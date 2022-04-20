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"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе".

Об этом он заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказав Медведєв.

Также читайте: В окружении Путина считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, – Bloomberg

Медведев Дмитрий (4101)


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Топ комментарии
+52
яке воно кончене
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20.04.2022 18:03
+36
Как-то реагировать на этого спивающегося клинического идиота уже даже и не смешно
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20.04.2022 18:03
+23
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20.04.2022 18:03
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яке воно кончене
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20.04.2022 18:03 Ответить
ще конченіше сидить обісране в обісраному ним самим бункері...
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20.04.2022 18:04 Ответить
А зачем этого алкаша вывели из запоя?
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20.04.2022 18:07 Ответить
Население мордора уже начало спрашивать: куда подевался городской дурачок? Вот его и выпустили на несколько минут, чтобы успокоить народ: они под надежной защитой.
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20.04.2022 18:13 Ответить
Этот типаж из другой Вселенной.
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20.04.2022 18:15 Ответить
піздобольство, це уся сутність парвші!
Нах нікому не потрібна параша, окрім ресурсів!
А хочеться відчувати себе СУПЕРкраїною(
Дитячі комплекси заважають стати країною котру поважають.
*****, отримуйте те, на що заробили!
Вас їбе країна менша за ресурсами на порядок, за населенням в 4 рази мінімум.

Країна, котра не встигла завдяки вам, парашинцям, викинути на смітники своїх гнобителів(

то чого ви варті? а нічого не варті!

Смерть москалям, тупорилим уйобкам!
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20.04.2022 18:25 Ответить
Чорне - це біле, війна - це мир... Орвел би плакав!
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20.04.2022 19:05 Ответить
Айфончик -- гавно ты конченное !!! Ты сдохнешь как и все свинособаки кровавые убийцы !!! Ты лично за свою брехню -- ГНИДА
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20.04.2022 19:27 Ответить
Точно.
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20.04.2022 20:36 Ответить
Бункерный его специально отбирал из все кандидатов. Это не мнение, это точная инфа.
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20.04.2022 20:40 Ответить
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20.04.2022 18:03 Ответить
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20.04.2022 18:10 Ответить
Как-то реагировать на этого спивающегося клинического идиота уже даже и не смешно
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20.04.2022 18:03 Ответить
А поржать?
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20.04.2022 18:15 Ответить
Я так понимаю димон заменил ушедшего жирика... теперь он рыгает по телеку угаром для рабсиян
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20.04.2022 18:26 Ответить
как всегда, версии фонтанируют
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20.04.2022 18:03 Ответить
Новый куплет старой песни.
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20.04.2022 18:04 Ответить
Предотвратить возможное нападение врагов
с Науру и Марса на Россию
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20.04.2022 18:04 Ответить
Медвед, иди по курсу рабссейского флагмана.
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20.04.2022 18:05 Ответить
Плутається в показах. Судді гаагзького трибуналу ще з ним по..буться...
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20.04.2022 18:05 Ответить
та хкер вы ложили на людей на бамбасе. словить в качестве пушечного мяса максимум
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20.04.2022 18:06 Ответить
ну так спасають, від жалюгідного існування, а так херойскі здохнуть на війні з НАТОй, це ж скрепно
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20.04.2022 18:08 Ответить
може й треба їх цитувати, щоб всі бачили, що там кончене не тільки х...ло, а всі без виключення.
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20.04.2022 18:07 Ответить
красіво...народонасєлєніє схаває
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20.04.2022 18:07 Ответить
так начальник димона вообще абсолютно другое вещал 24-го с утра..
или димон его в ухй не ставит уже ?
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20.04.2022 18:08 Ответить
Не слушал. Был в запое.
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20.04.2022 18:16 Ответить
Оце сцикло. Боялося що Українці нападуть. Креще би одразу розстріляли своїх солдат разом з технікою тоді може і не напали 😂
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20.04.2022 18:08 Ответить
А чего они для предотвращения нападения врагов нападают на Украину, а не на США, например?
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20.04.2022 18:11 Ответить
потому что черноморский флот расии утонет к вечеру этого дня,а последний кацапский эроплан упадёт максимум через две недели..
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20.04.2022 18:15 Ответить
А почему недомерок не берёт оружие и не идёт спасать "нароТ бамбаса"?
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20.04.2022 18:12 Ответить
Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти

Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».

Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.

Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154
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20.04.2022 18:16 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 18:16 Ответить
селфі?
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20.04.2022 18:18 Ответить
Ой не бейте пианиста он играет как умеет.
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20.04.2022 18:18 Ответить
А чи не пора Китаю захиститись від можливого нападу росісії .
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20.04.2022 18:20 Ответить
Ну все, справжне тепло прийшло-медведьев прокинувся!
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20.04.2022 18:23 Ответить
Что-то частенько стал карлик номер два выступать не по делу. Может, претендует на ********** место?
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20.04.2022 18:23 Ответить
В мавзолее?
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20.04.2022 18:26 Ответить
ахахахаааааа, дебил, у вас там скоро такое начнется, что нападение не дружественных стран вам покажется раем.
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20.04.2022 18:29 Ответить
Значит, Украина не имеет права сделать так, чтобы на неё не нападали (по заветам Сунь Дзы).
Значит, московиты совсем нас не рассматривают, как на общество, имеющее право жить.

Эту выгребную федерацию нужно ликвидировать, иначе она ликвидирует нас.
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20.04.2022 18:30 Ответить
Ёшкин кот ,этот алкаш похоже на наркоту подсел ...
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20.04.2022 18:31 Ответить
****, вбиваючи українців??? А що спецдебілізація і спецобсиралізація вже не в тємє
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20.04.2022 18:32 Ответить
Ми вже ведемо власну спец операцію, по вичещенню світу від кацапів. Аналог моссада в нас вже створено. Збирай яйца в жменю і тікай, бо не довго тобі лишилось Мєдведь.
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20.04.2022 18:35 Ответить
Разбудили?
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20.04.2022 18:39 Ответить
Кончене..."задля порятунку людей на Донбасі" воно вбило за 2 місяці 20 000 людей на Донбасі!
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20.04.2022 18:39 Ответить
Неожиданно Гимли нарушил молчание.

- Этот колдун ставит все вверх тормашками, - проворчал он, положив руку на рукоять топора. - На языке Ортханка помощь - это гибель, а спасение - убийство. Но мы пришли сюда не как просители.

(с) Дж. Р. Р. Толкиен "Властелин Колец. Две башни"
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20.04.2022 18:42 Ответить
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20.04.2022 18:46 Ответить
паяц ущербний
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20.04.2022 18:47 Ответить
Діма!!! Чує моє серце, шо теж будеш скоро на концерті у кобзона
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20.04.2022 18:49 Ответить
дімачка, подивись на себе в дзеркальце разом зі своїм паханчиком - ви і є найбільшими врагамі расії.
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20.04.2022 18:49 Ответить
Дімон на стакані. ***ло опухше.
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20.04.2022 19:00 Ответить
Если санкциями не ,,сварят,, или ,, изжарят,,общипанную двухголовую курицу - мутанта ( всех генетических мутантов обезьян - расселить в зоопарках , в клетках) - человечество будет до конца века будет иметь проблемы. Только полная ,, денацификация ,, зверо- пидаров.
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20.04.2022 19:00 Ответить
Вот и нам необходимо предотвращать нападения от лишнехромосомов, и спасать украинцев на своих: Кубани, Слобожанщине, Стародубщине, Берестейщине для начала, территориях!
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20.04.2022 19:02 Ответить
Рассчитано на дебилоидов.
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20.04.2022 19:08 Ответить
Что-то димка такое завернул, что я не понял он уже похмелился или еще нет?
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20.04.2022 19:30 Ответить
Задрот.
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20.04.2022 19:32 Ответить
якщо хтось атакує парашу для прєдотвращєнія нападєнія то це буде ок?

то чого ***** так боїться що Україна може забирати крим військовим шляхом?
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20.04.2022 19:34 Ответить
Я думаю,что этому дурику давно пора лечится от алкоголизма,димуля пора белочку выпустить на свободу.
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20.04.2022 19:35 Ответить
Діма подивився новини і визначився, що вони непослідовні!
Послідовний ти "наш",
Діма, ми, тут в Україні, вже тосно заплуталися у ваших версіях причин вашої війни.
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20.04.2022 19:40 Ответить
Война ради мира ??? Медведев, ты дурак ?
Это всё равно, что лозунг "Проститутки за девственность !"
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20.04.2022 19:43 Ответить
Паталогический идиот! (это диагноз, не оскорбление). Кому нужна твоя россия! - 50% дебиллов,
25% "нариков", остальные ворюги и креминал. Да закрыть за забором и за деньги водить
экскурсии , показывать, до чего может дойти цивилизация при употреблении моющих средств
не по назначению! Что с них взять - эволюционный тупик...
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20.04.2022 19:49 Ответить
больные на голову и не лечатся....на хер вы кому нужны лапотная раисия с сортирами на улице...и то не везде
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20.04.2022 19:50 Ответить
Надутый петушара - шизик. На хера это чмо ничтожное здесь?
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20.04.2022 19:54 Ответить
Так-так, і москальня =внімаєт= телеку і ретранслює це далі.
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20.04.2022 20:17 Ответить
Убогий долбо(ОЙ)б...
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20.04.2022 20:25 Ответить
Если послушать рашодебилов то украинская армия должна была одновременно напасть на рашку,белоруссию и лднр и завоевать их.Ну реально бред.
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20.04.2022 20:42 Ответить
Чем можно ,, обогатиться,, у сумасшедших кровожадных обезьян - мутантов, если они мародёрствуют, забирая трусы, унитазы, факсы 70 годов , многие , наверное, первый раз видят туалетную бумагу. Вывезти из России ободранные сортиры? Боярышник - национальное достояние? Может использовать как рабов - так они инвалюты от рождения - рукожопость и разложение мозга. Кому может понадобиться такое гавно как роССея. Побывав на территории Шариковых - нужно пол года отмываться активными средствами гигиены , послушав две минуты - нужно проходить несколько месяцев реабилитацию. Если проще- кому на хер , она вкралась????????
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20.04.2022 20:44 Ответить
А в глазах, страх!
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20.04.2022 20:47 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:57 Ответить
ТУПОЙ МИШКА.ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ ТЕБЯ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ.ЕЩЕ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ ОТОРВАТЬ ТЕБЕ ЯЙЦА
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20.04.2022 21:15 Ответить
Довбойоб казковий. 1 шт.
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20.04.2022 21:29 Ответить
***** *******
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20.04.2022 21:30 Ответить
уродский карликовый человекообразный обрубок
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20.04.2022 21:38 Ответить
Голова труситься, морда злякана.Тре було перед камерою остограмитись.Вже не знають яке виправдання придумати рашисти прокляті.
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21.04.2022 04:26 Ответить
фунтик давно рехнулся.
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21.04.2022 06:21 Ответить
 
 