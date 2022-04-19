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Новости Видео Война
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Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 55 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию. Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - заявил Зеленский.

Зеленский Владимир (20409)


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Топ комментарии
+86
Какое оружие? Главное, чтоб дороги были хорошо освещены и заасфальтированы.
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19.04.2022 22:57
+78
"Якби ми не закопали гроші в асфальт і готувалися до оборони а не до шашликів.... "
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19.04.2022 22:58
+63
Отож ***** було асфальтувати цю зброю! Вільху, ОТРК ГРІМ 2...
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19.04.2022 22:58
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Страница 3 из 3
Якби, якби, якби,.... Ось напевно це єдиний вірний висновок, який ми можемо робити. Щось типу-якби мені такий розум, як в моєї дружини потім. В 20 столітті росія ТРИ РАЗИ тотально нищила українців. Тепер питання- а що ще потрібно росії зробити, щоб ми повірили що це ЗАКЛЯТИЙ НАШ ВОРОГ? В 1991 році ми ЖОДНИХ висновків не зробили. Віддали їм всю наступальну зброю і тепер маємо те, що маємо. А що в нас гарно виходить? Неважко відповісти: перейменовувати вулиці, махати прапорами, робити мітинги, ходити у вишиванках. Ага, ще одне: потім чухати потилиці і казати якби, якби, якби. Впевнений, що якщо на нашому місці в 2014 була б Польща чи Ізраїль, то 2022 році в неї були б такі ракетні та авіаційні війська, що московія думати забула б про агресію. За 8 років не відродити ракетну програму (і то далеко не з нуля, оскільки якраз ми були головними по ракетах в СРСР) це потрібно вміти. Ми зуміли. Тепер радості повні штани. А що ж ми робили ці 8 рокі? А будували річкові катери (нахер кому крім Порошенко вони були потрібні), купували списані корвети (і де вони зараз, зато бюджет попилили добре), робили Богдани (також з подачі Порошенка), вели велике будівництво\крадівництво, щоб російські танкі не пошкодили гусениці, слухали медведчуків, портнових, мураєвих, лукашів, бондаренків і іже з ними і розпирало нас від гордості за наші демократичні цінності + робили ще багато чого. Не робили лише одного-не будували УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ з міцними інституціями, включаючи армію. А тепер скиглимо якби, якби і, як сказав заклятий ворог України Кравчук, маємо те, що маємо. Чи вправлять нам мізки теперішні події? Сумніваюсь.
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20.04.2022 09:03 Ответить
Щоб президент був державник і займався оборонкою, а не піаром великого будівництва. його рейтинг не впав нижче плінтуса і цею недолугістю не захотів скористатися путлер то й війни не було б. Але головне не скидувати провину тільки на Зеленського, який був такий собі зостався... Провина на 73% які прогосували за ТВ 📺 замість здорового глузду.
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20.04.2022 09:28 Ответить
Переводить просто стрілки. із своєї зекоманди на захід. якби, якби.
якби вони бачили, що ти патріот, то й дали б.
а так вони тобі 72 години тільки давали, дивлячись на твою політику, твою команду і твоє варнякання ідіотське.
Справді, Єрмака звільнити зась, нормальних радників набрати - ні.
а опозиційні канали позакривати і ботоферми найняти - аж бігом.
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20.04.2022 09:29 Ответить
Меньше в очке у кого-то мир нужно было искать, да вычищать верхи от гнили коллаборантской. Глядишь, и расклады были бы немножко другими. А теперь "спасите, памажите..."
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20.04.2022 09:35 Ответить
не виліковний ідіот
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20.04.2022 09:40 Ответить
да воно жопу свою прикриває просто, стрілки переводить
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20.04.2022 09:53 Ответить
с 1992 г украина продавала все те вооружения которые покупает сейча(выпуска 1975 г) продали всё да так продали то даже патроны в 2015 г уже покупали вттридорога у литвы ищите причину воойны в *** когда отказались от ядерного оружия а ноители его продавли резали на метлом а шахты от чтратегичечских ракет прлодавали зассссыпали землёй а бобмадиры ТУ 160 резали на металолом и отдавали за газ РФ и всё это по указке АМЕРИКИ... и теперь получите войну и поражение
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20.04.2022 11:13 Ответить
Давно на Цензорі ТАКИХ ВІДВЕРТИХ КОСССАБСЬКИХ ************** не було чутно. Ти ба, голос прорізався, а розуму, як не було, так і немає. А косабія того ж від України не вимагала? А гарантій безпекових, на які зараз насрала, не надавала? В цьому теж "Амєріка вінавата"? **** тупа і мерзенна ти, чєрнова. Відповзи в сваі "ратниє іпєня" і здохни, а тут не смерди.
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20.04.2022 11:50 Ответить
"Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках, - Подоляк. Якщо ви не надасте нам озброєння - загиблі будуть на вашій совісті - постійно повторює Заходу Зеленський Ви не хочете самі себе запитати - шановні, а що ви зробили щоб захистити Маріуполь?. Що ви, саме ви робили три роки після виборів? Чому ви, саме ви, перекладаєте зараз відповідальність за Маруполь на кого завгодно, тільки не на себе? Скажіть мені будь ласка! Чи знову у вас не на часі! Чи знову треба мовчати і слухати як ви солодко ржете про Чорнобаївку? Ви брешете що "готувалися" до війни, і паніку не хотіли створювати, і що? Маріуполь та всі окуповані міста - теж мали не панікувати? Я вірю в ЗСУ. Я вірю в Залужного та наше війско, але, чорти б вас забрали, вже надто багато запитань до політиків та до підготовки України до війни. Я не буду згадувати ці ниці слова про Іловайск на стадіоні. Маю надію, зараз президент зрозумів що він ніс, і свою помилку. А може й не зрозумів, судя по тому що ніякої критики не допускаєтся, а в національному марафоні солодкоголосі хароші рускі. Зараз тут набіжать з криками про порохоботство та не розкачуйте човен. Ви думаєте ми в 14 році в тому самому Маріуполі не крили Пороха на чому світ стояв? Але місто було втримано. Бо бодай яка підготовка велася. Місто готувалося. спеціально! до оборони. І це спрацювало. Можете крити мене матами в коментарях, звинувачувати у чому завгодно. Але. Дорога влада - припиніть нести цю херню що захід у вас винен в крові наших дітей. (с)Евген Степаненко
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20.04.2022 10:05 Ответить
Диды ваивали
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20.04.2022 10:44 Ответить
Minęło 100 lat, nic się nie zmieniło.
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20.04.2022 11:12 Ответить
"...завершили..."?
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20.04.2022 11:34 Ответить
А как же "не важно на чьего имени улице ты живешь, важно, что она освещена и асфальтирована!" Кто то умный сказал эти слова и страна стала урезать средства на армию и разработку оружия, но стала асфальтировать улицы.
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20.04.2022 12:33 Ответить
якби не обрали такого імітатора, як ти, смажили б зараз шашлички, та готувалися б до вступу в НАТО, а так отримали те що отримали, вже нічого не вернеш, нажаль ... "хуженібудєт", "папріколу", "какаяразніца" "пєрєстатьстрєлять" ...
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20.04.2022 12:36 Ответить
Каждый день возникает вопрос когда Рада наконец проголосует за перераспределение выделенного многомиллиардного бюджетного бабла со строительства автодорог и мостов на нужды ВСУ? Или строительство моста в Молдове сейчас важнее всего? На счетах Автострады и Автомагистрали деньги лежат уже? Верните!
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20.04.2022 13:00 Ответить
Психолог Далай Лами
@DarkSoulsFan12
·
2 год
Яка ж все ж таки іронія долі. Три роки будувати Велике Будівництво, щоб зараз бачити розбомблену Україну. А партія ЄС волала, повишайте на оборонку. А СН з цього цинічно знущалася. Захід волав, а вони болт клали. А тепер Зе ікона спротиву, а Порох знову під подоляковською атакою.
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20.04.2022 13:17 Ответить
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