"У нас есть оружие, есть энтузиазм, а там будет видно", - украинские воины около Кременной. ВИДЕО
Украинские бойцы укрепили свои позиции вблизи Кременной и надеются уничтожить врага, намеревающегося двигаться в сторону Славянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины уверяют, что имеют все необходимое оружие и настроены отразить все атаки оккупантов.
"У нас есть оружие, есть энтузиазм, а там - будет видно", - говорит один из бойцов.
Видео Радіо Свобода
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Слава нації
Смерть москалям
Три дні не міг нічого їсти, аж поки не отримав свого автомата, успокоївся...
До початку квітня стояв на блокпосту, аж поки не пригрозили, що посадять, якщо автомат не здам. Усі здали, ми лишились удвох, два впертих осли, через тиждень успокоїлись повністю і, щоб не посадили, здали.
Братуха в 72 воював біля Ірпіні теж до початку квітня (уже не рапіра, а щось інше), потім таємничим чином, 2 дні без звязку, кудись їх перекинули. Тепер 2 тижні у нього тихо. Вчора відео з страусом присилав... Корочє сюр якийсь
шаровари, мабуть, твоі регулярно обсирають ?
Говорили дурням - війну не можна припинити, на нас нападе ворог, а ви ржали.
Напевно вам би взагалі в трапочеу мовчати і слухати розумних людей. Поржете після перемоги.
Захадітє гостє дарагія
Начорта Гайдай тупо бреше постійно, та так, що постійно палиться?
"Постоянные вот бомбёжки, обстрелы позиций они просто разрушили эту линию обороны, поэтому пришлось отходить, не было смысла уже оставаться на практически оголённой територии..." Це як? - Відійти на 100, ну на 200-300 метрів до сусідньої вулиці (як в Кремінній)? Нє... покинули усю Кремінну. Може вона вщент зруйнована?
Учора обговорювали ситуацію в Кремінній тут. То у мене питання так і лишилось.
Як орки могли пройти 1000 га міської забудови Кремінної за кілька днів, колу в Рубіжному поруч ті такі ж самі кацапи уже кілька тижнів не можуть захопити й 10 га? Як? ((
Єдино в що вірю , що Бог таки покаже тим манкуртам напрямок до пекла, а воїни світла будуть с Богом