Смертельные подарки для России - какое еще оружие получит Украина | Без цензуры. ВИДЕО
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует военную помощь, получаемую Украиной от США и других союзников, а также то, как Европа вынуждена пересматривать собственные концепции вооружения.
Недавно Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву тяжелое вооружение, которое до этого считалось слишком большим риском эскалации. Известно, что Украина получит, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 систем дронов Switchblade (одна система состоит из 10 дронов).
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Топ комментарии
+6 Перехватчик
показать весь комментарий20.04.2022 18:04
+5 mrSmith
показать весь комментарий20.04.2022 18:10
+5 Виктор Соколенко #446514
показать весь комментарий20.04.2022 18:13
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Джерело:
Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
Щось трохи більше, щось трохи меньше.
Це інформаційна війна, а в інформаційній війні виграє той, хто не говорить правду.
хай рашисти бояться! Їх страх нам на користь!
А рузькэ резать будем по всему миру.