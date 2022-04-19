БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. Битва за Донбасс: как Россия будет вести войну? День 55. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
55-й день Народной войны Украины.
Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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+3 Taras #515830
показать весь комментарий19.04.2022 21:12
+2 віктор федорович #394174
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+2 Taras #515830
показать весь комментарий19.04.2022 21:17
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Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw