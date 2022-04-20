"Одного срочника "кидали": он два раза на передке был. Его аж трусило": СБУ нашла новые доказательства участия российских срочников в войне против Украины. АУДИО

Украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" – рассказывает русский солдат-срочник своей матери.

Он ищет способы вырваться домой. "Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто", – замечает мать.

Сын соглашается: "Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров, - перехват СБУ. АУДИО

Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что "их там нет", говорится в сообщении.