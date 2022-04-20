"Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай мерседесы и лексусы. У них запчасти дорогие", - отец учит сына-оккупанта, как воевать в Украине. ВИДЕО
В телефонном разговоре с сыном-оккупантом, россиянин побуждал его к мародерству и называл своего отпрыска спонсором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.
Внимание! Ненормативная лексика!
"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.
Он рекомендует сыну не обращать внимания на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".
"Вояка" признается, что сам об этом думал, но "…наши командиры либо их пи#дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".
Но изобретательный отец дает новый совет: "Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200".
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НО ПОКА ТИШИНА - про мародерство и изнасилования МОЛЧОК , только про расстрелы говорят
там тысячи их
ага, щаз они раскошелятся на миллионы))
орк, це сама правдива назва цих істот.
а лексус, цей уйобок бачив хіба на картинці або на фотою
і параша у нього на городі
отец кацап-сыну ******...
Це суспільство раннього Середньовіччя і відноситись до них потрібно відповідно.
Окупант з телевізором під пахвою, як 300-ий - тільки заважає та шкодить армії загарбників.
У пропаганді це називається - заботица а старших, і, на жаль, досить поширено і в Україні.
Товариш зробив світлину на заправці. Шось ржу))
уже похоронил своего выкидыша,як у нас кажуть,таких iдiотiв свiт не бачив.