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Картины, антиквариат, золотые статуэтки и яйца "Фаберже": полиция провела новые обыски у Марченко. ВИДЕО

Продолжаются меры по аресту активов, конечным бенефициаром которых является супруга Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц структуры, конечным бенефициаром которой является супруга народного депутата Виктора Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков. Среди них ! квартиры, дома, яхта, автомобили, - ГБР

18 апреля полицейские произвели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области. Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет "BUL", 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

Стоимость выявленного имущества устанавливается.

Офисом Генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление в АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Напомним: ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, искусства и транспортные средства.

Медведчук Виктор (1789) обыск (1897) Нацполиция (16471) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+40
Нічогенько так паломніца напаломнічала...
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19.04.2022 13:17
+34
Рассчитывали сволочи стать князьями малороссии.
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19.04.2022 13:17
+29
все продати гроші на фронт!!!
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19.04.2022 13:20
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Нічогенько так паломніца напаломнічала...
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19.04.2022 13:17 Ответить
Лаврова в коробку спрятали❗А кто же интервью дает❓
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19.04.2022 14:14 Ответить
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19.04.2022 14:57 Ответить
Рассчитывали сволочи стать князьями малороссии.
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19.04.2022 13:17 Ответить
вони й були ними спочатку до Помаранчого Майдану, потім з 2010 до Євромайдану
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19.04.2022 13:23 Ответить
все продати гроші на фронт!!!
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19.04.2022 13:20 Ответить
На производство "Нептуна" деньги отправить и на каждой ракете написать "Медведчук и Марченко с любовью к рабссее". Ото кума бункерного трясти будет...
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19.04.2022 13:54 Ответить
Ті що описують невдовзі і продадуть (( тільки не з тим результатом якого ви бажаєте (( буде те що і з пшончиними дачами , і з вилученими золотом і мільйонами якогось там міністрика вже і прізвище забув , і з золотим батоном та автопарком що зник (( Тут те саме буде , це ж уже показували і оприлюднювали , невже по другому колу конфіскують , чи перший раз не той що "положено" конфісковував ?((
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19.04.2022 18:37 Ответить
де можна подивитися точний опис всього конфіскованого? Близько сто картин нам не підходить.
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19.04.2022 13:24 Ответить
Учора читав що у Львівській області ніяк не можуть скласти перелік гуманітарної допомоги яку місцеві чинуші заникали на складі , щось схоже сьогодні оприлюднили про Волинь , а вам тут список подавай ; там вже у чергу записалися кому розподіляти будуть (( поки народ воює з кацапами , тут свої "вершини" беруть ((
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19.04.2022 18:52 Ответить
прожили жизнь чтобы набить комнаты всякой хренью , пусть и очень дорогой ...в этом смысл жизни , построить вокруг себя быдло - версаль и сидеть в нём как свиньи в навозе
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19.04.2022 13:25 Ответить
типова кацапня, награбувати, набудувати палаци за стилем, як у отих ваших Франціях Італіях Німеччинах, намалювати картин де ти Консул Римської Імперії, як у Пшонки... типовий совок рабсійська імперія феодалізм
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19.04.2022 13:29 Ответить
все, кто когда либо, так, или иначе, связывался с русскими, либо уже жалеют, либо им еще предстоит пожалеть......
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19.04.2022 13:26 Ответить
Та що ви кажете, прям жаліють! Курва марченко вивезла все більш-менш цінне. Оце, те що зараз підбирають слідчі - це крихти з барського стола, непотрібний для гнид-мертвечуків мотлох!
А скільки ще всього оформлено на іх ********* виплодків, на мам і пап, на тьоть і дядь, на друзів дитинства і спаринг-партнерів по великому т(п)енісу...
І це все завдячуючи тому, що начебто розумні і патріотичні люди в своїй країні замість розтоптати чоботом гниду, починають розказувать про толерантність і виносять гниду на руках у владу...
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19.04.2022 13:33 Ответить
Усі з опзж повинні бути заарештовані як колаборанти.Також повино бути проведено слідство стосовно підконтрольних телеканалів які на них працювали!
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19.04.2022 13:29 Ответить
Три магнітофони, три підсигари срібні, магнітофон ... три .... ))) Все що нажито з москальських подачок та на зраді України ...
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19.04.2022 13:30 Ответить
Марченчиха, за потреби, прикручувала Віті яйця "Фаберже".
Ну а потів відкручувала взад.
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19.04.2022 13:31 Ответить
Месье знает толк в фемдоме

Мое почтение!
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19.04.2022 13:48 Ответить
...ведмедчіха скоріше
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19.04.2022 14:25 Ответить
Ждем обысков у зеленой шмаркли.Там найдется не меньше.
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19.04.2022 13:32 Ответить
Яка сумна новина !!!!! 😂😂😂😂😂
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19.04.2022 13:34 Ответить
Туфту показали туфту розповіли, а зедебілики раді без рішення суду ніхто не конфіскує, а суду не буде.
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19.04.2022 13:38 Ответить
Кацапа,випий бояри та лягай спати.
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19.04.2022 15:32 Ответить
не має вже не яєць Фаберже,ні яєць мертвечука
..Тільки яйця лаврова зостались
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19.04.2022 13:42 Ответить
Дивно шо Алєшка Небраврот там не попіарився. Він ******** такі дійства.
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19.04.2022 13:47 Ответить
спікерша накачала губи та наколола брови до стану неподобства
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19.04.2022 14:13 Ответить
Одни ымпэраторы.

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19.04.2022 14:16 Ответить
а із активів праффєсора в бюджет шось потрапило? Бодай копійка
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19.04.2022 14:16 Ответить
яке воно кончене
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19.04.2022 14:22 Ответить
Та шо там якісь яйця "Фаберже", якщо тут чоловіка взяли за яйця.
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19.04.2022 14:22 Ответить
Та віддали б вже їй ті яйця, хай сидить тішиться, та не бігає по ефірам.
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19.04.2022 15:21 Ответить
Це ще з кучми починалось. Замість того щоб йти в НАТО швидким темпом він займався "багатовекторністю" та благополуччям олігархату. А мертвечук був в нього головою Адміністрації. Коментарі зайві. Стара мерзота-гори в пеклі.
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19.04.2022 14:51 Ответить
САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ НИХ ЭТО ИХ ДЕТИ И НЕОБХОДИМО ЗАБРАТЬ ИХ ДЕТЕЙ ТАК КАК ИХ КУМ ПУТИН ЗАБРАЛ У НАС !!!
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19.04.2022 15:02 Ответить
Мертвечучка-,"нічего у тебья нет,ти голодранец"(х.ф.бережись автомобіля)🤣🤣🤣
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19.04.2022 15:29 Ответить
Полную конфискацию, движимого и не движимого...!!!! Да, Кучму с семейкой , тоже, не мешало бы потрусить.!!
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19.04.2022 15:33 Ответить
За всієї огиди до "ведмедчука", він, все таки, є підозрюваним. І репортаж з місця обшуку мабуть є незаконним.
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19.04.2022 15:51 Ответить
Пшонка стайл. Боже, яке воно кончєне.
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19.04.2022 16:28 Ответить
непосильною працею з думкою про народ - по телеку
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19.04.2022 16:29 Ответить
 
 