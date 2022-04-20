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Запад с нами, Россия свирепствует. День 56. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

56-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Россия уже наступает и готовит Кровавую Пасху. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из России ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но Россия, как ни странно, согласилась. У России серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.

https://twitter.com/hHKcdUEKPe89Rjc/status/1516633949518417925 7:24 AM · 20 апр. 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
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20.04.2022 21:18 Ответить
 
 