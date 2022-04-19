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Вышгородская тероборона отдала свое снаряжение бойцам ВСУ, которые ведут бои у Изюма: "Все, чем мы можем одерживать победу, должно быть на передке, а не в тылу". ВИДЕО+ФОТО

Рота охраны Вышгородского района и отряды теробороны Вышгорода отдали свои бронежелеты, кевларовые шлемы, аптечки, тепловизоры, устройства ночного видения и многое другое тактическое снаряжение бойцам тех бригад ВСУ, которые сейчас мужественно держат оборону возле города Изюм Харьковской области.

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал Александр Горган.

Также он выразил благодарность компаниям, предоставившим медикаметы, пищевые продукты длительного хранения, одежду и генераторы тока.

На передний край в зону боевых столкновений эта помощь весом более 20 тонн была доставлена автопоездом, предоставленным Вышгородской военной администрацией. Помощь получили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 3-й отдельной танковой бригады, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.

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"Мы выбили россиян, которые ломились с севера на Киев, чтобы убить нас. Теперь эти россияне переместились на восток убивать наших собратьев. Мы не будем сидеть и неподвижно ждать, когда они сделают это и вернутся убивать нас снова. Пока нас не перебросили в горячую точку, мы должны сделать все возможное для наших бойцов, сдерживающих сейчас на первой линии обороны наступление россиян. Мы обратились в Фонд Юрия Бутусова с просьбой предоставить информацию, каким бригадам наша помощь нужна больше всего, и получила полную поддержку. Доставили помощь и передали лично. Теперь точно знаем, что оборона Украины на отдельном участке фронта сразу стала намного сильнее. Мы считаем, что бронежилетами, оптикой и другим тактическим снаряжением должен поделиться каждый, у кого это снаряжение лежит без дела, а может быть использовано в нужном месте для нашей победы", - именно этими словами военнослужащие роты охраны смогли убедить поддержать свою инициативу.

"Итак, если у тебя есть что-то, что нужно для победы, - дай это тому, от кого сейчас зависит наша судьба", - призвал Горган.

Вышгородская тероборона отдала свое снаряжение бойцам ВСУ, которые ведут бои у Изюма: Все, чем мы можем одерживать победу, должно быть на передке, а не в тылу 01
Вышгородская тероборона отдала свое снаряжение бойцам ВСУ, которые ведут бои у Изюма: Все, чем мы можем одерживать победу, должно быть на передке, а не в тылу 02

Автор: 

благотворительность (612) помощь (7804) Горган Александр (17) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+35
По перше. А по друге, нікому не потрібні натовпи не підготованого до бойових дій м'яса, на фронті. Ми ж не кацапи.
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19.04.2022 10:22
+29
Що ти мелеш , який - закос ? .. В тероборону йдуть якраз ті кого військкомати відсіяли . Закос це втікати за кордон .
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19.04.2022 10:25
+21
Даже тут слышен зеленый подлый и вонючий срач по поводу теробороны. Ты, падаль, пишущая с дивана- чего не пошел "хорошо устраиваться" в тероборону????? А киздишь, сволочь последняя, тут? Устал от войны, в глазки ***** смотришь??? Уроды вы проклятые. Вас бы на пару недель в Мариуполь, всю ваше подоляковскую шлюшную "армию", чтобы поменьше тут киздели. Больших тварей по жизни , чем продажных зеленожопых тролей найти невозможно, даже с отбитой головой кремлевский зомбиленд на вашем фоне порядочней выглядит. Те мрази чужих пытаются унизить, а вы, подонки, своих!

Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
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19.04.2022 10:32
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Це Вишгород, гляньте по карті де саме він знаходиться, будь ласка.
Не варто узагальнювати.
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19.04.2022 10:17 Ответить
Но с этим ничего не сделаете, не все могут воевать, на жаль...
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19.04.2022 10:19 Ответить
По перше. А по друге, нікому не потрібні натовпи не підготованого до бойових дій м'яса, на фронті. Ми ж не кацапи.
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19.04.2022 10:22 Ответить
В тероборону Києва, наприклад, пішли навіть ті, кого б військомати, якщо б не було величезного напливу перші дні, не відсіяли. Їх вдягнули, забезпечили зброєю. Бо 2х батальйонах ТРО Києва, наприклад, офіцерська штатка була заповнена задовго до війни, а вишколи щотижневі йшли вже декілька років. Ті, хто мав досвід - швидко згуртувалися всередині батальйонів ТРО в бойові роти і виконували завдання і окрім "охорони". А зараз вони цілими взводами переходять в ЗСУ і їх відправляють куди треба (схід та південь).

А повних "піджаків" відправили "по домам" ще до 8 березня.

І це фактично саме те, для чого тероборона і була призначена: охорона, комплектація, гуртування, спрощення та пришвидшення мобілізаційних заходів.
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19.04.2022 15:36 Ответить
Цьому прикладу мають слідувати всі західні регіони України. Бо доля країни зараз вирішується саме на півдні та сході.
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19.04.2022 20:00 Ответить
Що ти мелеш , який - закос ? .. В тероборону йдуть якраз ті кого військкомати відсіяли . Закос це втікати за кордон .
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19.04.2022 10:25 Ответить
не варто бурхливо реагувати на явних путінотролів...
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19.04.2022 10:49 Ответить
В тероборону ідуть всі бажаючі. І воєнкомати можуть спокійно призивати тероборонівців до ЗСУ. Тероборона фактично є військово-цивільною організацією.
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19.04.2022 11:52 Ответить
Взяли засветили склад спрятанный в зернохранилище. Ну вас ничему не учит
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19.04.2022 10:17 Ответить
да там нічого немає,просто місце що б від дощу сховатися..
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19.04.2022 10:22 Ответить
Ти чому на дивані ?
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19.04.2022 11:05 Ответить
Чем тебе Тероборона мешает? Если бы не тероборона еще неизвестно как бы сложилось ситуация с Киевом. А про маленькие городки я вообще молчу. Никакой армии не хватило бы чтобы в каждом селе или даже городке держать хотябы 20-50 человек и блокпосты и ловить тысячи вражеских диверсантов, которых было дох***я и еще больше. Не засланый ты случайно казачек?
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19.04.2022 10:41 Ответить
так и зарплату высокую получают +30000 в тылу
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19.04.2022 10:44 Ответить
Ви знаєте, де Вишгород? Дотого, як прогнали орків від Києва то була передова. І те, що про Вишгород не так багато писали, як про Бучу чи Ірпінь не значить, що то був тил. А про зарплату краще заткніться. Люди в тероборону не за зарплатою йшли.
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19.04.2022 13:31 Ответить
як що по всіх безпечних областях, у чиновників, блатних, волонтерів та тероборони вилучити
військову форму та знаряддя, то можна одіти ще одну армію.
і я зовсім не кажу за тих хто дійсно щось робить, щось охороняє.
я за тих хто нікуя не робить.
погляньте в чому ходять та дають інтерв,ю зеленський, арестович, кім та інші голови
війскадміністрацій, і в чому речники
і так по всій країні.
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19.04.2022 10:21 Ответить
і в чому Зеленський ходить? у футболці за 400 грн та ботах за 100 баксів. а мав би у бушлаті та резинових чоботах?
Кім - голова військової адміністрації, це не тільки у офісі сидіти.
Добре, Арестович, стефанчук, їм та форма ні до чого. Але чим поділитись мають? футболкою чи фліскою? бо у броніках з тепловізорами я їх не бачив.
як триндите, то хоч думайте
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19.04.2022 10:29 Ответить
пандла, пусть свою футболочку зелёненькую оставит себе - а вот, что эта **** гл.ком. делала почти три года, почему не обеспечил Армию необходимой зашитой, а наоборот, посадил боевых генералов занимавшихся этим вопросом. А потом нытьё на весь мир - нам не ПАМАГАЕТ НИКТО. Ты думаешь там это не видели и не оценили? Это он, гл.ком. , для Ш Стоун - политик - она ещё не знает, что в место того, что бы готовится к полномасштабной войне с орками - оно строило дороги в ущерб Украине.
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19.04.2022 10:45 Ответить
ообливо упоротим... "патріотам"...

Згадайте -дуже мало хто з політоглядачів та експертів вірив ,що путін настільки зглупить,пішовши війною на 42-х мільйонну країну..
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19.04.2022 10:53 Ответить
Дуби -твої експерти, а може куплені медведчуком. У мене батьку 83 роки , і він розумів, що при Зеленському буде війна, бо ***** бачив в ньому тільки клоуна.
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19.04.2022 11:16 Ответить
Зеленський комік. А клоун тепер це )(.йло. )))
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19.04.2022 13:57 Ответить
Даже тут слышен зеленый подлый и вонючий срач по поводу теробороны. Ты, падаль, пишущая с дивана- чего не пошел "хорошо устраиваться" в тероборону????? А киздишь, сволочь последняя, тут? Устал от войны, в глазки ***** смотришь??? Уроды вы проклятые. Вас бы на пару недель в Мариуполь, всю ваше подоляковскую шлюшную "армию", чтобы поменьше тут киздели. Больших тварей по жизни , чем продажных зеленожопых тролей найти невозможно, даже с отбитой головой кремлевский зомбиленд на вашем фоне порядочней выглядит. Те мрази чужих пытаются унизить, а вы, подонки, своих!

Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
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19.04.2022 10:32 Ответить
Придурок, ты знаешь, что ТРО делает в фронтовых городах, например у нас, в Николаеве?
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19.04.2022 10:48 Ответить
коли майже всі олігархичні канали накидували на вентилятор відбірного гівна на Пороха, да так що 73 відсоткам заліпило очі, вуха, а деяким замінило мозг.. То в таких умовах, в "білих рукавичках" вибори виграти дуже важко.. Але тепер всі маємо клопоту.. ПО ПРИКОЛУ.. ТАК?
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19.04.2022 12:55 Ответить
ну как то, да. по теробороне, реально есть вопросы. не буду говорить город - у нас тихо. ну, это пока. в тероборону невозможно было пойти - с первого дня - мест уже не было. хотя, судя по патрулям в районе - новые люди прибывают. некоторые - с откровенно хреновой репутацией. пара человек с работы - без опыта боевых - ушли в терооборону. зачем? место на работе, зарплата там и там. удобно же? удобно. плюс - надежда на убд. в общем - хз. двояко и не понятно.
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19.04.2022 10:47 Ответить
У нас в Николаеве, ТРО делает всё для защиты и обороны города - поверь Николаев - фронтовой город сейчас.
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19.04.2022 10:51 Ответить
да я не против теробороны. но некоторые вопросы в будущем стоит просветить.
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19.04.2022 10:53 Ответить
Вопросов будет много! Как и много левых льготников, и много новых внезапно богатых людей! После 2014 года было это, льготниками и УБД стали все мусорские и прокурорские военные "туристы", а сейчас их будет больше половины, причем даже из числа тех. которые сейчас за границей отсиживаются, в этом нет ни малейших сомнений.
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19.04.2022 13:27 Ответить
хто облажався,- звісно невістка,- жодного каміння в бік тих хто збудував таку армію, у якої один автомат на двох, один бронік на трьох, а каски то взагали топ продукт, таке враження що миші з'їли все на війскових складах, а асфальт звісно на хліб не намажеш, а до тер оборони жодних питань, деб вона не знаходилася
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19.04.2022 10:48 Ответить
Молодци!! Отстояли свои города и села, не струсили как остальные переселенцы (некоторые с донбаса уже два раза бежали). Тероборона - это очень хорошая поддержка ЗСУ!!
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19.04.2022 10:52 Ответить
Істина!
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19.04.2022 10:56 Ответить
нарратив про "переселенці струсілі" - це кацапське лайно. Виключіть з лексикону та з голови, бо тхне.
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19.04.2022 15:45 Ответить
Хлопці не кіпішуйте. Є тероборона активна, вона в прифронтових місцях, а є пасивна.

От щодо пасивної питання є. Там і волонтерська діяльність, і допомога обороні міст, а є і банальна охорона елітних містечок в межах міст(куди понабирала місцева еліта всіх своїх наближених до тіла)
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19.04.2022 10:58 Ответить
Саме так...терроборона на Закарпатті, у Львівській, Тернопільскій, Черновицькій областях не має жодного сенсу, але у них є і тепровізори, і броніки, і NLAW...
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19.04.2022 11:16 Ответить
А у Польщі їх жінок більше, ніж з Харкова чи Миколаєва.
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19.04.2022 11:23 Ответить
У мене є родичі на Галичині. Деякі (не всі) жінки з дітьми і правда виїхали в перші тижні коли ситуація була тривожна. Поїхали в більшості до чоловіків чи до рідні які там працювали і мали можливість прийняти їх і діточок.
На їх звільнене місце (житло, хати) приняли тих, хто приїхав зі сходу і з Києва з зони бойових дій.

Так що це не погано для країни в цілому, я так думаю.
Тому, що багато людей-біженців з зони бойових дій не хочуть їхати з України на чужину якщо там немає знайомих чи рідних.
Потім багато чоловіків з Галичини вернулись в Україну - в воєнкомати черги стояли.
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19.04.2022 14:04 Ответить
Ага - "на їх місто прийняли"...за тисячу-півтори долларів. При тому, що поляки нічого ні за що з українців майже не беруть.
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19.04.2022 15:41 Ответить
Саме так. Правда.
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19.04.2022 11:42 Ответить
Тероборона завжди має сенс. І зовсім інше питання щодо забезпечення ТРО. Якби держава та військо були здатні оперативно забезпечувати, "на вимогу", підрозділи тим, що потрібно - ніяких питань до вашої сентенції не було - реально, НАХЄРА теробороні в Чернівцях тепловізори та NLAW?!? На блокпосту біля чернівці-водоканалу стояти?

Але в нашій державі - ні держава, ні військо не здатні реально оперативно вирішувати (планувати, оперативно виконувати плани, тримати запаси в порядку) задачі логістики та забезпечення.

Наприклад: ТРО Херсона ніякої зброї так і не отримала в перші дні. А більшість зброї ТРО Києва знаходилась в "учбовому центрі Десна". Якийсь ДЕБІЛ вирішив, що зброю ТРО видавати треба тільки по великому наказу.

Тож - нехай будуть забезпеченні так, як можуть - принципово "їм не треба такого" на загальний стан з забезпеченням не впливає, але, звісно, Вишгородці - молодці. На передовій спорядження реально потрібніше.
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19.04.2022 15:55 Ответить
мене більше цікавить, чому досі військові ЗСУ просять обладнання, чому їх не забезпечено усім.
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19.04.2022 11:01 Ответить
то при барыге было, а сейчас асфальт в приоритете))
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19.04.2022 11:56 Ответить
Не было. Волонтеры занимались снабжением войск тепловизорами, беспилотниками и тд.
И волонтеры же разрабатывали систему управления войсками с наведением артиллерии и тд, используя гражданские планшеты.
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19.04.2022 15:15 Ответить
БРАВО !!!
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19.04.2022 11:01 Ответить
правильно зброю і спорядження потрібно використовувати максимально ефективно
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19.04.2022 11:32 Ответить
а самим бегать с аркебузасми 1430 года..мушкетами...револьверами времен дикого запада наганами и маузером буденного...??))а еще берданка папы карло
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19.04.2022 11:39 Ответить
Горган - людина справи, але не всі такі.
У Харкові "Правий сектор" або "Азов" або "Кракен" приймають чоловіків на фронт.
Але "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ у кількості 20 000, сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ. Харків на фронті:
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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19.04.2022 11:40 Ответить
Насправді це треба було зробити теробороні Львова і Франківська, які боронять нашу країну на західних фронтах
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19.04.2022 12:24 Ответить
Не згожуся, не зовсім правда. Маю родичів в Галичині. В перші дні вторгнення двоюрідний брат пішов в вєнкомат - не міг в двір зайти, черга аж на вулицю.

Не треба ділити наш народ на "регіони" - всі УКРАЇНЦІ.
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19.04.2022 14:39 Ответить
Ну про військове спорядження такого типу можна було б і не казати нічого, коли ж хочеться пропіаритися, то сказали б , що передаємо чиколадок мішок,пиріжки, вареники, або ПКР, чи танк Т72Б3(віджали у "братьев") , чи "Піон",чи Джавелінів щоб всі сказала:" Ааааа"
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19.04.2022 12:55 Ответить
При чому тут танки чи піони? Подивіться в новину - люди віддають те, що їм волонтери та місцева влада надала і що не стоїть "на обліку". Продукти, розгрузки, броніки, приціли - все це "позаштатне". Вони ж не написали "віддаємо штатну зброю та штатні штані". НІ. Штатна зброя ТРО - ак/акс, кулемети та дуже невелика кількість ПТРК та гранатометів.

Тож всі, хто тут волають "аааа, треба конфіскувати та передати туди, де потрібніше" - стуліть писки. Купіть на свої гроші, як куплене було для Вишгородської ТРО, тоді і віддавайте туди, де вам здається за потрібніше.

Зрозумійте, ці люди не мали права навіть "просто так" звернутись до керівництва ЗСУ та сказати "в нас тут є десяток тепловізорів зайвих, які нам надали волонтери - візьміть та віддайте в 93тю бригаду". І, в принципі, це правильно.
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19.04.2022 17:25 Ответить
Дуже правильний вчинок, сподіваюсь що інші також переймуть естафету. Адже якщо на фронті буде перемога в тилу ці речі не ************.
Чи потрібні на фронті зараз тероборона, мабуть що ні, адже це скупчення слабко озброєних і навчених людей.
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19.04.2022 13:31 Ответить
ТРО потрібна скрізь. І скрізь вона повинна бути своя. "піджаки" Вишгорода на підуть виконувати завдання ТРО в Лозову - це не має ніякого сенсу. Складніше - з забезпеченням. Але, як бачимо, українці і тут знаходять вихід з бюрократичних та повільних процедур.
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19.04.2022 17:28 Ответить
 
 