При попытке оккупации села Дмитровка на Киевщине колонну рашистов одним РПГ остановил 20-летний парень. ВИДЕО
Во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Впрочем, бригада теробороны, для 90% бойцов которой это было первое сражение, остановила врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете БЦТВ.
Рашисты дерзко напали на Украину. Однако орки недооценили украинский дух, мощь, единство. Города-спутники Киева приняли на себя основной удар, умело и отважно сопротивлялись оккупанту, выстояли и выгнали врага со своей земли, не пропустив его в столицу. История каждого села и города Киевщины
Этот рассказ о селе Дмитровка Киевской области. О бое бойцов 114 бригады территориальной обороны Киевской области с российскими войсками.
Для 90% украинских бойцов, сопротивлявшихся оккупанту, это был первый бой. Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколону российских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла.
Одним из героев боя стал двадцатилетний юноша, совершивший 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставивший колонну остановиться.
Каждый военный и гражданский, кто сопротивлялся оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех – и павших, и живых.
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подяка велика і шана...
Саме про таких Героїв України ми хочемо і МАЄМО чути від преЗЕдента! а не сльозні промови, що Захід нас покинув!
і взагалі, ЗМІ мають поширювати саме такі справжні історії справжніх українських патріотів замість чергових фото-сетів бетмена з фігурно підстриженою пикою у хакі та 2 десятки ОПешних дебіляк у псевдо-військовому прикиді суворо неголених, що розповідають українцям усіляку "діч" про 10-денні бої на підступах до урядового кварталу !!
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
Интересно, его предупредили, что танку почти ничего не будет, если не в топливо или бк?
Моё почтение воину!
І цьому тєж
Героям Слава!!!