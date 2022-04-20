"Ой, у лузі червона калина...", - известная казахстанская домбристка Улкенбаева исполняет гимн украинских сечевых стрельцов. ВИДЕО

Известная казахстанская домбристка Айгуль Улкенбаева, чтобы поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами, исполнила гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись украинской музыки в исполнении Улкенбаевой опубликована в соцсетях.

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