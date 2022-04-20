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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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При попытке оккупации села Дмитровка на Киевщине колонну рашистов одним РПГ остановил 20-летний парень. ВИДЕО

Во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Впрочем, бригада теробороны, для 90% бойцов которой это было первое сражение, остановила врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете БЦТВ.

Рашисты дерзко напали на Украину. Однако орки недооценили украинский дух, мощь, единство. Города-спутники Киева приняли на себя основной удар, умело и отважно сопротивлялись оккупанту, выстояли и выгнали врага со своей земли, не пропустив его в столицу. История каждого села и города Киевщины

Этот рассказ о селе Дмитровка Киевской области. О бое бойцов 114 бригады территориальной обороны Киевской области с российскими войсками.

Для 90% украинских бойцов, сопротивлявшихся оккупанту, это был первый бой. Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколону российских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла.

Одним из героев боя стал двадцатилетний юноша, совершивший 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставивший колонну остановиться.

Каждый военный и гражданский, кто сопротивлялся оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех – и павших, и живых.

Смотрите также: В Сумской области силы ВСУ и тероборона активно строят оборонные инженерные сооружения, - Живицкий. ВИДЕО

Автор: 

Киевская область (4143) тероборона (340)


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Топ комментарии
+32
Славний козак !
Саме про таких Героїв України ми хочемо і МАЄМО чути від преЗЕдента! а не сльозні промови, що Захід нас покинув!
і взагалі, ЗМІ мають поширювати саме такі справжні історії справжніх українських патріотів замість чергових фото-сетів бетмена з фігурно підстриженою пикою у хакі та 2 десятки ОПешних дебіляк у псевдо-військовому прикиді суворо неголених, що розповідають українцям усіляку "діч" про 10-денні бої на підступах до урядового кварталу !!
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
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20.04.2022 00:03
+29
молодчаги, козарлюги!
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19.04.2022 23:50
+24
Земля наша родить людей з кременю. Храни вас Свята Покрова,хлопчики.🇺🇦💐
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20.04.2022 00:00
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молодчаги, козарлюги!
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19.04.2022 23:50 Ответить
Хрена себе рембо... После трех подряд выстрелов с рпг7 уже идёт контузия.
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19.04.2022 23:51 Ответить
Героям СЛАВА!
подяка велика і шана...
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19.04.2022 23:56 Ответить
Молодцы. Уничтожить танк из такого говна как РПГ-7 большая удача. Даже если попадешь что уже очень трудно то нужно не менее 2-3 точных попаданий. Конечно нужно переходить на западные образцы оружия чтобы не рисковать людьми
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19.04.2022 23:56 Ответить
Рассказывал начальник отряда ( насколько помню) в 2014 г.к нему по мобилизации попали пограничники старые , так именно с рпг 7 первым били гусеницу , потом два , три под основание башни , клинили . Таки есть у нас мастера
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20.04.2022 00:57 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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19.04.2022 23:58 Ответить
путін *****!
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20.04.2022 00:17 Ответить
Земля наша родить людей з кременю. Храни вас Свята Покрова,хлопчики.🇺🇦💐
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20.04.2022 00:00 Ответить
Слава нашим воинам!!!
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20.04.2022 00:02 Ответить
Славний козак !
Саме про таких Героїв України ми хочемо і МАЄМО чути від преЗЕдента! а не сльозні промови, що Захід нас покинув!
і взагалі, ЗМІ мають поширювати саме такі справжні історії справжніх українських патріотів замість чергових фото-сетів бетмена з фігурно підстриженою пикою у хакі та 2 десятки ОПешних дебіляк у псевдо-військовому прикиді суворо неголених, що розповідають українцям усіляку "діч" про 10-денні бої на підступах до урядового кварталу !!
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
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20.04.2022 00:03 Ответить
Вот такі справжні Козаки і творять нову історію України на наших очах. На їх хоробрості та сміливості і повинні виховуватись наші діти.
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20.04.2022 00:15 Ответить
мальчик жив?
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20.04.2022 00:15 Ответить
И даже дал интервью.
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20.04.2022 00:20 Ответить
"мальчіка" розіп'яли, а хлопець воює з москалями
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20.04.2022 01:05 Ответить
За отличную боевую работу дали трёхдневный отпуск на Черное море. Там он познакомился с хлопцами на ПУ Нептун. Смотрит на экран радара и спрашивает - а что это за херня у вас тут плавает? И что за красная кнопочка тут справа внизу? А можно нажать? Ну разочек, ну два, ну пожалуйста
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20.04.2022 03:14 Ответить
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20.04.2022 00:21 Ответить
Молодець хлопчина.Ростуть діти справжні козаки !
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20.04.2022 00:23 Ответить
Куди ви полізли, дурні кацапи...
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20.04.2022 00:25 Ответить
РПГ 7, парниша красавчик!!!!
Интересно, его предупредили, что танку почти ничего не будет, если не в топливо или бк?
Моё почтение воину!
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20.04.2022 00:27 Ответить
якщо пару раз в одне місце, а це складно, тим більш на ходу, то дуже навіть буде, спочатку знімається захист, а потім палиться броня.
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20.04.2022 08:02 Ответить
Боронь Вас Боже...
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20.04.2022 00:40 Ответить
Хорошо если есть чем, у многих даже калаша небыло что бы отбить атаку орков.
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20.04.2022 00:53 Ответить
Про таких Героїв зараз треба знімати відео і показувати 24/7 на телемарафоні, а не крутити цілодобово квартальних довпойопів із їхніми дегенеративними випорожненнями в ефір.
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20.04.2022 06:30 Ответить
Красавчеки. Слава вам
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20.04.2022 07:22 Ответить
Героям Слава! Дякуємо за наш захист! Смерть рашистским окупантам!!!
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20.04.2022 08:19 Ответить
Молодець хлопчина! Якби (ЯКБИ!) тероборону хоч трохи організували та дали зброї, ні на який південь орки б не зайшли, і в ніяке місто
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20.04.2022 08:50 Ответить
Ось цим хлопцям потрібно давати "Героя УКраїни"!
І цьому тєж

Героям Слава!!!
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20.04.2022 11:25 Ответить
 
 