни гражданских, организуйте "зеленый коридор". ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19249) Мариуполь (5713) Андрющенко Петр (581)


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Алеша Ступин....
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19.04.2022 10:11 Ответить
Це єдине, на що здатне уйло та його збоченці-педофіли. Кагалом нападати на жінок, дітей, старих, та рівняти з землею, з безпечного для орків місця.
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19.04.2022 10:13 Ответить
Мне вот интересно, у кацапов на атомных станциях ручное управление телемеханикой или компьютеризированное. Если второе, то вот бы хакнуть пунк управления и понажимать там кнопки как нибудь от балды Тогда им было б не до войны Учитывая их авось и рукожопость, я думаю, что эта задача не есть не выполнимой
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19.04.2022 10:14 Ответить
величайшее преступление 21 века, которому нет оправдания, как не крути
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19.04.2022 10:50 Ответить
але зеленский харе спать- копипаста с нехты телеги

Пушилин: стоит задача освободить предприятие «Азовсталь» в кратчайшие сроки

⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
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19.04.2022 11:03 Ответить
 
 