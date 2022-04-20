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"Город не отдадим, отступать не собираемся": Бутусов пообщался с защитниками Попасной в Луганской области. ВИДЕО

Российские оккупанты пытаются захватить Попасную и сделать "подарок" Путину, но украинские воины мужественно держат оборону города и дают отпор попыткам рашистов.

Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пообщался с защитниками Попасной


Также смотрите: "Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4367) Луганская область (6500)


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Топ комментарии
+23
Хлопці, наші думки про вас. Ви сьогодні поза часом - ви захисники України, нашої Батьківщини! Молимось за вас..
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20.04.2022 18:25
+13
ВСУ ЛУЧШИЕ!
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20.04.2022 18:25
+12
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Божа
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20.04.2022 18:43
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Хлопці, наші думки про вас. Ви сьогодні поза часом - ви захисники України, нашої Батьківщини! Молимось за вас..
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20.04.2022 18:25 Ответить
ВСУ ЛУЧШИЕ!
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20.04.2022 18:25 Ответить
Кремінна,Карл,Кремінна,а не Кременная.
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20.04.2022 18:46 Ответить
Дебіл, билися 3 доби, а вже потім організовано відійшли ї окопалися одразу за містом. Вже дві доби далі нікто не пройшов, а частину прорвавшіхся орків вивезлі додому в мішках. Зрадойоб...
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20.04.2022 20:10 Ответить
Слава Украине! Слава Героям! Слава ВСУ! Победа за нами!!!
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20.04.2022 18:37 Ответить
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Божа
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20.04.2022 18:43 Ответить
За цих героїв після війни забудуть ,але не забудуть дивано бункерних героїв , слизняків таких як кусок Арестович та Подоляк , ці потвори будуть на всіх каналах розповідати як вони виграли війну
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20.04.2022 18:46 Ответить
Це заздрість? Ти ж теж в діванних війсках, але аудіторія ніяка ї теж герой ще той...
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20.04.2022 20:12 Ответить
И вот так не отдают кадировцам - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4471139-kadyrovtsi-pokazaly-yak-otrymaly-vidpovid-vid-zsu https://ua.korrespondent.net/ukraine/4471139-kadyrovtsi-pokazaly-yak-otrymaly-vidpovid-vid-zsu

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20.04.2022 19:03 Ответить
Захистники Маріуполя теж не збирались віддавати місто,зеля їх здав разам з Маріуполем.Наши хлопці герої,а політичне керевницьтво держави зрадники.
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21.04.2022 08:33 Ответить
 
 