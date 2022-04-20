Королевские пехотинцы отправили вражескую БМП за "Русским военным кораблем" в Луганской области. ВИДЕО
Защитники Украины уничтожили вражескую боевую машину пехоты в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Боевая машина пехоты оккупантов на Луганщине пошла туда, куда и "Русский военный корабль" в Черном море. Задачи у них были совершенно разные, но направление им указали правильное. Королевские пехотинцы с удовольствием помогут всем, кто "заблудился". Слава Нашим Защитникам" , – отмечает Гайдай.
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Механізована Бригада імені Короля Данила
08:35, 20 Апреля, 2022
https://nikvesti.com/news/politics/246441 Три недели героической обороны: подразделение одесских Рыцарей в полном окружении удерживает важную позицию в Александровке | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
Он попросил передать украинскому народу, что сдаваться не намерен, однако помощь этому подразделению крайне нужна.
https://censor.net/ua/news/3335355/****************************************************************************
Щось не бачу глобального оточення - хіба що допомогати немає чим: