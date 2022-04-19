В России похоронили оккупанта Меньшикова, тело которого лежит в поле возле села Мощун Киевской области. ВИДЕО

19 апреля, в городе Тотьма, Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В настоящее время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира". От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, к подмене тел своих погибших солдат", - говорится в сообщении.

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