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Недалеко от Ирпеня грузовой автомобиль подорвался на мине, водитель погиб. ВИДЕО

19 апреля на Киевщине недалеко от Ирпеня грузовой автомобиль подорвался на мине. Водитель погиб.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что неподалеку от Ирпеня водитель грузовика подорвался на мине. Кабину разнесло в клочья, охватило огнем. Что говорить о том, что случилось с водителем", - написал полицейский.

Небытов также сообщил о других трагических случаях на Киевщине.

"В эти же сутки двое работников лесхоза решили сократить путь, поехали лесополосой, один укоротил себе жизнь, второй ныне госпитализирован. Так закончилась поездка по непроверенному маршруту в зоне, которая была под оккупацией.

Недалеко от Ирпеня грузовой автомобиль подорвался на мине, водитель погиб 01

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Утром в Броварах местный житель прогуливался по территории, где произошли боевые действия, нашел коробку с неизвестным устройством, принес домой, начал открывать – произошел взрыв, мужчине оторвало конечности, повредило лицо", - говорится в сообщении.

Ирпень (370) Киевская область (4140) минирование (1446) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+38
https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:39
+8
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19.04.2022 19:15
+5
Люди не чують або не хочуть чути
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19.04.2022 18:40
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https://t.me/minval_az/32712 Известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.
«Чем больше я видел, как идет война, тем больше думал: «Хватит болтать, ясно? Пришло время действовать». Я здесь, чтобы помочь этой стране бороться... с тем, что по сути является войной на уничтожение. Это экзистенциальная война, и россия принесла ее этим людям, и они массово убивают гражданских лиц, и здесь есть люди вроде меня, которые хотят что-то с этим сделать», - заявил Нэнс.
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19.04.2022 18:39 Ответить
Він так прямо мовою окупанта і сказав?
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19.04.2022 19:25 Ответить
Там видео, на американской мове.
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19.04.2022 19:32 Ответить
Так точно на ''амеріканськой мове''?)))?
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20.04.2022 07:08 Ответить
Люди не чують або не хочуть чути
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19.04.2022 18:40 Ответить
Божечки 😰
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19.04.2022 18:43 Ответить
Музыка прикольная и картинка очень радует.

https://t.me/military_az/17862 Оператор отслеживает за танком ВС РФ , после вылазки танкисты отводят технику в безопасное место. По стоянке из двух танков ВСУ наносят ювелирный минометный огонь. Возгорания и детонация боезапаса первого танка перекидывается на второй.
Итого - 2 танка Т-72
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19.04.2022 18:45 Ответить
Боже, як гарно горить
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19.04.2022 19:04 Ответить
як це прекрасно!! шоп вони всі згоріли у пеклі, сволочі
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03.09.2022 10:27 Ответить
......людские пороки затмевают здравый смысл......и вот итоги безрассудства....
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19.04.2022 18:46 Ответить
Такі речі нажаль будуть траплятися
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19.04.2022 19:06 Ответить
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19.04.2022 19:15 Ответить
***не думала, що коли-небудь почую про те, як наші люди будуть помирати із-за мін та розтяжок по всій країні!!!
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19.04.2022 19:44 Ответить
 
 