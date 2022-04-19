В России похоронили оккупанта Меньшикова, тело которого лежит в поле возле села Мощун Киевской области. ВИДЕО
19 апреля, в городе Тотьма, Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В настоящее время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе возле села Мощун.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира". От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, к подмене тел своих погибших солдат", - говорится в сообщении.
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«По оперативным данным, во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также близлежащие бомбоубежища в пригодный для проживания вид», - говорится в заметке.
В статье также предлагается гражданам создать запасы топлива, питьевой и технической воды, продуктов питания длительного хранения и базовых медикаментов.
Позже в соцсетях издания сообщили, что портал был взломан, а публикуемая информация не соответствует действительности. https://t.me/zerkalo_io/42723 https://t.me/zerkalo_io/42723
Вони бояться ядерного удару, як ми звичайного дощу.
Тупікову гілку важко чимось налякати.
https://zsu.gov.ua/
Все село по второму разу бухать буде!
Дали взятку в военкомате или части, а те просто подогнали тело, благо их сейчас в избытке, на любой вкус.
Ну и теперь есть шанс получить выплаты.
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
отдать "взад" 7 лям получается? а их то уже потратили, помянули на все, от же горе родителям...