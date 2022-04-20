В России студентов Новочебоксарского техникума во время ОБЖ заставили рыть окопы прямо во дворе политеха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Студентов Новочебоксарского техникума (РФ) во время ОБЖ принудили рыть окопы прямо во дворе политеха.
Они вроде бы нужны для тренировки стрельбы лежа, передает Цензор.НЕТ.
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+55 Roman I #410422
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+23 Tema9
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+17 Paul Foxen
показать весь комментарий20.04.2022 12:56
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Учись студент... Вот как надо:
https://www.youtube.com/watch?v=vRV-E_UdG_E
Берёзовые...)))
просто окопы то стараются связывать друг с другом
а это больше на могилы похоже))