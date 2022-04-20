"Ой, у лузі червона калина...", - известная казахстанская домбристка Улкенбаева исполняет гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО
Известная казахстанская домбристка Айгуль Улкенбаева, чтобы поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами, исполнила гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись украинской музыки в исполнении Улкенбаевой опубликована в соцсетях.
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гарно так виходить!
https://www.youtube.com/watch?v=VJYkNOeMtNU
две струны )))
Казахська домбра. Дві струни. Древній інструмент степу. Його триструнні аналоги в Китаї, Японії - самісен. Балалайка це вже "новотвір", скоріше за все похідна від домбри, її звучання, насправді відчутно вже відрізняється від вищезгаданих інструментів.
https://www.youtube.com/watch?v=evPN67Oo5Fw
А хто такий Рахмет?