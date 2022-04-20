"Остались считанные часы": морпехи просят мир вывезти людей из Мариуполя в третье государство. ВИДЕО

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства провести "экстракцию" из Мариуполя – то есть вывезти военных и гражданских в безопасное место: для спасения от россиян остаются дни или часы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Сергея Волынского, обнародованном в Facebook журналисткой Наталией Нагорной.

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"Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы.

Группировка противника в десятки раз преувеличивает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках.

Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе ("Азовсталь"), где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны.

Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства.

Мариупольский гарнизон военных – с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо".