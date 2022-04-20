Королевские пехотинцы отправили вражескую БМП за "Русским военным кораблем" в Луганской области. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражескую боевую машину пехоты в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Боевая машина пехоты оккупантов на Луганщине пошла туда, куда и "Русский военный корабль" в Черном море. Задачи у них были совершенно разные, но направление им указали правильное. Королевские пехотинцы с удовольствием помогут всем, кто "заблудился". Слава Нашим Защитникам" , – отмечает Гайдай.

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