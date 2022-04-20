"Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров, - перехват СБУ. АУДИО
Российские военные настолько озлоблены на собственное руководство, что выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватиила СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Один из них рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на 3 суток в лесу без воды и еды.
Жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост. И поражен тем, что их руководство ворует: "Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось".
Брат советует: "постреляйте их нах*й, да и всё". Но вояка еще сомневается: "Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю", - идет речь в перехвате.
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Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.
Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.
Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.
Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.
Мы победим! Берегите себя и своих близких."
а) результат швидкий та гарантований (що там вирішить прокуратура, ще невідомо);
б) різко підвищує шанси самому залишитись живим.
А при чём начальство?
Вон, ваши самки в разговорах вас упрекают, что вы "не разбираетесь в политических вопросах", недостаточно много убиваете "фашистов", призывают насиловать "укропских баб", заказывают блендеры и пылесосы.
Для вас это не аргумент, или не "авторитетное мнение"?
Кстати, домой можете не возвращаться, государство им всё "компенсирует". И нарожают они ещё, возможно от азиатских "наёмников".
"Своих не бросаем - своих доедаем!"