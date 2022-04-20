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Зеленский и президент Европейского совета Мишель обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты о соответствии критериям ЕС. Спасибо за содержательную встречу и солидарность с народом Украины!" - написал Зеленский в фейсбуке.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) санкции (11310) Шарль Мишель (246)


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Мишеля мабуть умовляв домовитися з путіним про зустріч віч-на-віч.
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20.04.2022 20:01 Ответить
 
 