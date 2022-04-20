"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе".

Об этом он заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказав Медведєв.

Также читайте: В окружении Путина считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, – Bloomberg