"Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные настолько озлоблены на собственное руководство, что выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватиила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Один из них рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на 3 суток в лесу без воды и еды.

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Жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост. И поражен тем, что их руководство ворует: "Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось".

Брат советует: "постреляйте их нах*й, да и всё". Но вояка еще сомневается: "Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю", - идет речь в перехвате.