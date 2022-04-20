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"Остались считанные часы": морпехи просят мир вывезти людей из Мариуполя в третье государство. ВИДЕО

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства провести "экстракцию" из Мариуполя – то есть вывезти военных и гражданских в безопасное место: для спасения от россиян остаются дни или часы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Сергея Волынского, обнародованном в Facebook журналисткой Наталией Нагорной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Азов. Живые и не сдаются - бьют русню", - соцсети. ВИДЕО

"Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы.

Группировка противника в десятки раз преувеличивает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках.

Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе ("Азовсталь"), где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны.

Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства.

Мариупольский гарнизон военных – с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо".

Мариуполь (5716)


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Топ комментарии
+39
Маю надію що всі ці героїчні україньскі військові ті цивільні люди будуть врятовані.Хай Господь береже вас та допоможе вам всім...
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20.04.2022 08:58
+33
Заарештувати всіх зрадників які розмінували перешийки з Криму що призвело до маршу на Маріуполь і Херсон. І поміняти їх на тих хто залишився на азовсталі
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20.04.2022 09:14
+27
Очевидно, что весь юг Украины был оставлен в начале войны даже без боя. Мариуполь оставили просто в заложниках.
Вопрос, почему никто не наказан публично становится риторическим. И это очень плохо скажется на всей власти, даже если и Украина выйдет на свои админ границы в конце войны.
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20.04.2022 09:20
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и что с этим зрадныком?
П/С ну если уж и в армии такое творится че тут тогда говорить. А какая зрада была в Мелитополе и Токмаке?
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20.04.2022 12:40 Ответить
косяки не командування а зелєрмацької влади. Початок війни так бабахнув янелоха що той вже хотів здаватись та Слава Богу Залужний його зміг переконати що ми можемо битись. І це тільки тому що Єрмака (на жаль на короткий час) зєля відіслав з очей подалі після отриманих піз-єй на мюнхенській конференції, як тільки єрмак повернувся знову в ОПі почалися загаравання та ручкання з ворогом, тоді Буча трохи їх присадила. І на останок, розмінування півдня завершилось у жовтні-листопаді 2021 року з відома верховного говнокомандувача.
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20.04.2022 10:49 Ответить
Янелох ЗеБеня Боневтікович, де курва, роби щось, вони ж казали що без Зелної шмарклі нічого армія не робить, так це Зеля не хоче хлопців рятувати ?
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20.04.2022 09:37 Ответить
Де і хто казав?
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20.04.2022 13:32 Ответить
То Люся ригав таке , десь тиждень тому
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20.04.2022 17:06 Ответить
из кацапской агентуры, которая у нас сейчас осталась и которая очень важна для кацапов это руководство гундяйской секты. их можно очень быстро собрать и выставить на обмен.
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20.04.2022 09:54 Ответить
Як завжди два питання - хто винуватий (у прориві на Чонгарі) і що робити.
Чонгар - відповідальність ОК "Південь", командуючий з 2021 року, Ковальчук Андрій Трохимович, Нагородні атрибути звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України полковнику Андрію Ковальчуку були вручені Президентом України Петром Порошенком під час параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року.
І далі по ланцюжку...
Чомусь мовчок.

Що робити? Це ГШ видніше, але звільнилися ж сили з Київського напрямку, може треба було б на Південь перекинути? Чи з оборони столиці не можна знімати сили, бо ************ нападе?
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20.04.2022 09:59 Ответить
Не соромно брехати ?
Це якось допоможе нам перемогти ?
Чи ви особисто за зеленського воюєте, а не за Україну ?
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20.04.2022 10:04 Ответить
Що тут брехня? Чого це я повинен соромитися?
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20.04.2022 11:25 Ответить
Того що написали. Вам треба соромитись.
Жодного факту , лише натяки на ПП.
В реальності же, там керувала СБУ. І навчання контрдиверсійні якраз перед наступом проводились. Хто наказав розмінувати мости ? Хто відвів військових ?
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20.04.2022 14:19 Ответить
То стрілки на СБУ чи на Верещучці, як коментувала Sofia Duglas?
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20.04.2022 18:06 Ответить
Такі люди як ви, не припиняють дивувати..
Державу треба рятувати, самим рятуватись, а не вигороджувати винуватих.
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20.04.2022 10:05 Ответить
Чого це я вигороджую винуватих? Навпаки, я хочу щоб усі знали конкретні імена, а не замовчувалися.
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20.04.2022 11:28 Ответить
Висмоктали з пальця. Це як обвинуватити Рошен зв торгівлі з окупантом, бо хтось завіз їхні торти в Білорусь. Ідіоти...
Отак ви з ворогом воюєте ?
Ще раз повторюю. Не треба прикривати тили винуватців, бо ще отримаєте привіт від коцапів.
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20.04.2022 14:21 Ответить
КАК КОМФОРТНО БЫТЬ СТРАТЕГОМ, ВИДЯ БОЙ СО СТОРОНЫ
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20.04.2022 10:41 Ответить
Не треба бути стратегом, щоби зрозуміти що Чонгар просто віддали.
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20.04.2022 11:37 Ответить
Військовий звертається не до Верховного Головнокомандувача, а напряму до лідерів інших держав, щоб врятували жінок, дітей і поранених. І це правильне рішення, багато звернень до Гаранта результатів не дало.
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20.04.2022 10:11 Ответить
мабудь в йього словах є те про що ми не догадуємось.
до третіх держав це як.
відмова наших щось робити?
тоді, чому?
заплановане фізичне знищення АЗОВА?
тоді, ким?
до нового року сша не передавали всіх розвідданих на банкову
тому що боялися зливу інфи в парашу.
тоді, ким?
питань більше чим відповідей.
більше 500 поранених
сотні цивільних з дітьми і вислів президента.
як що ви їх вб,єте, ми з вами не будемо вести переговори.
це жах... тим більше що зброї достатньо
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20.04.2022 17:48 Ответить
Ну тепер Ердоганчику потрібно доказати,який він переговорник
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20.04.2022 10:23 Ответить
Народ не простит никогда бездеятельность власти в данной ситуации. Безвыходных ситуаций не бывает. Военное руководство для того и руководство, чтобы решать сверххитрые задачи,
отвлекающие манёвры, бомбы тоже сгодятся. Эрдогана просить. Одна Голова хорошо, но насколько лучше несколько, с хорошим военным образованием и опытом!
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20.04.2022 10:24 Ответить
нам ніхто нічого не каже.
всі великі спкцоперації затвержує САМ.
питання.
він не дає добро, чи йому не пропонують варіантів?
сумніваюсь я що Залужний та Шаптала нічого не пропонували.
впквнено сумніваюсь.
як би не юуло, як в ОП з вагнерівціми.......
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20.04.2022 17:53 Ответить
хто їм допоможе добровольців тисячі немае командирів щоб повели на спецоперацію,ця трагедія буде на совесті керівництва
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20.04.2022 10:37 Ответить
Білецький не командир?
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20.04.2022 18:03 Ответить
ALEKS 15 ЦИТИРУЕТ ЛЬВА ТОЛСТОГО "ХАДЖИ МУРАТ" "

"АУЛ, РАЗОРЁННЫЙ НАБЕГОМ,БЫЛ ТОТ САМЫЙ, В КОТРОМ ХАДЖИ-МУРАТ ПРОВЁЛ НОЧЬ ПЕРЕД ВЫХОДОМ СВОИМ К РУССКИМ.……………. САДО НАШЁЛ СВОЮ САКЛЮ РАЗРУШЕННЙ:КРЫША ПРОВАЛЕНА, И ДВЕРЬ И СТОЛБЫ ГАЛЕРЕЙКИ СОЖЖЕНЫ,. И ВНУТРЕННОСТЬ ОГАЖЕНА. СЫН ЖЕ ЕГО,ТОТ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ВОСТОРЖЕННО СМОТРЕЛ НА ХАДЖИ-МУРАТА БЫЛ ПРИВЕЗЕН МЁРТВЫМ К МЕЧЕТИ. ОН БЫЛ ПРОТКНУТ ШТЫКОМ В СПИНУ…………………….. О НЕНАВИСТИ К РУССКИМ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ. ЧУВСТВО, КОТОРОЕ ИСПЫТЫВАЛИ ВСЕ ЧЕЧЕНЦЫ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, БЫЛО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ. ЭТО БЫЛА НЕ НЕНАВИСТЬ, А НЕПРИЗНАНИЕ РУССКИХ СОБАК ЛЮДЬМИ И ТАКОЕ ОТВРАЩЕНИЕ, ГАДЛИВОСТЬ И НЕДОУМЕНИЕ ПЕРЕД СЛЕПОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ ЭТИХ СУЩЕСТВ, ЧТО ЖЕЛАНИЕ ИСТРЕБЛЕНИЯ ИХ, КАК ЖЕЛАНИЕ ИСТРЕБЛЕНИЯ КРЫС, ЯДОВИТЫХ ПАУКОВ И ВОЛКОВ, БЫЛО ТАКИМ ЖЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ, КАК ЧУВСТВО САМОСОХРАНЕНИЯ.
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20.04.2022 10:38 Ответить
О, герой. Чому ще не вмерли за батьківщину?
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20.04.2022 11:21 Ответить
За батьківщину треба не вмирати.а боротись.Ніякі вони не боягузи вони герої.Весь час вони просять не за себе.а за цивільних.Ті хто здались це їх вибір і ніхто крім захисників Маріуполя не має права їх звинувачувати.Для нас вони всі ГЕРОЇ.
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20.04.2022 11:40 Ответить
Русский корабль "Жига", иди на х"й
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20.04.2022 13:26 Ответить
А ТИ, стратег диванних військ, чому не у ВСУ, сидиш тут і гавкаєш, як щеня, підніми сраку і хоч раз почуй завивання бомби, ОГИДНИЙ ПАСКУДНИК!!!!!
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20.04.2022 11:48 Ответить
Лахта, бояри вже накатив?
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20.04.2022 13:11 Ответить
мені одному дивно чому полк Азов звертається до світових лідерів,а не до нашого головнокомандувача,вони щось знають чого ми не знаєм? Українців повинна рятувати Україна
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20.04.2022 10:41 Ответить
ви вісковий і з Маріуполя зараз мені це пишете? якщо так то я вибачаюсь вам видніше які там обставини,а якщо ні то закрийте краще пельку
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20.04.2022 10:58 Ответить
А ТИ, стратег диванних військ, чому не у ВСУ, сидиш тут і гавкаєш, як щеня, підніми сраку і хоч раз почуй завивання бомби, ОГИДНИЙ ПАСКУДНИК!!!!!
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20.04.2022 11:49 Ответить
Ти ТВАРЮКО, стули пельку і покинь цей сайт, ти не маєш НІЯКОГО права своєю помийною ямою, щось гавкати на захисників Маріуполя, вони всі ГЕРОЇ, БОТ НАВІЖЕНИЙ !!!!!
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20.04.2022 11:54 Ответить
До укр. Керiвництва звертався Азов декiлька раз, але не чули, чи не хотiли чути! вiдповiдали есперти- неможливо деблокувати Mарiуполь!
Цього неможливо зрозумiти та простити!
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20.04.2022 13:39 Ответить
мій пост стерли перед цим,тисячі добровольців хочуть йти на деблокацію маріуполя немае кому їх очолити спец операцію говорив раніше кривоніс міг би провести його перед війною звільнили,трагедія маріуполя буде на совісті тих хто заспокоював що все під контролем .
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20.04.2022 10:45 Ответить
уже ходили добровольцы и некоторые хлопцы деблокировать илловайск и тд. Видели что натворили. Только ЗСУ этим должны заниматься
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20.04.2022 11:11 Ответить
. ИВАН ИЛЬИН . РУССКИЙ ФИЛОСОФ

«Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Страна чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир.»
22. Фридрих Энгельс: «Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов».

23. Кацапами русских называют почти 500 лет после резни татар в Казани в 1552 г. КАSSAP в тюркских языках означает МЯСНИК. Этому событию предшествовала клятва на Евангелие московского царя и обещание отпустить всех защитников города, если они сложат оружие.Они поверили и быри перерезаны.500 лет традиции московии неизменны и действия предвидимы.

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20.04.2022 10:45 Ответить
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ (1883-1945)

«Есть две Руси.Первая-Киевская, имеет свои корни в мировой культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал весь западный мир. Есть вторая Русь - Московская. Эта Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была, есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
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20.04.2022 10:47 Ответить
Была только Киевская Русь . Никакой другой , тем более "московской", не было и не могло быть . Толстой , очевидно , попал под влияние московских псевдоисториков . То была не Русь-2 , а московия и характеристика , предложенная Толстым , вполне адекватна ...
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20.04.2022 14:35 Ответить
безбожия и православ'я».
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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20.04.2022 10:49 Ответить
безбожия и православ'я».
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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20.04.2022 10:51 Ответить
Іди викладати до рязанської школи, не задовбуй українців своєю свино-собачою мовою.
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20.04.2022 11:42 Ответить
иди на фронт, мовный-патриот диванный, ещё и от всех украинцев вещающий!
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20.04.2022 15:23 Ответить
https://youtu.be/LynIGiIGs1I треба зброю і їжу завести і хлопці ще рік протримуються. А також закрити небо над Маріком за допомогою НАТО
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20.04.2022 10:57 Ответить
И разбомбить бункер
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20.04.2022 11:07 Ответить
Так все, кроме орков, отказываются закрывать небо. Еду и боеприпасы туда тоже поэтому не закинешь.
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20.04.2022 11:07 Ответить
Уже закидали
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20.04.2022 18:14 Ответить
Тут мали б діяти такі двостульєжопні країни як Ізраїль, Туреччина, ОАЕ, але їм ніколи - вони криваві гроші рахують...
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20.04.2022 11:07 Ответить
Що робити? Це ГШ видніше, але звільнилися ж сили з Київського напрямку, може треба було б на Південь перекинути? Чи з оборони столиці не можна знімати сили, бо ************ нападе?
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20.04.2022 11:17 Ответить
Все кто видел карту линии фронта понимает, что деблокада грозит военным поражением Украины. Подмогу будут утюжить еще по дороге (а колоннам ехать придется очень долго и по степной местности- т.е. они будут как на ладони). Чудом уцелевшую часть и соединившуюся с Азовым, окажется в тех же клещах, что и сам Азов. Причем, если где-то прибыло, значит где-то убыло- войска, которые пойдут деблокировать оголят свои собственные фронты и враг этим сразу воспользуется, Это всё приведёт к военному поражению.
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20.04.2022 11:19 Ответить
тисячі добровольців хочуть йти на деблокацію маріуполя немае кому їх очолити спец операцію говорив раніше кривоніс міг би провести. його перед війною звільнили,трагедія маріуполя буде на совісті тих хто заспокоював що все під контролем . Підтримую ці пости на ЦН.
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20.04.2022 11:19 Ответить
там поляжуть всі, хто буде наступати зараз, не даремно він звертається до світових лідерів, не так просто туди зараз добратися, кожного дня показують карту бойових дій і який там широкий котел(
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20.04.2022 12:20 Ответить
ВЕСЬ СВІТ ТУПО СПОСТЕРІГАЄ, ЯК ГИНУТЬ ЛЮДИ У НИХ НА ОЧАХ...
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20.04.2022 11:26 Ответить
пАшло отсюда ***** коздлорылое ******. Приезжай своих хИроев отбери от пожирающих их лис барсуков и диких собак.
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20.04.2022 11:36 Ответить
Moj boże uratujcie ten Mariupol na co czekacie panowie politycy?
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20.04.2022 12:08 Ответить
Ось і Ердоган трохи наклав у штани і греки мовчать...
Тільки Бог може допомогти.
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20.04.2022 13:08 Ответить
Не зрозумїло чому від імені Азова говорить командир мор.пехів.Він вже багато чого наговорив.І як це доповнює медведчука який дуже хоче обміну на захисників Маріуполя.Чи це забаганки путіна влаштувати другий Іловайск,а собі пробити коридор до Криму.
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20.04.2022 13:35 Ответить
......или , вместо этого, очень уместно и вовремя - представить нас к государственным наградам, да зеля ?
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20.04.2022 14:12 Ответить
Херсон просто віддали оркам, а Маріуполь не окупували завдяки полку Азов, який просто залишили напризволяще і наодинці з ворогом.

З іншого боку, якщо слухати Арестовича:
"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович. Джерело:

Значить Зеленський так вирішив з Херсоном і Маріуполем.
Морпіхів зі зверненням можна зрозуміти.
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20.04.2022 15:09 Ответить
Даа..арестович-геббельсович нет-нет - да и скажет случайно правду... зеленский всем командуетстало быть без него и минные поля закрывавшие прорыв из Крыма не разминировали? И мосты , которые дорлжны были для этого самого взорвать- тоже по приказу зеленского не взорвали? А какие части обороняли Херсон ? А почему на ключе к сухопутному коридору - Мариуполе - осталась только одна бригада и Азов... И тех звали оттуда выйти... Короче, на два пожизненных, думаю, накомандовался уже...
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20.04.2022 17:35 Ответить
Азов не погодилися б віддати південь, тому їх залишили напризволяще
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20.04.2022 18:24 Ответить
ГДЕ там наш голуб мыру и где его браслетик на руке "не сниму пока не выведу\не обменяю"?
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20.04.2022 15:19 Ответить
Не будь дауном..Там рашиков гасят как семки шелкают
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20.04.2022 18:17 Ответить
Какие считанные часы остались?
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20.04.2022 18:10 Ответить
Это вброс Раша СМИ как обычно.Не ведитесь на эту статью.
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20.04.2022 18:14 Ответить
Я не верю что это правда!А Вы?
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20.04.2022 18:15 Ответить
Велике будивництво Зеленского нам всем боком вышло, как можно было их с Крыма пустить через тот маленький перешеек непонимаю,как по мне Юг Украины слили предатели из генералитета генштаба, включая нашего гореголовнокомандующего.
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20.04.2022 18:17 Ответить
Никого не слили дыбил.
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20.04.2022 18:19 Ответить
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