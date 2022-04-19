Штаб военных медиков Первого добровольного мобильного госпиталя в имении Пинчука. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Врачи Первой добровольной мобильной больницы обустроили штаб в имении Виктора и Елены Пинчуков.
Там побывал корреспондент "Цензор.НЕТ".
Имение расположено на Вышгородском направлении под Киевом. Дом не использовали, он 20 лет стоял законсервированным. Добровольцы вошли туда 11 марта. Через час после этого с ними связался лично Пинчук и предоставил разрешение на пользование домом.
Теперь на бильярдном столе здесь разложены медикаменты, у бассейна стоят ящики с медицинским оборудованием. А во дворе припаркованы скорые, оказывающие помощь пострадавшим от оккупации в Киевской области.
Когда Киевская область была освобождена от оккупантов, Виктор Пинчук передумал и теперь пытается выселить медиков и военных.
Сам он, по данным СМИ, с самого начала полномасштабного вторжения России находится в Лондоне.
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даже не так само здание (хотя оно пафосно и не бедно))),
как его (дворца))) предназначение сегодня (и разрешение хозяина...вчера))
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
20 років не використовує а тепер - забирайтесь геть.
Підлогу мені пошкодите....
НА ПАЛЮ!
Бутусов мог бы тоже думать - Туда лекарств завезли - а они светят склад
Можливо вони всі вже виїхали, чи виїжджають як раз зараз.
Що ви на Цензор наїзджаете?
Скоріше всього волонтерам вже нічого не загрожує.
Може росіяни будуть витрачати ракети по цих будинках, а не по військових об"єктах та об"єктах інфрастуктури.