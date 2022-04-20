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"Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай мерседесы и лексусы. У них запчасти дорогие", - отец учит сына-оккупанта, как воевать в Украине. ВИДЕО

В телефонном разговоре с сыном-оккупантом, россиянин побуждал его к мародерству и называл своего отпрыска спонсором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Он рекомендует сыну не обращать внимания на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".

"Вояка" признается, что сам об этом думал, но "…наши командиры либо их пи#дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".

Но изобретательный отец дает новый совет: "Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200".

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армия РФ (19331) мародерство (461)


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Топ комментарии
+67
******** ЭТО СТАНА ******* МУДАКОВ И ********* ,ИХ ВСЕХ НАДО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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20.04.2022 18:35
+58
Папа дурак. Правильно прикопанный ихтамнет стоит 7 Лямов, куда там генераторам от Ауди
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20.04.2022 18:37
+54
Це не армія-це купа лапотних мародерів гвалтівників вбивць... та просто смердючого лайна...
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20.04.2022 18:36
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******** ЭТО СТАНА ******* МУДАКОВ И ********* ,ИХ ВСЕХ НАДО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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20.04.2022 18:35 Ответить
судя по папашкиной "гэ", я бы не был так уж уверен, что это свинособаки
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20.04.2022 18:39 Ответить
В России за Уралом довольно много семей украинцев депортированных при Сталине и прочих, они считают себя русскими, хотя гэ сохранили. Есть кубань и другие области, где тоже множество потомков украиноговорящих. В общем, дело тут не в генах, а в моральных принципах этих мародеров. Можно убивать их и не париться.
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20.04.2022 19:01 Ответить
Я тоже не исключаю, что в СС были люди, которые картавили. Но делать далекоидущие выводы на таких фактах - дело весьма неблагодарное.
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20.04.2022 19:14 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/512927-**********-postavyat-ukraine-*******-pzh-2000-a-germaniya-**********-k-nim-bloomberg Нидерланды поставят Украине гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы к ним, - Bloomberg
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20.04.2022 18:39 Ответить
"кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій" (вікіпедії )
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20.04.2022 18:36 Ответить
живодер
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20.04.2022 20:00 Ответить
Це не армія-це купа лапотних мародерів гвалтівників вбивць... та просто смердючого лайна...
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20.04.2022 18:36 Ответить
Надо это в мировых СМИ раскручивать и озвучивать
НО ПОКА ТИШИНА - про мародерство и изнасилования МОЛЧОК , только про расстрелы говорят
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20.04.2022 18:44 Ответить
Стопудово!
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20.04.2022 18:49 Ответить
Чому тут дивуватись? Вони живуть в болоті в власному лайні, вони тут побачили країну майже рівня ЄС і знесло дах. Бо як це, хати з цегли а не гнилого дерева, і колодці стоять в хаті, такі гарні і з фарфора, але навіть нездогадуються що це просто наші туалети.
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20.04.2022 18:37 Ответить
Це орда. Вона такою була і 400 років тому. Красти і вбивати, руйнувати і спалювати, знущатися і принижувати - все це у кацапів на генетичному рівні. У них навіть геном відрізняється додатковою хромосомою від інших людей. Це науковий факт, а не перебільшення чи наклеп.
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20.04.2022 18:54 Ответить
Как мы хотим чтобы все вы были 200,вместе со своими папами, мамами и всем вашим сбродом
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20.04.2022 18:37 Ответить
Папа дурак. Правильно прикопанный ихтамнет стоит 7 Лямов, куда там генераторам от Ауди
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20.04.2022 18:37 Ответить
А за сданый в рабочем состоянии танк или БТР а лучше со связанным в нем майором можно еще больше получить. Да еще дадут возможность выехать в Европу и вид на жительство
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20.04.2022 18:54 Ответить
Папа играет до верного: если сынок не сдохнет, приедет генератор, если таки окочурится - семь лямов.
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20.04.2022 20:03 Ответить
да не будет никаких 7млн
там тысячи их
ага, щаз они раскошелятся на миллионы))
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20.04.2022 20:11 Ответить
Орда.
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20.04.2022 18:38 Ответить
Мы разберём Ваших сыновей на запчасти, их запчасти тоже не дешёвые, может, хоть, больных детей спасём в Украине.
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20.04.2022 18:39 Ответить
Кому захочется носить в себе сердце урода?
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20.04.2022 19:03 Ответить
ніколи кацап не був людиною.......
орк, це сама правдива назва цих істот.
а лексус, цей уйобок бачив хіба на картинці або на фотою
і параша у нього на городі
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20.04.2022 18:39 Ответить
"Прикопай десяток генераторов - это 200". - - - ВСУ так и сделает, если твоему сынку орку повезет, приедет домой грузом 200, а нет, то прикопают в посадке вместе с генераторами!!
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20.04.2022 18:39 Ответить
Цих істот треба напалмом випалювати, іншого виходу не бач
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20.04.2022 18:39 Ответить
папа х%йни не научит, лайвхак что ннада
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20.04.2022 18:41 Ответить
Який батько- такий син!

отец кацап-сыну ******...
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20.04.2022 18:41 Ответить
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20.04.2022 18:41 Ответить
Москаль не людина....
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20.04.2022 18:42 Ответить
когда ж вы заберете всех прикопанных...нет не генераторов а сыначек-марадеров ваших ???
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20.04.2022 18:43 Ответить
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20.04.2022 18:51 Ответить
До цих істот, ми повинні відноситися згідно Женевської конвенції?
Це суспільство раннього Середньовіччя і відноситись до них потрібно відповідно.
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20.04.2022 18:44 Ответить
СКОРО ТВОЙ СЫНОК НА ЗАПЧАСТИ БУДЕТ РАЗОБРАН.ЖДИ ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО
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20.04.2022 18:44 Ответить
Кацапи , кончені тварюки і бидло 😡
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20.04.2022 18:45 Ответить
гены не вша, ногтем не раздавить
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20.04.2022 18:50 Ответить
Все добре!
Окупант з телевізором під пахвою, як 300-ий - тільки заважає та шкодить армії загарбників.
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20.04.2022 18:51 Ответить
поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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20.04.2022 18:51 Ответить
кацапы это генетический мусор и каждый день они это доказывают.
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20.04.2022 18:54 Ответить
даже не думает что его сын умрет там. за запчасти машин
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20.04.2022 18:54 Ответить
полонених кацапів треба якщо бридитись різати голови то на запчастини(органи). (кістковий мозок,нирки,печінка..? ,серце,сітківки очей,плазма) потрошити можна будь здоров. запчастин на мільйони.
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20.04.2022 18:58 Ответить
Нелюдь, ***..! Давно уже нет никаких сомнений как с ними поступать.
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20.04.2022 18:58 Ответить
Тут не треба забувати типову кацапську скрєпу, коли у звичайних сім'ях старі керували молодими аж до смерті використовуючи власних дітей та онуків як рабсилу.
У пропаганді це називається - заботица а старших, і, на жаль, досить поширено і в Україні.
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20.04.2022 18:58 Ответить
То что сынок в самом деле поехал за "трофейными" генераторами, понятно. Вопрос только, вернётся ли он. Что то подсказывает что нет. Разве только 200-ым.
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20.04.2022 18:59 Ответить
Боже яке кончене
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20.04.2022 18:59 Ответить
Людиноподібні. Як і писав Шевченко багато років тому.
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20.04.2022 19:04 Ответить
Все, що треба знати про ₚосію. Хто іще проти того, щоб увімкнути режим нацистів і влаштувати кацапохолокост?
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20.04.2022 19:08 Ответить
Одни маты! Как они между собой разговаривают! Просто, животные!
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20.04.2022 19:09 Ответить
Матами они и общаются. Даже с родителями.
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20.04.2022 19:16 Ответить
Не надо уподобляться кацапам, т.е. пытать, резать на запчасти и т.п. этих существ. Нет, мы цивилизованные люди, а они это полчища опасных диких зверей внешне похожих на людей, поэтому надо их уничтожать, методично и массово, не отвлекаясь на всякие зверства. Просто убивать как можно больше и как можно эффективней тех кацапов, что пришли убивать нас. Другого выхода нет. Либо победим мы, либо настанет апокалипсис для всего человечества. Московия это абсолютное зло, которое мы должны победить и мы победим.
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20.04.2022 19:15 Ответить
Коли ти приїхав в Австрію із одної дикої країни, але дуже хочеш, аби машина вціліла.
Товариш зробив світлину на заправці. Шось ржу))



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20.04.2022 19:16 Ответить
Типичный рассиянин. Таких в Рассеи большинство . Братья, мать вашу! Что б вы повыздыхали!
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20.04.2022 19:17 Ответить
Черчилль кажется говорил, что руССкие это не люди, а переходной вид от орангутана к человеку.
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20.04.2022 19:19 Ответить
По мойму этот предок (его отцом назвать ,язык не поворачивается) хомо обзяна прямоходящий
уже похоронил своего выкидыша,як у нас кажуть,таких iдiотiв свiт не бачив.
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20.04.2022 19:22 Ответить
набери падла генераторов . стартеров . акумуляторов . магнитол . еще какой херни --- ТЫ ТВАРЬ УЖЕ ТРУП -- ЖИВОЙ ПАДЛА ТРУП -- ЖИВОТНОЕ ДВУНОГОЕ -- ОТВЕЗИ И ПРОДАЙ ТАЕ ПОВАЛИЙ . СОФЕ РОТАРУ . ЛОБОДЕ . И ПРОЧЕЙ ******** У НИХ НА РАССЕЕ ЭТО ДЕФИЦИТ -- УЖЕ МЫЛЯТ ЛЫЖИ НА ЕВРОСОЮЗ --- ***** НУЖНА НИЩАЯ БЕНЗОКАЛОНКА ******* В СРАКУ ..ПАТРИЕТАМ .. -- ЖАРЕННЫМИ БУРЯТАМИ УЖЕ ВОНЯЕТ В МАСКВЕ --- СОФА ПОРА ДРЫСТАТЬ -- КРАЙ МИЙ РИДНЫЙ КРАЙ -- ТВАРЬ НЕ ЗАБУДЬ ПРОМЫЧАТЬ ПАДЛЮКА . БУДЬ ТЫ ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТА ПАСКУДА
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20.04.2022 19:25 Ответить
пленных ладно можно менять, а за тела убитых рашистов надо брать ДЕНЬГИ. пусть платят, если хотят похоронить своих родных. Надо донести эту мысль до кого надо там
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20.04.2022 19:31 Ответить
Треба синочка взяти в полон , щоб він звонив до батька з полону та казав : " - Папа , есть другая тема - разбирай на запчасти Искандеры и Калибры за них нам заплатят в Украине в раз десять больше чем за Мерсовские запчасти в росии "
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20.04.2022 19:36 Ответить
Животные бл.дь.
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20.04.2022 19:59 Ответить
Умереть за генератор. Это что то.
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20.04.2022 20:16 Ответить
"Молодец" папаша, сам дурак, и сыночка дураком сделал.
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20.04.2022 20:29 Ответить
свинособаки кацапські... генераторами вам в дупу... і поміж ріг....
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20.04.2022 20:41 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:55 Ответить
рашизм наяву
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20.04.2022 21:33 Ответить
 
 