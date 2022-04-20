"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины. ВИДЕО
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе".
Об этом он заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказав Медведєв.
Топ комментарии
+52 Sergey Rafalovych
показать весь комментарий20.04.2022 18:03
+36 Дмитрий Иванов #466733
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+23 Йцу Кенг #461207
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Нах нікому не потрібна параша, окрім ресурсів!
А хочеться відчувати себе СУПЕРкраїною(
Дитячі комплекси заважають стати країною котру поважають.
*****, отримуйте те, на що заробили!
Вас їбе країна менша за ресурсами на порядок, за населенням в 4 рази мінімум.
Країна, котра не встигла завдяки вам, парашинцям, викинути на смітники своїх гнобителів(
то чого ви варті? а нічого не варті!
Смерть москалям, тупорилим уйобкам!
с Науру и Марса на Россию
или димон его в ухй не ставит уже ?
Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.
Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.
«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.
Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».
«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».
Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».
Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.
Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Значит, московиты совсем нас не рассматривают, как на общество, имеющее право жить.
Эту выгребную федерацию нужно ликвидировать, иначе она ликвидирует нас.
- Этот колдун ставит все вверх тормашками, - проворчал он, положив руку на рукоять топора. - На языке Ортханка помощь - это гибель, а спасение - убийство. Но мы пришли сюда не как просители.
(с) Дж. Р. Р. Толкиен "Властелин Колец. Две башни"
то чого ***** так боїться що Україна може забирати крим військовим шляхом?
Послідовний ти "наш",
Діма, ми, тут в Україні, вже тосно заплуталися у ваших версіях причин вашої війни.
Это всё равно, что лозунг "Проститутки за девственность !"
25% "нариков", остальные ворюги и креминал. Да закрыть за забором и за деньги водить
экскурсии , показывать, до чего может дойти цивилизация при употреблении моющих средств
не по назначению! Что с них взять - эволюционный тупик...