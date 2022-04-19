Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 55 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - заявил Зеленский.