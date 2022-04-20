Запад с нами, Россия свирепствует. День 56. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

56-й день Народной войны.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также: Россия уже наступает и готовит Кровавую Пасху. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО