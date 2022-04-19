Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 55 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - заявил Зеленский.
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+86 Andy S #414870
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+63 MAKAROV #508144
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якби вони бачили, що ти патріот, то й дали б.
а так вони тобі 72 години тільки давали, дивлячись на твою політику, твою команду і твоє варнякання ідіотське.
Справді, Єрмака звільнити зась, нормальних радників набрати - ні.
а опозиційні канали позакривати і ботоферми найняти - аж бігом.
@DarkSoulsFan12
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2 год
Яка ж все ж таки іронія долі. Три роки будувати Велике Будівництво, щоб зараз бачити розбомблену Україну. А партія ЄС волала, повишайте на оборонку. А СН з цього цинічно знущалася. Захід волав, а вони болт клали. А тепер Зе ікона спротиву, а Порох знову під подоляковською атакою.