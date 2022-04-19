"Ой, у лузі червона калина...", - поляки в Варшаве на Пасхальной мессе поют гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО
В Варшаве во время пасхальной мессы в понедельник, 18 апреля, в приходе Эдварда Деткенса (костел Непорочного зачатия Девы Марии в Белянах) ксёндз Войцех Дроздович предложил поддержать Украину. Он достал беспроводную колонку и призвал спеть на украинском.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в костеле раздался гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". Для удобства священник опубликовал текст песни латинскими буквами и раздал прихожанам. В костеле он также установил рядом с польским украинский сине-желтый флаг.
Топ комментарии
+24 Злий Грицько
показать весь комментарий19.04.2022 15:33
+22 Злий Грицько
показать весь комментарий19.04.2022 15:31
+14 Ніхто Петрович
показать весь комментарий19.04.2022 15:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/pryamamova/17378
А от до наших громадян шо виїхали є питання .. 2, 5 мільйона вас там , -Чому не берете участь у заходах на підтримку України разом з поляками у Польщі ??
Московія нав' язалася нам всім. Вони не слов'яни навіть і мова російська не слов'янська.