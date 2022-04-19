"Ой, у лузі червона калина...", - поляки в Варшаве на Пасхальной мессе поют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

В Варшаве во время пасхальной мессы в понедельник, 18 апреля, в приходе Эдварда Деткенса (костел Непорочного зачатия Девы Марии в Белянах) ксёндз Войцех Дроздович предложил поддержать Украину. Он достал беспроводную колонку и призвал спеть на украинском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в костеле раздался гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". Для удобства священник опубликовал текст песни латинскими буквами и раздал прихожанам. В костеле он также установил рядом с польским украинский сине-желтый флаг.

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