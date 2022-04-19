"У нас есть оружие, есть энтузиазм, а там будет видно", - украинские воины около Кременной. ВИДЕО

Украинские бойцы укрепили свои позиции вблизи Кременной и надеются уничтожить врага, намеревающегося двигаться в сторону Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уверяют, что имеют все необходимое оружие и настроены отразить все атаки оккупантов.

"У нас есть оружие, есть энтузиазм, а там - будет видно", - говорит один из бойцов.

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