Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врачи Первой добровольной мобильной больницы обустроили штаб в имении Виктора и Елены Пинчуков.

Там побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".

Имение расположено на Вышгородском направлении под Киевом. Дом не использовали, он 20 лет стоял законсервированным. Добровольцы вошли туда 11 марта. Через час после этого с ними связался лично Пинчук и предоставил разрешение на пользование домом.

Теперь на бильярдном столе здесь разложены медикаменты, у бассейна стоят ящики с медицинским оборудованием. А во дворе припаркованы скорые, оказывающие помощь пострадавшим от оккупации в Киевской области.

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Когда Киевская область была освобождена от оккупантов, Виктор Пинчук передумал и теперь пытается выселить медиков и военных.

Сам он, по данным СМИ, с самого начала полномасштабного вторжения России находится в Лондоне.







































