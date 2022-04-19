Картины, антиквариат, золотые статуэтки и яйца "Фаберже": полиция провела новые обыски у Марченко. ВИДЕО

Продолжаются меры по аресту активов, конечным бенефициаром которых является супруга Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц структуры, конечным бенефициаром которой является супруга народного депутата Виктора Медведчука.

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18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Стоимость выявленного имущества устанавливается.

Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Напомним: ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства.