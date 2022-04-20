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"Это, сука, русский должен пройти три области, а затем зайти на блокпост в Дунаевцах!", - Притула о завышенных ожиданиях тыловых подразделений ТРо от волонтерских фондов. ВИДЕО

Украинские волонтеры активно помогают нашим воинам и восполняют пробелы в обеспечении боевых подразделений. Помогать взялось немало украинцев – помогают индивидуально, объединяются в волонтерские организации и проявляют чудеса в поисках нужного для фронта и выискивают невероятные логистические маршруты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о закулисье двух крупных фондов - "Вернись живым" и фонде Сергея Притулы говорится в новом выпуске проекта BIHUS info.

"Украинцы очень активно поддерживают очень конкретные проекты, когда они видят четкую задачу. Когда ты выходишь и говоришь: "Друзья, давайте соберем деньги, потому что нам нужно помогать армии и нам нужно куча всего", то отсутствие конкретики в этом предложении не очень вдохновляет людей ...", – рассказывает Сергей Притула.

Притула рассказал и о достаточно уникальных предложениях помощи. В частности, о предложении одного из бизнесменов, предложившего закрыть вопросы с дронами, купив производящий их завод. Рассказывает волонтер и о весьма досадных случаях.

"Мне звонят и говорят мы голые, босые и слепые. На блокпосту. Парни, мы вам обрываем телефоны, а вы нам не помогаете. Нам нужны броники, шлемы, тепловизоры, дроны. Я спрашиваю - "Где?", а дальше Притула нервно поднимается и показывает на карте Дунаевцы в Хмельницкой области - "Это, сука, русский должен пройти Житомирскую, Ровенскую область, Луцк! В Хмельницком нарваться на 8 полк спецназа! А потом зайти на блокпост в Дунаевцах!.. Это тяжело морально, откровенно говоря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супружеская пара волонтеров в Лисичанске попала под обстрел оккупантов: Мужчина погиб, женщина в реанимации

армия (8496) помощь (7814) волонтеры (2636)


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Топ комментарии
+45
а ти? Є людин які корисніші на своєму місці
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20.04.2022 12:38
+38
тобі Подоляк гарно платить, я так розумію?
відповідаю тупому - тому що від діяльності Притули як волонтера в кількасот разів більше користі, ніж якщо б він став просто бойовою одиницею на фронті! бабільше, якщо б зеленоморді кварталівці всі 3 роки не валили бюджет ЗСУ, то на сьгодні ми б мали повністю екіповану та озброєну пів-мільонну українську армію! а наразі випрошуємо зброю у Заходу, бо своєї не вистачає!
Слава ЗСУ та українській Нації !!!
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20.04.2022 12:43
+28
взагалі то це складна і багатогранна проблема. Одні хлопці з ТО під кулями і справді в боях і складній роботі. Їх все військове потрібно. Про таких я писати нижче не буду.
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
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20.04.2022 13:03
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Теща Притули, яка раніше збила матір із дитиною, запропонувала компенсацію в 50 тисяч гривень

валантьоры ат бога 😂😂😂. почему то я ему не особо верю... шоу мены прости господи бамонт и прочая ....
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20.04.2022 13:00 Ответить
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
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20.04.2022 13:06 Ответить
Дворников. Кучер тогда - сейчас таксист.
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20.04.2022 14:17 Ответить
ні, не завжди. А те, що він працював против державницьких сил і підігрував зеленому болоту - факт
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20.04.2022 13:15 Ответить
взагалі то це складна і багатогранна проблема. Одні хлопці з ТО під кулями і справді в боях і складній роботі. Їх все військове потрібно. Про таких я писати нижче не буду.
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
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20.04.2022 13:03 Ответить
усе дуже просто. У глибокому тилу такі блокпости та підрозділи виникають як гриби тому що хочуть потім, коли ІНШІ хлопці на сході витягнуть цю війну, отримати разом із ними пільги та мєдальки. Щоб потім ходити по парадах да вимагати чарку горілки та повагу...це бридко. Ну а ще деякі, зовсім відморожені ще рекетують на тих блокпостах підприємців та збирають собі "на війну" у далекій місцевості яка ніколи і не почує тої війні насправді...
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20.04.2022 18:01 Ответить
Дуже багатьом дорослим мужикам хочеться побавитись в героів, але так щоб ім і в сраку було тепло і щоб без всяких там неприємностей - і слави хочеться та "очко грає ". От і йдуть в місцеву самооборону аби не мобілізували . Пригадався мені Майдан. Зібрались кілька наших хлопців з Підволочиська ввечері в Киів іхати. Бажаючих виявилось небагато, вільні місця в автобусі так і залишились незайнятими. Виіжджаємо з міста і на виізді -блокпост, з всіма атрибутами, шлагбаум, бочка, в бочці горять дрова, бігають діти, кілька дорослих хлопів з палками кидаються до автобуса - "хто, куди ?". Уявляєте ? За 500 км .від Києва блокпост ! А на майдан іде наша невелика група.
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20.04.2022 21:10 Ответить
з такими темпами і в Дунаєвцях будуть "рускі"
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20.04.2022 13:04 Ответить
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20.04.2022 13:18 Ответить
Не вірте притулі
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20.04.2022 13:23 Ответить
з боку придністров,я до дунаївців, як з боку білорусі до києва...
хто ж думав, що з білорусі могли, хто думає що з придністров,я можуть???
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20.04.2022 16:46 Ответить
Прочитав пости. А зараз поясніть, вашу мантру, Притула відтягував патріотичні сили а себе на виборах. Це яких патріотичних сил??? Ви цю мантру вже який рік нісете. Соромно вам, як що є таке вас. Притула до пол. діяльності займався волонтерством і зараз. Відміну від ваших улюбленців!!!!
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20.04.2022 13:25 Ответить
от нехай і займається, ну досит клованів у владі, з нього теж українського Рейгана не буде.
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20.04.2022 16:23 Ответить
Ну не тобі, вирішувати куди і чим займатися. Клован це пока ти. (який мантру чи методички відробляєш)))) і крапка.
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21.04.2022 00:04 Ответить
Якщо подивитися стрічку запитів телеграм-каналу Українська Волонтерська Служба (напевно найбільшого в Україні), то одразу стає зрозумілим наскільки волонтерський рух дезорганізований та не виділяє найбільш важливі запити.
Передбачаю, що гроші в українців закінчаться набагато швидше, ніж держава, нарешті, налагодить постачання найбільш необхідного хоча б ЗСУ. Про тероборону я взагалі мовчу - там запити явно не відповідають ефективності дій, особливо у глибокому тилу.
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20.04.2022 13:26 Ответить
Логічно. Нафіга бронікив тилу, скажімо, в моєму Кропивницькому, якщо ближче до фронту не у всіх вони є.?
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20.04.2022 13:29 Ответить
неправильні акценти: якого хєра на фронті у солдат броніків нема, якщо вони повинні бути в кожного бійця, навіть в тилу
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20.04.2022 13:34 Ответить
Зпбепечення повинно бути в кожного бійця!!! Й не сраному волонтеру мудрувати
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20.04.2022 14:14 Ответить
Схоже,закон прийняли,а змістом ненаповнили. Зедіджеї
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20.04.2022 13:34 Ответить
А,взагалі, як вирішуються питання з забезпеченням ТО ,харчовим і речовим довольством. Як працює служба тилу???
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20.04.2022 13:32 Ответить
поруч з Дунаєвцями 14 армія рф - яких там три області, дрг можуть заходити пішки за ніч
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20.04.2022 13:33 Ответить
тій армії ближче до Умані податися ніж на Дунаївці.
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20.04.2022 14:10 Ответить
то різні напрямки
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20.04.2022 16:49 Ответить
Якщо,ТО, регулярна армія, то держава повинна повнстю її забезпечувати,а нелише ставити задачі.
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20.04.2022 13:39 Ответить
треба розрізняти ТО, що у складі Збройних сил і добровольчі формування, що від територіальних громад, от тобі і відповідь хто кого має забезпечувати
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20.04.2022 16:26 Ответить
Притула плутає тилові підрозділи з підрозділами в тилу!!!
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20.04.2022 13:41 Ответить
Розбух від величі!
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20.04.2022 13:53 Ответить
все волонтеры миллионеры долларовые что б украсть донат вот и вся философия одно другому не помеха..и е надо рассказывать что все честные это бизнес часть войны
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20.04.2022 14:05 Ответить
оперативні витрати є у всіх, друге діло що деяким хочеться щоб його сто гривнів ціляком дійшли до передової. Тому в фондах є декілька рахунків: це цільові проекти на щось конкретне і просто на рахунок фонду.
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20.04.2022 15:23 Ответить
Пи#диш!
Я волонтер, й маю мінус на кредитці.
Бажаєш посперечатися?
Давай. Пиши. Покладеш суму яка у мене у мінус на кредитці у незалежну букмекерску компанію й якщо мої слова підтердяться то ті твої гроші підуть на погашення мого боргу . Як, згоден чи тільки пі#даболити тут гаразд?
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20.04.2022 15:33 Ответить
Мінус на кредитці через букмекерів,так чого ти береш ці кредити? Ставку слив? Ігрова залежність,пішов у волонтери,може і тебе хто витягне? Чи вкрадеш? Шо ти пінишся тут?
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24.04.2022 05:31 Ответить
Притула сумнівна особина.
А, з ТО,є питання. Люди захищають країну,при відсутності нормативно правової бази. Це-безлад. Як вирішуються питання забезпечення функціонування?
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20.04.2022 14:11 Ответить
це питання в пустоту. Взагалі нормативна база є, але дуже слабенька і сира.
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20.04.2022 16:27 Ответить
Чем это Притула семнивна особа?
Мне наш верховный клоун тоже не нравится, но всех под одну гребёнку нельзя чесать.
Притула с самого начала войны на Донбассе волонтёрил, и только редкие пи%доболы, которые нихрена в жизни полезного не сделали, говорят что такие как он нагревается на волонтерстве
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20.04.2022 18:26 Ответить
скажімо так: велика вдячність волонтерам за допомогу у евакуації населення, що терпить від обстрілів раші. Чи у доставці продовольства.
Але: доставка необхідного в підрозділи ЗСУ та Нацгвардії - справа виключно військових. Там відслідковуються (принаймні повинні) минуле і зв'язки з окупантом, підписується присяга і таке інше. Неперевірені волонтери можуть бути шпигунами і диверсантами (як оті що постачають китайські дрони через які кацапи точно визначають позиції наших воїнів).
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20.04.2022 14:25 Ответить
Якщо Притула поганий волонтер, то подивіться на "меценатів і волонтерів" з шапіто-95, аж сльози навертаються від їх "допомоги". А особливо мільйонер Зеленський як помагає армії, а ніяк. А чому, бо "чесний" і не хоче піаритись за власні кошти, тим більше, що можна буде згодом за кошти платників податків)
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20.04.2022 14:50 Ответить
Притула дійсно допомагає. І не бажає допомагати тим, хто "грає в солдатиків" в тер.обороні за 1100 км від реального фронту. Він правий? Звичайно.

П.с.
А тут коментатори вже букви на ноутбуках стерли, так балакають під час війни. Балакучі ви мої, якщо б Ви замість кожного коменту висилали по 1 пачці сигарет на фронт, то вже б ангари з сигаретами були у ЗСУ.
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20.04.2022 14:56 Ответить
Цілком з вами згодна. Крім одного - паління шкодить здоров'ю. А ще вогником, димком, запахом іноді може викрити бійця перед ворогом.
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20.04.2022 17:33 Ответить
Коментатори замало получають, подоляк не платить своїм ботам як мединський своїм...
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20.04.2022 18:11 Ответить
ну правильно! в 2014-ому втратили крим і частину сходу, в 2022-ому ще більше сходу і вже частину півдня. Тому десь так до 2040-ого теоретично дійдуть москалі і до Дунаївців! Так що треба готуватись ВЖЕ і готуватись НАПЕРЕД!
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20.04.2022 17:07 Ответить
так,! строять якісь редути в глибокому тилу. керують цим офігенної масси "старші офіцери". Зрозуміло що на безрибї і рак риба, але так можна розтринькать любі гроші. Пора цю ТРО закінчувать в тилу, бо через 2 неділі ця тилова ТРО буде повністю обхірячена нічого не деланієм
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20.04.2022 17:46 Ответить
да, счас много таких которые гуляют с автоматами на блокпостах где то в закарпатьях с ивано-франковсками....какого х они там сидят не ясно. А те 30 000 спартанцев что стоят на 1й линии напротив 70 000 орков в ООС как то помощи от них не видят вообще...
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20.04.2022 17:52 Ответить
ЭТО ГОВОРИТ О МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА !!! И В БУДУЩЕМ Я НАДЕЮСЬ, ЧТО СТОЛЯР НЕ БУДЕТ 30 ЛЕТ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ РАБОТАТЬ СТОЛЯРОМ !) А ВОТ ПЗДЕТЬ НАДО СЕЙЧАС ПОМЕНЬШЕ И ПОКАЗЫВАТЬ СКЛАДЫ !!! ВСЕ В МЕМУАРАХ МОЖНО ИЗЛОЖИТЬ ТЕМ БОЛЕЕ ТЕРНОПОЛЬСКОМУ СІРОМУ !)
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20.04.2022 21:31 Ответить
Покажіть УСІМ ТИМ ХТО захоплюєтся Зеленским як забезпечені солдати й поліція у Британії, а на їх навіть ніхто не нападав.
Й Притула правий на 99% , спочатку усе тим хто на "нулі".
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21.04.2022 01:14 Ответить
Тим часом Зе зробив купу прокладок і зброю продає кому завгодно. Вже десь в Лівії чи Лівані (акакаяразніца??!) засвітились Джавеліни яки були призначені для України...
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21.04.2022 02:53 Ответить
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