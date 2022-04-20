Добровольцы батальона "Карпатська Січ" Александр Линкин, Александр Захарченко и Игорь Федорак погибли 16 апреля в боях с войсками РФ в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ" Александр Линкин (Линкольн), Александр Захарченко (Джин), Игорь Федорак (Шах) погибли 16 апреля в боях с российскими оккупантами в Харьковской области.

Об этом сообщил экс-нардеп Андрей Мохник, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб за Соборную Украину

ЗАХАРЧЕНКО Александр Григорьевич (8.09.1964, с. Майданецкое Тальновского р-на Черкасской обл. – 16.04.2022, Харьковщина). Казак Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ".

Окончил Таращанский колледж. Техник-электрик, энергетик, столяр.

"Мы люди свободные, – сказал он незадолго до смерти в интервью Сергею Лойко, – и будем зубами грызть тех, кто нам хочет диктовать. Мы их победим и выгоним из своей земли".

Оставил в тоске жену, дочь Маргариту (5 лет) и сына Захара (6 лет).

Вечная слава!

Репортаж о герое Сергея Лойко:

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Погиб за Соборную Украину

ФЕДОРАК-"ШАХ" Игорь Игоревич (21.03.1993, с. Исаков Тлумацкого р-на Ивано-Франковской обл. – 16.04.2022, Харьковщина). Казак Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ".

"Шах" – это человек-улыбка, никогда никому ни в чем не отказывал, – рассказывал побратим. – Это настоящий воин, я никогда не видел в его глазах страха. Невероятно любящий отец и муж".

Оставил в печали родителей, жену Олю с двухлетним сыном Остапом, брата Михаила, сестер Алису, Надежду и Ольгу. "Это лучший брат, о котором может только мечтать сестра, лучший отец и дядя для племянников, которых любил как своих. Это человек, который всегда приходил всем на помощь – и родным, и чужим. Кто знал Игоря хоть день, становился ему как родной, и все спрашивали, все ли это украинцы такие, как он", – вспоминала одна из сестер.

Вечная слава!

Погиб за Соборную Украину

ЛИНКИН Александр Валерьевич (10.03.1985, с. Первомайское Ясиноватского р-на Донецкой обл. – 16.04.2022, Харьковщина). Инженер-строитель, казак Добровольческого батальона "ОДЧ Карпатська Січ",

Окончил Донбассскую национальную академию строительства и архитектуры. С братом был бизнес в Киеве. Неразговорчив, ответственный, дружеский. Умело строил окопы. Заботился о заброшенных на войне собаках.

Социальное состояние – холостяк.

Погиб при выполнении боевого задания.

В печал оставил мать и родного брата", - говорится в сообщениях.