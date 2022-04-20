"Город не отдадим, отступать не собираемся": Бутусов пообщался с защитниками Попасной в Луганской области. ВИДЕО
Российские оккупанты пытаются захватить Попасную и сделать "подарок" Путину, но украинские воины мужественно держат оборону города и дают отпор попыткам рашистов.
Журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пообщался с защитниками Попасной
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