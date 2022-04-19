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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. Битва за Донбасс: как Россия будет вести войну? День 55. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

55-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия уже наступает и готовит Кровавую Пасху. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+3
Нехай той медведев здохне.
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19.04.2022 21:12
+2
...радио Свобода считает, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая...
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19.04.2022 21:15
+2
Ну и куй їм в опу. Всі гади здохнуть.
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19.04.2022 21:17
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НАТО пытается расширить свое присутствие вблизи российских границ, поэтому Москва должна быть готова к возможной агрессии, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
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19.04.2022 21:10 Ответить
******** ********. ТАСС сам ********.
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19.04.2022 21:16 Ответить
Нехай той медведев здохне.
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19.04.2022 21:12 Ответить
...радио Свобода считает, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая...
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19.04.2022 21:15 Ответить
Ну и куй їм в опу. Всі гади здохнуть.
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19.04.2022 21:17 Ответить
Мені здається,вона вже і так відбулася, приховано. Якщо звозять сирійців і лівійців,то своїх хто може воювати, не дуже то і є. Це не друга світова,де закидали мясом,тут такий фокус в них не пройшов на першому єтапі.
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19.04.2022 21:22 Ответить
Вітання з уродинами і перемоги нам усім!
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19.04.2022 21:36 Ответить
Україна... чорно-біла правда...крізь сльози
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19.04.2022 21:40 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 00:04 Ответить
 
 