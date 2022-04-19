Вышгородская тероборона отдала свое снаряжение бойцам ВСУ, которые ведут бои у Изюма: "Все, чем мы можем одерживать победу, должно быть на передке, а не в тылу". ВИДЕО+ФОТО
Рота охраны Вышгородского района и отряды теробороны Вышгорода отдали свои бронежелеты, кевларовые шлемы, аптечки, тепловизоры, устройства ночного видения и многое другое тактическое снаряжение бойцам тех бригад ВСУ, которые сейчас мужественно держат оборону возле города Изюм Харьковской области.
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ рассказал Александр Горган.
Также он выразил благодарность компаниям, предоставившим медикаметы, пищевые продукты длительного хранения, одежду и генераторы тока.
На передний край в зону боевых столкновений эта помощь весом более 20 тонн была доставлена автопоездом, предоставленным Вышгородской военной администрацией. Помощь получили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 3-й отдельной танковой бригады, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.
"Мы выбили россиян, которые ломились с севера на Киев, чтобы убить нас. Теперь эти россияне переместились на восток убивать наших собратьев. Мы не будем сидеть и неподвижно ждать, когда они сделают это и вернутся убивать нас снова. Пока нас не перебросили в горячую точку, мы должны сделать все возможное для наших бойцов, сдерживающих сейчас на первой линии обороны наступление россиян. Мы обратились в Фонд Юрия Бутусова с просьбой предоставить информацию, каким бригадам наша помощь нужна больше всего, и получила полную поддержку. Доставили помощь и передали лично. Теперь точно знаем, что оборона Украины на отдельном участке фронта сразу стала намного сильнее. Мы считаем, что бронежилетами, оптикой и другим тактическим снаряжением должен поделиться каждый, у кого это снаряжение лежит без дела, а может быть использовано в нужном месте для нашей победы", - именно этими словами военнослужащие роты охраны смогли убедить поддержать свою инициативу.
"Итак, если у тебя есть что-то, что нужно для победы, - дай это тому, от кого сейчас зависит наша судьба", - призвал Горган.
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Не варто узагальнювати.
А повних "піджаків" відправили "по домам" ще до 8 березня.
І це фактично саме те, для чого тероборона і була призначена: охорона, комплектація, гуртування, спрощення та пришвидшення мобілізаційних заходів.
військову форму та знаряддя, то можна одіти ще одну армію.
і я зовсім не кажу за тих хто дійсно щось робить, щось охороняє.
я за тих хто нікуя не робить.
погляньте в чому ходять та дають інтерв,ю зеленський, арестович, кім та інші голови
війскадміністрацій, і в чому речники
і так по всій країні.
Кім - голова військової адміністрації, це не тільки у офісі сидіти.
Добре, Арестович, стефанчук, їм та форма ні до чого. Але чим поділитись мають? футболкою чи фліскою? бо у броніках з тепловізорами я їх не бачив.
як триндите, то хоч думайте
Згадайте -дуже мало хто з політоглядачів та експертів вірив ,що путін настільки зглупить,пішовши війною на 42-х мільйонну країну..
Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
От щодо пасивної питання є. Там і волонтерська діяльність, і допомога обороні міст, а є і банальна охорона елітних містечок в межах міст(куди понабирала місцева еліта всіх своїх наближених до тіла)
На їх звільнене місце (житло, хати) приняли тих, хто приїхав зі сходу і з Києва з зони бойових дій.
Так що це не погано для країни в цілому, я так думаю.
Тому, що багато людей-біженців з зони бойових дій не хочуть їхати з України на чужину якщо там немає знайомих чи рідних.
Потім багато чоловіків з Галичини вернулись в Україну - в воєнкомати черги стояли.
Але в нашій державі - ні держава, ні військо не здатні реально оперативно вирішувати (планувати, оперативно виконувати плани, тримати запаси в порядку) задачі логістики та забезпечення.
Наприклад: ТРО Херсона ніякої зброї так і не отримала в перші дні. А більшість зброї ТРО Києва знаходилась в "учбовому центрі Десна". Якийсь ДЕБІЛ вирішив, що зброю ТРО видавати треба тільки по великому наказу.
Тож - нехай будуть забезпеченні так, як можуть - принципово "їм не треба такого" на загальний стан з забезпеченням не впливає, але, звісно, Вишгородці - молодці. На передовій спорядження реально потрібніше.
И волонтеры же разрабатывали систему управления войсками с наведением артиллерии и тд, используя гражданские планшеты.
У Харкові "Правий сектор" або "Азов" або "Кракен" приймають чоловіків на фронт.
Але "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ у кількості 20 000, сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ. Харків на фронті:
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
Не треба ділити наш народ на "регіони" - всі УКРАЇНЦІ.
Тож всі, хто тут волають "аааа, треба конфіскувати та передати туди, де потрібніше" - стуліть писки. Купіть на свої гроші, як куплене було для Вишгородської ТРО, тоді і віддавайте туди, де вам здається за потрібніше.
Зрозумійте, ці люди не мали права навіть "просто так" звернутись до керівництва ЗСУ та сказати "в нас тут є десяток тепловізорів зайвих, які нам надали волонтери - візьміть та віддайте в 93тю бригаду". І, в принципі, це правильно.
Чи потрібні на фронті зараз тероборона, мабуть що ні, адже це скупчення слабко озброєних і навчених людей.