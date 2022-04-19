Вышгородская тероборона отдала свое снаряжение бойцам ВСУ, которые ведут бои у Изюма: "Все, чем мы можем одерживать победу, должно быть на передке, а не в тылу". ВИДЕО+ФОТО

Рота охраны Вышгородского района и отряды теробороны Вышгорода отдали свои бронежелеты, кевларовые шлемы, аптечки, тепловизоры, устройства ночного видения и многое другое тактическое снаряжение бойцам тех бригад ВСУ, которые сейчас мужественно держат оборону возле города Изюм Харьковской области.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал Александр Горган.

Также он выразил благодарность компаниям, предоставившим медикаметы, пищевые продукты длительного хранения, одежду и генераторы тока.

На передний край в зону боевых столкновений эта помощь весом более 20 тонн была доставлена автопоездом, предоставленным Вышгородской военной администрацией. Помощь получили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 3-й отдельной танковой бригады, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.

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"Мы выбили россиян, которые ломились с севера на Киев, чтобы убить нас. Теперь эти россияне переместились на восток убивать наших собратьев. Мы не будем сидеть и неподвижно ждать, когда они сделают это и вернутся убивать нас снова. Пока нас не перебросили в горячую точку, мы должны сделать все возможное для наших бойцов, сдерживающих сейчас на первой линии обороны наступление россиян. Мы обратились в Фонд Юрия Бутусова с просьбой предоставить информацию, каким бригадам наша помощь нужна больше всего, и получила полную поддержку. Доставили помощь и передали лично. Теперь точно знаем, что оборона Украины на отдельном участке фронта сразу стала намного сильнее. Мы считаем, что бронежилетами, оптикой и другим тактическим снаряжением должен поделиться каждый, у кого это снаряжение лежит без дела, а может быть использовано в нужном месте для нашей победы", - именно этими словами военнослужащие роты охраны смогли убедить поддержать свою инициативу.

"Итак, если у тебя есть что-то, что нужно для победы, - дай это тому, от кого сейчас зависит наша судьба", - призвал Горган.



