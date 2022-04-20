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Смертельные подарки для России - какое еще оружие получит Украина | Без цензуры. ВИДЕО

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует военную помощь, получаемую Украиной от США и других союзников, а также то, как Европа вынуждена пересматривать собственные концепции вооружения.

Недавно Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву тяжелое вооружение, которое до этого считалось слишком большим риском эскалации. Известно, что Украина получит, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 систем дронов Switchblade (одна система состоит из 10 дронов).

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оружие (10220) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
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20.04.2022 18:04
+5
300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

Джерело:

Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
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20.04.2022 18:10
+5
Ну навіщо про це писати?
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20.04.2022 18:13
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20.04.2022 18:04 Ответить
300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

Джерело:

Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
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20.04.2022 18:10 Ответить
Но из них тяжелых лишь десятая часть
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20.04.2022 19:07 Ответить
Ну навіщо про це писати?
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20.04.2022 18:13 Ответить
Скоріш за все, озвучують те, що вважають за потрібне.
Щось трохи більше, щось трохи меньше.
Це інформаційна війна, а в інформаційній війні виграє той, хто не говорить правду.
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20.04.2022 18:33 Ответить
Головне - це довезти ці "подарунки" до місця призначення!
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20.04.2022 18:22 Ответить
Ну вроде четко сказали - ничего не освещать. Для кого этот материал? Для роста подписчиков?
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20.04.2022 18:29 Ответить
БлінБ коли вже навчитесь коментувати яку зброю отримали ПІСЛЯ отримання, а не до того!
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20.04.2022 18:39 Ответить
А на хрена об этом вообще сообщать? Просили же - заткнуться на счет оружия!
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20.04.2022 18:40 Ответить
Ну напевно Держдеп США знає що йому казати) Це частина війни. Нехай знають, що тепер танк у забудові буде знищено, з мінімальним ушкоджнням інфраструкури. І варять з кутників "мангали"))))))
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20.04.2022 19:39 Ответить
155-мм гармат Howitzer немає такої гармати є М114
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20.04.2022 18:40 Ответить
Скорее М198
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20.04.2022 19:10 Ответить
Можно только гадать. Но лучше бы вообще ничего не писали конкретного.
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20.04.2022 19:25 Ответить
не нагнітайте, про ці системи публічно вже багато разів казали)
хай рашисти бояться! Їх страх нам на користь!
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20.04.2022 18:43 Ответить
Спасибо Братья!!!!

А рузькэ резать будем по всему миру.
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20.04.2022 18:45 Ответить
 
 