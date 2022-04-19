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Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врачи Первой добровольной мобильной больницы обустроили штаб в имении Виктора и Елены Пинчуков.

Там побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".

Имение расположено на Вышгородском направлении под Киевом. Дом не использовали, он 20 лет стоял законсервированным. Добровольцы вошли туда 11 марта. Через час после этого с ними связался лично Пинчук и предоставил разрешение на пользование домом.

Теперь на бильярдном столе здесь разложены медикаменты, у бассейна стоят ящики с медицинским оборудованием. А во дворе припаркованы скорые, оказывающие помощь пострадавшим от оккупации в Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украину прибыло более 120 зарубежных медиков. Минздрав работает над развертыванием запасного медцентра за границей, - Ляшко

Когда Киевская область была освобождена от оккупантов, Виктор Пинчук передумал и теперь пытается выселить медиков и военных.

Сам он, по данным СМИ, с самого начала полномасштабного вторжения России находится в Лондоне.

Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 01
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 02
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 03
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 04
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 05
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 06
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 07
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 08
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 09
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 10
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 11
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 12
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 13
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 14
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 15
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 16
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 17
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 18
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 19
Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука 20

олигарх (1026) Пинчук Виктор (298) врачи (1516) добровольцы (1171) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+55
А потім туди ракета прилетить, розуму у журналістів як у горобчиків...
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19.04.2022 22:58
+48
Цензор, ви окуели там?
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
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19.04.2022 23:07
+21
Ну вот показали координаты а потом удивляются прилету вражеской ракеты. Зачем это публиковать?!
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19.04.2022 23:04
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ну и прекрасно!
даже не так само здание (хотя оно пафосно и не бедно))),
как его (дворца))) предназначение сегодня (и разрешение хозяина...вчера))
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19.04.2022 22:57 Ответить
Цензор, ви окуели там?
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
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19.04.2022 23:07 Ответить
Поддерживаю .
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19.04.2022 23:25 Ответить
Тільки пару днів тому 1+1 звинувачували , а тут самі тим самим займаються !
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20.04.2022 00:01 Ответить
Ця інфа вже тиждень гуляє в соцмережах .
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20.04.2022 03:38 Ответить
А потім туди ракета прилетить, розуму у журналістів як у горобчиків...
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19.04.2022 22:58 Ответить
Не треба недооцінювати наше ПВО. Будинок майже в межах Києва. А якщо про його використання знає пінчук, то знають усі.
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19.04.2022 23:10 Ответить
Завод на рембазі за 20 км від офісу презедента. Це також Київ. У суботу туди прилетіла ракета. Лукянівка взагалі в самому центрі міста, там також щось спалено.
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19.04.2022 23:14 Ответить
Да, да. 1+1 снял сюжет и вставил в телевизор как в Дарнице восстанавливают технику и на следующий день туда прилетели ракеты. При чем тут ПВО? Болтать и выкладывать фотовидеоинформацию надо меньше.
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19.04.2022 23:19 Ответить
Читати вмієте? пінчук дав згоду. А якщо знає зять чучми про використання його маєтку, то знають усі і кацапи перші. Теж мені сікрєтний об"єкт. Тому і виклали.
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19.04.2022 23:27 Ответить
С такой логикой можно вообще про все снимать и выкладывать. Вон спутники летают, все фотографируют. Только почему то генштаб и минобороны тысячу раз вдалбливают в шапкозакидательские головы-НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ НИЧЕГО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ВОЕННОЙ ТЕМАТИКЕ!!! Так понятно будет?
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19.04.2022 23:49 Ответить
спочатку дав,а потім забрав згоду,як наші почали відбивать орків від столиці...
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20.04.2022 08:09 Ответить
походу ты зебилоид, бо такой же тупой
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19.04.2022 23:28 Ответить
А Медведчука хату коли націоналізують? (ту яку Ляшко знайшов)
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19.04.2022 22:59 Ответить
Мда, такі хороми і не жити там... Це вже як вони награбували, що це для них не підходяще??
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19.04.2022 23:00 Ответить
вони ж бо вже в лондОні, а це перший їх когутський ще палацик
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19.04.2022 23:19 Ответить
З жиру просто бісяться. Я не знаю, чи є ще на світі така терпилива нація, як українці.
20 років не використовує а тепер - забирайтесь геть.
Підлогу мені пошкодите....

НА ПАЛЮ!
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20.04.2022 00:21 Ответить
Пінчуки будинок продавати збирались. Не хочуть більше в Україні жити. За товарний вигляд непокояться.
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20.04.2022 01:45 Ответить
Ну хоч для нормальних людей знадобились ті хороми в стилі пшонкастайл. Кругом суцільний жлободрон. Пальми могли і не викладувати мозаїкою, а як в совку фотообої наклеїти. Ностальгія у них, мабуть.
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19.04.2022 23:02 Ответить
По стопам г+г "ідьотє таваріщі" ? Не здивуюсь якщо цей об'єкт буде тепер під прицілом. Навіщо про таке всім розповідати?
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19.04.2022 23:03 Ответить
Ну вот показали координаты а потом удивляются прилету вражеской ракеты. Зачем это публиковать?!
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19.04.2022 23:04 Ответить
Я х.єю дорога редакція,фасад маєтка як у психдиспансері м Ромни.))
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19.04.2022 23:04 Ответить
бо згідно з совковою (червоної мерзоти) традицією, божевільні влаштовували в колишніх маєтках шляхти.
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19.04.2022 23:12 Ответить
у злодіїв ще й дозволу питають .
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19.04.2022 23:05 Ответить
Норм штаб выбрали
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19.04.2022 23:07 Ответить
А можна так показувати місцерозташування? Хіба сирійці не попереджали, що кацапи битимуть саме по шпиталях?
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19.04.2022 23:11 Ответить
Не варто давати таку вичерпну інформацію, щоб якісь підераси ще не навели під ракетний удар.
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19.04.2022 23:12 Ответить
Знову бляха, все в інтернет на показ, а якщо завтра туди прилетить? 2-й місяць війни блін
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19.04.2022 23:16 Ответить
Журналисты ведь не своё показывают , а чужое. Вот такое жлобство .
Бутусов мог бы тоже думать - Туда лекарств завезли - а они светят склад
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19.04.2022 23:29 Ответить
Имение пинчука.. Это ***** граф?
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19.04.2022 23:17 Ответить
бєрі више: ексПєрвий Зять
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19.04.2022 23:21 Ответить
Забрать вилу нах,как золотой вагон у медведчука так зеле ж пох,а потом удивляются чё орки нам денацыфикацию устроили,----- они зели работу за него делают,раскулачиватьраскулачивают олигархов
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20.04.2022 07:32 Ответить
Придурки, завтра может прилететь туда. Журналюги тупые.
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19.04.2022 23:20 Ответить
Вітя пінчук зв'язався за годину ПІСЛЯ...Далі все зрозуміло. Цікаво інше- Нехіла хата у віті пінчука. Спасибі тестю..пропав би він пропадом *****.
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19.04.2022 23:21 Ответить
Пінчук їх вигнав.
Можливо вони всі вже виїхали, чи виїжджають як раз зараз.
Що ви на Цензор наїзджаете?
Скоріше всього волонтерам вже нічого не загрожує.
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19.04.2022 23:25 Ответить
Скориш всього ? А Дом надо бомбить ? Мы же на кацапы ‼️‼️
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19.04.2022 23:30 Ответить
Погана ідея, вибовкувати про такі об'єкти на публіку.
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19.04.2022 23:33 Ответить
а пинчук знает что вилла захвачена чи не... топчут пол .. ??так же на ук как медведчук..
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19.04.2022 23:44 Ответить
Не розумію,нащо нам це.А ось ворогу-в самий раз.Чи не дУРні?
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20.04.2022 00:08 Ответить
Не роздувайте паніку, написвли що після звільнення столиці він їх з відти попросив. Зараз там їх уже нема.
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20.04.2022 00:16 Ответить
Нафіга про це писати?
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20.04.2022 00:28 Ответить
ну че, настоящий "патриот" из Лондона ...
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20.04.2022 01:28 Ответить
А координати будинку коломойського що на Закарпатті не підкажете, там здається база азову))
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20.04.2022 02:08 Ответить
Зелю интересуют только спутниковые снимки ""вэлЫкого будивнЫцтва""
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20.04.2022 07:26 Ответить
Показуйте такого роду фото із усіх будинків у Конча Заспі.
Може росіяни будуть витрачати ракети по цих будинках, а не по військових об"єктах та об"єктах інфрастуктури.
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20.04.2022 09:10 Ответить
 
 