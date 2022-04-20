"Это, сука, русский должен пройти три области, а затем зайти на блокпост в Дунаевцах!", - Притула о завышенных ожиданиях тыловых подразделений ТРо от волонтерских фондов. ВИДЕО

Украинские волонтеры активно помогают нашим воинам и восполняют пробелы в обеспечении боевых подразделений. Помогать взялось немало украинцев – помогают индивидуально, объединяются в волонтерские организации и проявляют чудеса в поисках нужного для фронта и выискивают невероятные логистические маршруты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о закулисье двух крупных фондов - "Вернись живым" и фонде Сергея Притулы говорится в новом выпуске проекта BIHUS info.

"Украинцы очень активно поддерживают очень конкретные проекты, когда они видят четкую задачу. Когда ты выходишь и говоришь: "Друзья, давайте соберем деньги, потому что нам нужно помогать армии и нам нужно куча всего", то отсутствие конкретики в этом предложении не очень вдохновляет людей ...", – рассказывает Сергей Притула.

Притула рассказал и о достаточно уникальных предложениях помощи. В частности, о предложении одного из бизнесменов, предложившего закрыть вопросы с дронами, купив производящий их завод. Рассказывает волонтер и о весьма досадных случаях.

"Мне звонят и говорят мы голые, босые и слепые. На блокпосту. Парни, мы вам обрываем телефоны, а вы нам не помогаете. Нам нужны броники, шлемы, тепловизоры, дроны. Я спрашиваю - "Где?", а дальше Притула нервно поднимается и показывает на карте Дунаевцы в Хмельницкой области - "Это, сука, русский должен пройти Житомирскую, Ровенскую область, Луцк! В Хмельницком нарваться на 8 полк спецназа! А потом зайти на блокпост в Дунаевцах!.. Это тяжело морально, откровенно говоря".

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