Смертельные подарки для России - какое еще оружие получит Украина | Без цензуры. ВИДЕО

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует военную помощь, получаемую Украиной от США и других союзников, а также то, как Европа вынуждена пересматривать собственные концепции вооружения.

Недавно Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву тяжелое вооружение, которое до этого считалось слишком большим риском эскалации. Известно, что Украина получит, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 систем дронов Switchblade (одна система состоит из 10 дронов).

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