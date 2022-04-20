26-летний Сергей Кряж в Ирпене самостоятельно сжег технику войск РФ коктейлями Молотова. За это оккупанты расстреляли его. ВИДЕО

Под руки эксперты-криминалисты, следователи и прокуроры ведут Людмилу, которая должна узнать своего единственного сына - 26-летнего Сергея Кряжа, обычного строителя, который стал героем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о героизме юноши рассказывает "ТСН".

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины. И самостоятельно сжигать технику оккупантов. Он сначала прятался за домом, наблюдал за врагом, а затем преодолел втайне расстояние и коктейлями Молотова забросал БМД. Техника десанта выгорела дотла. Свой поступок Сергей снял на видео, говорит, что так решил отомстить за квартиру в Ирпене, и за машину в Гостомеле.

"Это героический поступок. Я даже не догадывался, что он будет такое делать. Обычный парень, трудолюбивый, добрый", - рассказывает его знакомый Тарас.

Он говорит, что в коттеджном городке в Ирпене парень работал строителем. Сам он родом из Черниговщины.

"Года три назад познакомился. Здесь еще все строилось и мне нужно было крышу сделать и никто не хотел лезть, боялись, а Сергей согласился, так и познакомились", - рассказывает Тарас.

В первые дни войны в основном все жители отсюда уехали. Тарас тоже уехал и призвал Сергея уезжать.

"Все ему говорили эвакуируйся. Однажды он пошел эвакуироваться к романовскому мосту. А там начался обстрел и это был тот момент, когда американский журналист был убит. И после того он вернулся и все", - рассказывает Тарас.

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Квартиру, где Сергей жил со своей девушкой, разрушили оккупанты. Они перебрались в коттеджный городок. Здесь его и убили через несколько дней после того, как парень поджег российскую технику, по их окнам оккупанты открыли огонь. Следами от пуль пронизана вся комната - окна, двери и стены. Стреляли из соседнего двора.

"23-го после обеда Сергей с девушкой пошел за гуманитаркой, где-то их час не было. Вернулись, а тут уже эти орки лазают. Началась перестрелка, перепалка, как оно именно происходило, ну никто вам не скажет", - рассказывают соседи.

На полу в комнате патроны, парень отстреливался, у него было ружье. Но Сергей не выжил. Похоронили погибшего прямо во дворе, крест сбили с плинтусов. "Там было очень жестко, просто его расстреляли с балкона", – говорят соседи.

Николай говорит, что в первый день захоронить тело Сергея не удалось. Их заметили россияне, в дом бросили гранаты, во двор полетели мины. "На следующий день мы пришли, они думали, что мы останемся там, они бросили две гранаты. Расстреляли полностью все это здание", - рассказывают знакомые погибшего.

Под обстрелами только в этом районе Николай с мужчинами похоронил около 20 гражданских.

Убрать тело сына мама Людмила приехала из Чернигова. "Я просила, молила, сынуличка, не лезь, прячься, береги себя. А он говорил, что мама, у нас 2 танка российские недалеко, и россияне там", - рассказывает женщина.

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О том, что ее сын в одиночку пойдет уничтожать технику оккупантов, говорит, не могла даже подумать, но ее сердце чувствовало что-то нехорошее.

"Он ничего не сказал, но это в душе у меня постоянно. Чувство тревоги сидело. Когда я сюда приехала, мне ребята сказали, что он сжег танки", – со слезами рассказывает женщина.

Мать Сергея неделю ждала эксгумацию тела сына. Следователи сажают ее на стульчик у могилы и закрывают ворота от лишних глаз. Тем временем другая группа экспертов обследует каждый сантиметр этого участка. Собирают вещественные доказательства – военные преступления россиян. Осматривают дом, где погиб Сергей, и место, откуда стреляли захватчики. Только в Ирпенской громаде уже провели эксгумацию более 270 тел.

"На сегодняшний день уже 8 адресов было, первый адрес, на который мы выехали там, остались группа там, сказали соседи и лица, что там свыше 4 тел. То есть сейчас люди приезжают и сообщения поступают, и поступают о том, что есть тела. Мы как только шли и при дороге просто видно, что, скорее всего, могила", - рассказывает заместитель начальника отдела Офиса генерального прокурора Максим Бака.

Мать узнала своего Сергея - его тело отправят на судомедицинскую экспертизу, а женщина будет ждать, чтобы похоронить сына и не знает, как пережить горе.