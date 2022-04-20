"Это, сука, русский должен пройти три области, а затем зайти на блокпост в Дунаевцах!", - Притула о завышенных ожиданиях тыловых подразделений ТРо от волонтерских фондов. ВИДЕО
Украинские волонтеры активно помогают нашим воинам и восполняют пробелы в обеспечении боевых подразделений. Помогать взялось немало украинцев – помогают индивидуально, объединяются в волонтерские организации и проявляют чудеса в поисках нужного для фронта и выискивают невероятные логистические маршруты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о закулисье двух крупных фондов - "Вернись живым" и фонде Сергея Притулы говорится в новом выпуске проекта BIHUS info.
"Украинцы очень активно поддерживают очень конкретные проекты, когда они видят четкую задачу. Когда ты выходишь и говоришь: "Друзья, давайте соберем деньги, потому что нам нужно помогать армии и нам нужно куча всего", то отсутствие конкретики в этом предложении не очень вдохновляет людей ...", – рассказывает Сергей Притула.
Притула рассказал и о достаточно уникальных предложениях помощи. В частности, о предложении одного из бизнесменов, предложившего закрыть вопросы с дронами, купив производящий их завод. Рассказывает волонтер и о весьма досадных случаях.
"Мне звонят и говорят мы голые, босые и слепые. На блокпосту. Парни, мы вам обрываем телефоны, а вы нам не помогаете. Нам нужны броники, шлемы, тепловизоры, дроны. Я спрашиваю - "Где?", а дальше Притула нервно поднимается и показывает на карте Дунаевцы в Хмельницкой области - "Это, сука, русский должен пройти Житомирскую, Ровенскую область, Луцк! В Хмельницком нарваться на 8 полк спецназа! А потом зайти на блокпост в Дунаевцах!.. Это тяжело морально, откровенно говоря".
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валантьоры ат бога 😂😂😂. почему то я ему не особо верю... шоу мены прости господи бамонт и прочая ....
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
хто ж думав, що з білорусі могли, хто думає що з придністров,я можуть???
Передбачаю, що гроші в українців закінчаться набагато швидше, ніж держава, нарешті, налагодить постачання найбільш необхідного хоча б ЗСУ. Про тероборону я взагалі мовчу - там запити явно не відповідають ефективності дій, особливо у глибокому тилу.
Я волонтер, й маю мінус на кредитці.
Бажаєш посперечатися?
Давай. Пиши. Покладеш суму яка у мене у мінус на кредитці у незалежну букмекерску компанію й якщо мої слова підтердяться то ті твої гроші підуть на погашення мого боргу . Як, згоден чи тільки пі#даболити тут гаразд?
А, з ТО,є питання. Люди захищають країну,при відсутності нормативно правової бази. Це-безлад. Як вирішуються питання забезпечення функціонування?
Мне наш верховный клоун тоже не нравится, но всех под одну гребёнку нельзя чесать.
Притула с самого начала войны на Донбассе волонтёрил, и только редкие пи%доболы, которые нихрена в жизни полезного не сделали, говорят что такие как он нагревается на волонтерстве
Але: доставка необхідного в підрозділи ЗСУ та Нацгвардії - справа виключно військових. Там відслідковуються (принаймні повинні) минуле і зв'язки з окупантом, підписується присяга і таке інше. Неперевірені волонтери можуть бути шпигунами і диверсантами (як оті що постачають китайські дрони через які кацапи точно визначають позиції наших воїнів).
П.с.
А тут коментатори вже букви на ноутбуках стерли, так балакають під час війни. Балакучі ви мої, якщо б Ви замість кожного коменту висилали по 1 пачці сигарет на фронт, то вже б ангари з сигаретами були у ЗСУ.
Й Притула правий на 99% , спочатку усе тим хто на "нулі".