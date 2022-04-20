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"Одного срочника "кидали": он два раза на передке был. Его аж трусило": СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины. АУДИО

Украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" – рассказывает русский солдат-срочник своей матери.

Он ищет способы вырваться домой. "Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто", – замечает мать.

Сын соглашается: "Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров, - перехват СБУ. АУДИО

Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что "их там нет", говорится в сообщении.

армия РФ (19318) СБУ (19916) перехват (343)


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Топ комментарии
+16
Після повідомлень російського міноборони складається враження, що українська армія - більша за китайську: щодня орки знищують більше 1000 об'єктів військової інфраструктури, але все одно стабільно отримуть мзди .
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20.04.2022 14:22
+5
Навіщо взагалі збирати таку інформацію?
Кацапам все одно нічого не доведеш: навіть батькам тих покидькив.
Для цивілізованого світу, ця інформація не має абсолютно ніякого значення.
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20.04.2022 14:31
+4
"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что "их там нет", говорится в сообщении".

"Бедные", "несчастные" родители...
Надо же, такой нежданчик - прославляли своего фюрера, из трусов выпрыгивали, поддерживая все его начинания, а тут на тебе, им "непонятно, что их дети воюют в Украине".
Причинно-следственная связь отбита наглухо.
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20.04.2022 14:55
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 14:17 Ответить
Після повідомлень російського міноборони складається враження, що українська армія - більша за китайську: щодня орки знищують більше 1000 об'єктів військової інфраструктури, але все одно стабільно отримуть мзди .
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20.04.2022 14:22 Ответить
Картина трошки інша.
Кацапи впевнені на 100%, що воюють в Україні не з українцями, а з професійними військовими, яких сюди закинуло НАТО.
Звичайно разом з технікою, всіми можливими видами озброєнь та авіацією.
От Вам і 1000 об'єктів військової інфраструктури!
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20.04.2022 14:37 Ответить
Куда его кидало? Это вопрос первый. И откуда его закинуло - это вопрос второй, но не главный
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20.04.2022 14:26 Ответить
Навіщо взагалі збирати таку інформацію?
Кацапам все одно нічого не доведеш: навіть батькам тих покидькив.
Для цивілізованого світу, ця інформація не має абсолютно ніякого значення.
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20.04.2022 14:31 Ответить
Это СБУ работа такая - до войны ловило торговцев сигаретами (монополию для сверхприбылей обеспечивала)
ща телефоны сидит слушает...
ляпота...
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20.04.2022 14:42 Ответить
"Нові докази"?!
Про що ви говорите?!
Мері Поппінс поміняє всіх кацапських строковиків на цивільних, і після війни ми почуємо "какіє такіє срочнікі"?!
А справді, хтось знає толком, кого брали в полон, хтось брав іх покази і свідчення, на папір, під запис?!
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20.04.2022 14:31 Ответить
а какая в х.я разница?
Лично меня как то не волнует насколько путлер порядочен в своих обещаниях.

Вот для СБУ это большой клок имитации бурной деятельности: вот видите - путен гаварил - а на самом деле был срочник.
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20.04.2022 14:45 Ответить
Радиоперехват СБУ работает и это хорошо.Можно наловить от орков кучу полезной информации для ВСУ.
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20.04.2022 15:39 Ответить
третий раз наверное всё - концерт
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20.04.2022 14:32 Ответить
Не просто концерт, а гала-концерт. Причём он у них в разгаре уже давно.
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20.04.2022 14:57 Ответить
"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что "их там нет", говорится в сообщении".

"Бедные", "несчастные" родители...
Надо же, такой нежданчик - прославляли своего фюрера, из трусов выпрыгивали, поддерживая все его начинания, а тут на тебе, им "непонятно, что их дети воюют в Украине".
Причинно-следственная связь отбита наглухо.
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20.04.2022 14:55 Ответить
СБУ, от вам нема чим занятися. Яка з того користь, що ви найшли докази за строковиків?

Для чого на це взагалі втрачати ресурси?
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20.04.2022 15:36 Ответить
 
 