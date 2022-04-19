Недалеко от Ирпеня грузовой автомобиль подорвался на мине, водитель погиб. ВИДЕО
19 апреля на Киевщине недалеко от Ирпеня грузовой автомобиль подорвался на мине. Водитель погиб.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что неподалеку от Ирпеня водитель грузовика подорвался на мине. Кабину разнесло в клочья, охватило огнем. Что говорить о том, что случилось с водителем", - написал полицейский.
Небытов также сообщил о других трагических случаях на Киевщине.
"В эти же сутки двое работников лесхоза решили сократить путь, поехали лесополосой, один укоротил себе жизнь, второй ныне госпитализирован. Так закончилась поездка по непроверенному маршруту в зоне, которая была под оккупацией.
Утром в Броварах местный житель прогуливался по территории, где произошли боевые действия, нашел коробку с неизвестным устройством, принес домой, начал открывать – произошел взрыв, мужчине оторвало конечности, повредило лицо", - говорится в сообщении.
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https://t.me/military_az/17862 Оператор отслеживает за танком ВС РФ , после вылазки танкисты отводят технику в безопасное место. По стоянке из двух танков ВСУ наносят ювелирный минометный огонь. Возгорания и детонация боезапаса первого танка перекидывается на второй.
Итого - 2 танка Т-72