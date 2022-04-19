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"Ой, у лузі червона калина...", - поляки в Варшаве на Пасхальной мессе поют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

В Варшаве во время пасхальной мессы в понедельник, 18 апреля, в приходе Эдварда Деткенса (костел Непорочного зачатия Девы Марии в Белянах) ксёндз Войцех Дроздович предложил поддержать Украину. Он достал беспроводную колонку и призвал спеть на украинском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в костеле раздался гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". Для удобства священник опубликовал текст песни латинскими буквами и раздал прихожанам. В костеле он также установил рядом с польским украинский сине-желтый флаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам, - Министерство культуры

Автор: 

Пасха (377) Польша (8415) поддержка (679)


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Топ комментарии
+24
Народ який співає такі пісні нікому не здолати! Утруться кровавими сльозами кацапсини вонючі!
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19.04.2022 15:33
+22
Респект пОлякам! Слава Україні! Героям Слава!!!
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19.04.2022 15:31
+14
У поляків файно виходить по українськи співати
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19.04.2022 15:32
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Респект пОлякам! Слава Україні! Героям Слава!!!
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19.04.2022 15:31 Ответить
смерть ворогам !
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19.04.2022 15:46 Ответить
У поляків файно виходить по українськи співати
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19.04.2022 15:32 Ответить
Дві словянськи мови.
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19.04.2022 15:37 Ответить
Народ який співає такі пісні нікому не здолати! Утруться кровавими сльозами кацапсини вонючі!
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19.04.2022 15:33 Ответить
Дякуємо !
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19.04.2022 15:40 Ответить
в кого не відкрилося - ось! насолоджуйтесь!

https://t.me/pryamamova/17378
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19.04.2022 15:45 Ответить
Дякую.Дуже гарно виходить
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19.04.2022 16:33 Ответить
Просто шикарно!
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19.04.2022 16:51 Ответить
То файно вийшло
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19.04.2022 15:50 Ответить
Полякам шана !
А от до наших громадян шо виїхали є питання .. 2, 5 мільйона вас там , -Чому не берете участь у заходах на підтримку України разом з поляками у Польщі ??
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19.04.2022 15:55 Ответить
Не бачив як наші разом з поляками блокували фури та автошляхи !?
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19.04.2022 16:22 Ответить
Польща, Словаччина, Чехія - то є наші братні слов'янські народи.

Московія нав' язалася нам всім. Вони не слов'яни навіть і мова російська не слов'янська.
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19.04.2022 16:15 Ответить
👍
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19.04.2022 16:34 Ответить
Друзів пізнають в біді...І справжніх християн. А не таких, як недопапа франциск....
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19.04.2022 16:41 Ответить
Я думаю, украинцам несложно понять, о чем говорит священник. Послушайте. Это того стоит.
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19.04.2022 16:48 Ответить
Brawo, ojcze.
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19.04.2022 18:41 Ответить
Після всього, що творилося останні роки, поляків можна сміливо називати братами, а московитів ворогами і катами.
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19.04.2022 19:20 Ответить
 
 