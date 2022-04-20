При попытке оккупации села Дмитровка на Киевщине колонну рашистов одним РПГ остановил 20-летний парень. ВИДЕО

Во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Впрочем, бригада теробороны, для 90% бойцов которой это было первое сражение, остановила врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете БЦТВ.

Рашисты дерзко напали на Украину. Однако орки недооценили украинский дух, мощь, единство. Города-спутники Киева приняли на себя основной удар, умело и отважно сопротивлялись оккупанту, выстояли и выгнали врага со своей земли, не пропустив его в столицу. История каждого села и города Киевщины

Этот рассказ о селе Дмитровка Киевской области. О бое бойцов 114 бригады территориальной обороны Киевской области с российскими войсками.

Для 90% украинских бойцов, сопротивлявшихся оккупанту, это был первый бой. Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколону российских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла.

Одним из героев боя стал двадцатилетний юноша, совершивший 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставивший колонну остановиться.

Каждый военный и гражданский, кто сопротивлялся оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех – и павших, и живых.

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