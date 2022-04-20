В России студентов Новочебоксарского техникума во время ОБЖ заставили рыть окопы прямо во дворе политеха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Студентов Новочебоксарского техникума (РФ) во время ОБЖ принудили рыть окопы прямо во дворе политеха.

Они вроде бы нужны для тренировки стрельбы лежа, передает Цензор.НЕТ.

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