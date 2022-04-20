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Новости Видео Война
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26-летний Сергей Кряж в Ирпене самостоятельно сжег технику войск РФ коктейлями Молотова. За это оккупанты расстреляли его. ВИДЕО

Под руки эксперты-криминалисты, следователи и прокуроры ведут Людмилу, которая должна узнать своего единственного сына - 26-летнего Сергея Кряжа, обычного строителя, который стал героем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о героизме юноши рассказывает "ТСН".

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины. И самостоятельно сжигать технику оккупантов. Он сначала прятался за домом, наблюдал за врагом, а затем преодолел втайне расстояние и коктейлями Молотова забросал БМД. Техника десанта выгорела дотла. Свой поступок Сергей снял на видео, говорит, что так решил отомстить за квартиру в Ирпене, и за машину в Гостомеле.

"Это героический поступок. Я даже не догадывался, что он будет такое делать. Обычный парень, трудолюбивый, добрый", - рассказывает его знакомый Тарас.

Он говорит, что в коттеджном городке в Ирпене парень работал строителем. Сам он родом из Черниговщины.

"Года три назад познакомился. Здесь еще все строилось и мне нужно было крышу сделать и никто не хотел лезть, боялись, а Сергей согласился, так и познакомились", - рассказывает Тарас.

В первые дни войны в основном все жители отсюда уехали. Тарас тоже уехал и призвал Сергея уезжать.

"Все ему говорили эвакуируйся. Однажды он пошел эвакуироваться к романовскому мосту. А там начался обстрел и это был тот момент, когда американский журналист был убит. И после того он вернулся и все", - рассказывает Тарас.

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Квартиру, где Сергей жил со своей девушкой, разрушили оккупанты. Они перебрались в коттеджный городок. Здесь его и убили через несколько дней после того, как парень поджег российскую технику, по их окнам оккупанты открыли огонь. Следами от пуль пронизана вся комната - окна, двери и стены. Стреляли из соседнего двора.

"23-го после обеда Сергей с девушкой пошел за гуманитаркой, где-то их час не было. Вернулись, а тут уже эти орки лазают. Началась перестрелка, перепалка, как оно именно происходило, ну никто вам не скажет", - рассказывают соседи.

На полу в комнате патроны, парень отстреливался, у него было ружье. Но Сергей не выжил. Похоронили погибшего прямо во дворе, крест сбили с плинтусов. "Там было очень жестко, просто его расстреляли с балкона", – говорят соседи.

Николай говорит, что в первый день захоронить тело Сергея не удалось. Их заметили россияне, в дом бросили гранаты, во двор полетели мины. "На следующий день мы пришли, они думали, что мы останемся там, они бросили две гранаты. Расстреляли полностью все это здание", - рассказывают знакомые погибшего.

Под обстрелами только в этом районе Николай с мужчинами похоронил около 20 гражданских.

Убрать тело сына мама Людмила приехала из Чернигова. "Я просила, молила, сынуличка, не лезь, прячься, береги себя. А он говорил, что мама, у нас 2 танка российские недалеко, и россияне там", - рассказывает женщина.

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О том, что ее сын в одиночку пойдет уничтожать технику оккупантов, говорит, не могла даже подумать, но ее сердце чувствовало что-то нехорошее.

"Он ничего не сказал, но это в душе у меня постоянно. Чувство тревоги сидело. Когда я сюда приехала, мне ребята сказали, что он сжег танки", – со слезами рассказывает женщина.

Мать Сергея неделю ждала эксгумацию тела сына. Следователи сажают ее на стульчик у могилы и закрывают ворота от лишних глаз. Тем временем другая группа экспертов обследует каждый сантиметр этого участка. Собирают вещественные доказательства – военные преступления россиян. Осматривают дом, где погиб Сергей, и место, откуда стреляли захватчики. Только в Ирпенской громаде уже провели эксгумацию более 270 тел.

"На сегодняшний день уже 8 адресов было, первый адрес, на который мы выехали там, остались группа там, сказали соседи и лица, что там свыше 4 тел. То есть сейчас люди приезжают и сообщения поступают, и поступают о том, что есть тела. Мы как только шли и при дороге просто видно, что, скорее всего, могила", - рассказывает заместитель начальника отдела Офиса генерального прокурора Максим Бака.

Мать узнала своего Сергея - его тело отправят на судомедицинскую экспертизу, а женщина будет ждать, чтобы похоронить сына и не знает, как пережить горе.

армия РФ (19318) героизм (162) убийство (6486) Чернигов (885) уничтожение (6974) техника (1736)


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Топ комментарии
+77
Справжній воїн!
Герої не вмирають!
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20.04.2022 09:05
+54
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20.04.2022 09:07
+47
Ось відео на ютюбі:

https://youtu.be/bZIjLjqatRQ

Шкода що таких як він, зокрема Херсонську тероборону, так само майже беззбройну поклали. Подякуєм кухаркам і ментам що 30 років кричали що продавати зброю цивільним- не на часі
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20.04.2022 09:08
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Справжній воїн!
Герої не вмирають!
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20.04.2022 09:05 Ответить
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20.04.2022 09:07 Ответить
Ну зрозуміло, легше видалити комент, ніж включити мозок.
Не "розстріляли", а "загинув як герой у нерівному бою з російським агресером"!
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20.04.2022 11:49 Ответить
Він же без зброї був.
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20.04.2022 09:09 Ответить
Так а що...'коктейль" то не зброя!?
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20.04.2022 09:17 Ответить
Ні.
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20.04.2022 09:19 Ответить
Написано. що відстрілювався.
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20.04.2022 09:19 Ответить
Рушниця в нього була, тут же написано
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20.04.2022 09:20 Ответить
Рушниця проти автомату і техніки це ніщо.
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20.04.2022 13:00 Ответить
У него было охотничье ружье и он отстреливался до последнего. А без оружия походу были 170 нацгвардейцев которые охраняли чернобыльскую зону и сдались врагу в первый же день войны
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20.04.2022 09:41 Ответить
Зеля-же на шашлыки настраивался-зачем оружие нацгвардейцам раздавать?. Кац всегда предлал сдаться,и сдался-бы если-бы не ВСУ и народ Украины которые не сдаються!
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20.04.2022 14:47 Ответить
Була зброя. Читайте уважно.
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20.04.2022 09:52 Ответить
Ти читати вмієш: "На підлозі в кімнаті набої, хлопець відстрілювався, у нього була рушниця"!

Чи вгадала букви, але не змогла прочитати слово???
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20.04.2022 11:52 Ответить
Колись я так огризнувся на юа інфо. Третій рік забанений.
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20.04.2022 09:40 Ответить
Ты бы еще на Роисся 24 написал...
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20.04.2022 09:47 Ответить
Не підготували українців до війни. Прикро.
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20.04.2022 09:08 Ответить
взагалі країну не підготували. Зате асвальтували -для кого?
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20.04.2022 09:21 Ответить
На асфальте больше украсть можно-так друзья Зеле советовали
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20.04.2022 14:48 Ответить
30% отката верхушке зеленой власти з "великого крадівництва". Юзик с каких денег уже второй дворец с парками, как графья и князья, себе отстроил?
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20.04.2022 16:19 Ответить
А з того хто непідготував ТВ вже робить героя , а боти у інтернеті.
А той хто не підготував критикує зараз усіх й вся.... а навіть не вибачився перед Українцями.
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20.04.2022 09:54 Ответить
Перше : майже 3 роки ху.лу під хвіст замість підготовки . Друге : в кожного Українця повинна бути вдома зброя . І діяти треба було , як фіни в 1940му - все випалити на шляху уродів , щоб їм не те , що мародьорити , а від снігу і дощу не було де сховатися . Єдине , що завдяки лукашенку , який впустив в Україну уродів , та відсутність кордонів в багатьох місцях , навіть евакуюватися багато людей не встигли . Але тут повертаємось до пункту першого : ГОТУВАТИСЯ ПОТРІБНО БУЛО ! Адже ще в квітні 2021го ху.ло зігнало до наших кордонів більше 120000 орків .
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20.04.2022 11:44 Ответить
коли шмарклявого питали за зброю, кортокоствол, то у них все "не на часі", закон про тероборону лише в кінці минулого року прийняли, кривий, косий на відчепись, що називається. Та вони сцуться кипятком, щоб у народу зброя була, от прийняли Закон про зброю, але не нормальну редакцію, а поліцайсько лобістьську, що простому смертному короткоствол всеодно не можна. А ти кажеш, щоб зброя у кожного була, ну після війни то переглянуть концепцію, я сподіваюсь, але знову оті гниди вилізуть з поліційської мафії і монополісти будуть пропихати своє "не на часі".
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20.04.2022 16:17 Ответить
Ось відео на ютюбі:

https://youtu.be/bZIjLjqatRQ

Шкода що таких як він, зокрема Херсонську тероборону, так само майже беззбройну поклали. Подякуєм кухаркам і ментам що 30 років кричали що продавати зброю цивільним- не на часі
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20.04.2022 09:08 Ответить
Никогда не прощу нашим гнидам которые кричали что украинцы ето *быдло* которому нельзя давать оружие ато перестреляют друг друга
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20.04.2022 09:15 Ответить
Бидло вже давно б мову вивчило
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20.04.2022 09:18 Ответить
Арестович триндить мокшанською аж гай гуде.
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20.04.2022 09:20 Ответить
Так Арестович мокшанський ********. Відео де він обнімашкається з Мураєвим бачила? Ще якісь сумніви є?
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20.04.2022 09:56 Ответить
Але ж такі суперпатріоти як Lvbnhi на нього не кидаються із претензіями стосовно мови ...
Бо він для них свій.
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20.04.2022 10:20 Ответить
В нас часто "суперпатріоти" які ******** за мову, самі до 2014-го голосували за яника і казали як при ньому було добре. Не здивуюсь якщо їх батьки і обрали комуняку Кравчука замість Чорновола. Бидло воно і є бидло, незалежно від мови якою користується
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20.04.2022 12:04 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZU2y_mkXU021IzSWHWj8nQCzrucp-Vy5ZgdbxHYXQoDijmgiFwbcoorv7KfVcJoaYhfqXdfsnb-k6CfVnL6LttcgbzZgd-X14BMbdCaH3nwyCReJN2I0IO_WBhSMKQdbL4&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5379911255406244?__cft__[0]=AZU2y_mkXU021IzSWHWj8nQCzrucp-Vy5ZgdbxHYXQoDijmgiFwbcoorv7KfVcJoaYhfqXdfsnb-k6CfVnL6LttcgbzZgd-X14BMbdCaH3nwyCReJN2I0IO_WBhSMKQdbL4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня о 23:51 ·

- 51-й:

00:00 Повестка дня: «Москва» официально утонула. Новая цель войны РФ: уничтожить националистические батальоны. Задачи войны скромнеют - «большие и малые клещи» не выходят;

04:01 Всего в наступлении по всем направлениям участвует 35000 российских военных личного состава. Наносились ракетные удары по жилым кварталам в Харькове;

05:30 Бои в Мариуполе. Работают мобильные крематории;
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20.04.2022 09:23 Ответить
Спочивай спокійно, Сергію.

Час лише трошки притупить біль матері.
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20.04.2022 09:09 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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20.04.2022 09:10 Ответить
Таки люди також повинні бути відзначені президентом!
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20.04.2022 09:52 Ответить
іде той прєЗє!дєнт в жопу з його потними відзнаками
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20.04.2022 11:33 Ответить
Дякую ! Додати нема чого ...
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20.04.2022 11:47 Ответить
Мама Людмила не могла повірити........
що виховала ......сина, патріота, захисника УКРАЇНИ !!!
Уклін ТОБІ !!!
А тепер звертаюся до мера м Ірпінь:
В м.Ірпінь повинна І БУДЕ названа вулиця,парк,площа,алея іменем СЕРГІЯ КРЯЖА!!!
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20.04.2022 09:13 Ответить
Ось таким в першу чергу потрібно довати Героя Украхни.
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20.04.2022 09:14 Ответить
з емоцій - одна лють.......

Герої не вмирають, не гине слава їх.....
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20.04.2022 09:15 Ответить
фото з окупованих гітлерівцями Варшави та Парижа

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20.04.2022 09:15 Ответить
відмітив.
повчально
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20.04.2022 10:25 Ответить
Протягом століть імперській московський режим, через літературу, потім паперові ЗМІ, потім через кіно і телебачення, насаджував українцям психологію нації-жертви. Замовчувались або приписувались росіянам військові перемоги українців, їхня роль в європейській історії від часів Києвської Русі до Другої світової війни.
На жаль, навіть українська інтелектуальна еліта не усвідомлювала і досі не усвідомлює це...
Тому, не "загинув у бою як герой", а "розстріляли".
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20.04.2022 09:21 Ответить
Слава тобі, хлопче, і вічна Пам'ять. За таке, принаймні, до ордену представляти ТЕБА, а враховуючи, що він людина цивільна, то й до Героя. І що характерно, воював і загинув без пафосу, просто, робив те, що мав робити воїн - вбивати ворогів.
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20.04.2022 12:18 Ответить
Це дійсно героїчний вчинок!!! Вічна память герою!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2022 09:22 Ответить
Одни защищают свою страну до последнего вздоха всего лишь с бутылками с бензином и охотничьим ружьем хотя ето не их работа. Другие вооруженные до зубов, которых страна кормила, вооружала лучше чем армию и на них надеялась сдаются пачками в плен. (ето я про 170 нацгвардейцев из зоны ЧС)
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20.04.2022 09:46 Ответить
Різні люди є.... нічого не вдієш.
А хлопець з Чернігівщини, цим усе сказано.
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20.04.2022 09:50 Ответить
нац гвардія - творіння авакова. Ще в 2014 ходили чутки, що в окремих батальйонах обіцяли, що ніколи не посилатимуть в зону бойових дій. І туди попадали всякі. Приклад: нацгвардія охороняє Південьмаш, нацгвардія охороняє Чонобильську.
Владі (авакову) потрібні були свої сили для розгону спротиву патріотів на майданах чи під судами. Не забувайте про його звязки з коломойським.
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20.04.2022 11:28 Ответить
як я зрозумів він загинув як Воїн у перестрільці може встиг ще завалити пару орків з мисливської рушниці....
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20.04.2022 10:13 Ответить
R.I.P. Сергію! Героям Слава! 😪💛💙
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20.04.2022 10:17 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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20.04.2022 10:18 Ответить
на таких людях держится земля. Слава тебе вечная
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20.04.2022 10:28 Ответить
Одного дня спалив БМД, іншого "йшов по гуманітарку" і зачепився з орками. Заголовок не відображає змісту.
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20.04.2022 10:30 Ответить
Для твого скудного умішки, це ВИЩА МАТЕМАТИКА......
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20.04.2022 15:28 Ответить
два ********* лайкнули новину, тварюки... де адміни?
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20.04.2022 10:32 Ответить
дайте УКРАЇНЦЯМ зброю для самозахисту!
В окупованих містах мєнти кинули повні оружейки оркам, а теробороні не видали навіть реквізованої берданки..
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20.04.2022 11:27 Ответить
к сожалению, очень не желательно так делать таким способом
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20.04.2022 11:59 Ответить
Сам хоть понял о чем написал?
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20.04.2022 15:29 Ответить
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20.04.2022 12:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 14:13 Ответить
Царствия Тебе Небесного...
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20.04.2022 16:45 Ответить
 
 