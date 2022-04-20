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Гражданские в подвалах "Азовстали" не могут покинуть свои места из-за постоянных обстрелов, - полк "Азов". ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" в осажденном Мариуполе Святослав Паламарь, друг Калина, обнародовал информацию, что россияне не прекращают обстрелы и гражданские из подвалов "Азовстали" не могут быть эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.

Автор: 

Мариуполь (5717) Азов (794) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+14
А кого же Верещук и Зеля спасли по зеленому коридору? Да еще наверное за ето отдали ***** каких то жирных пленных.
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20.04.2022 20:50
+13
Тільки диво врятує всіх тих людей. І цивільних, і воїнів.
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20.04.2022 20:53
+11
Боже, Матінка Божа, поможіть
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20.04.2022 21:02
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Дякуємо вам справжні воїни.Хай Господь береже вас...
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20.04.2022 20:47 Ответить
Не знаю де наша арта, але коли був у Ворзелі, від прильоту двох мін вони тікали як таракани. Вважаю що розвідка працює дуже не досконало, бо там все старе і не захищене, лишається лише підбити.
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20.04.2022 20:48 Ответить
Найдите помещение в подвалах. Стащите туда все запасы и замуруйтесь. Через 2-3 месяца выйдите живыми. Главное чтобы вода была.
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20.04.2022 20:49 Ответить
местные коллаборанты скорее всего карту подземелий сдадут луггандонышам,если не сдали уже
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20.04.2022 21:09 Ответить
А кого же Верещук и Зеля спасли по зеленому коридору? Да еще наверное за ето отдали ***** каких то жирных пленных.
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20.04.2022 20:50 Ответить
верещучка, людина Суркова, вона кацапська консерва, як і єлдак... просто відкриті кацапи у вищих ешелонах влади... а ми на мертвечука кидаємось як на ковбасу
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20.04.2022 21:00 Ответить
Тільки диво врятує всіх тих людей. І цивільних, і воїнів.
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20.04.2022 20:53 Ответить
Боже, Матінка Божа, поможіть
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20.04.2022 21:02 Ответить
там Нуланд ніби щось.. Ну *** так прийміть рішення -- як в Косово було! Якщо *** постйіно цим витикає, значить це було вірне рішення!
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20.04.2022 21:15 Ответить
Там каждому можно смело давать Героя Украины и не ошибёшься.Они уже стали легендой.
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20.04.2022 22:08 Ответить
Это настоящие воины-герои.Но Зе конкуренты не нужны.
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20.04.2022 22:11 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

Це нереальний, безприкладний героїзм! Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацґвардії успішно провели спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод «Азовсталь».

Миколаївські морпіхи та військовослужбовці «Азова» вийшли на бронетехніці до морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.

Військовослужбовці з мопіхами з боєм прорвалися до бійців, забезпечили вогневе прикриття й на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства «Азовсталь».

При цім живій силі окупантів завдано серйозної шкоди.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=**********************************************************-XBjRVsOmmQkcqMs2I-B9hFz2q-zSN27YViZvt1giDJnFY-6lZxFRJ0B6Bdr2mKdZdEJcL8aM&__tn__=*NK-R #героямслава

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=**********************************************************-XBjRVsOmmQkcqMs2I-B9hFz2q-zSN27YViZvt1giDJnFY-6lZxFRJ0B6Bdr2mKdZdEJcL8aM&__tn__=*NK-R #смертьворогам



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5 Comments

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20.04.2022 23:48 Ответить
Не знаю чи це підтримає хлопців але це відео й іньші їх відео потрапляють у новини BBC , ITV та іньші велики ТВ канали у Британії. Світ бачить й чує.... але політики ЄС та НАТО нажаль реагують не так як нам би бажалось.... Французи й Німці залежні від рашиzzтів газу та нафти.... й зараз шукають вихід з ситуації. Як тільки позбутися зможуть залежності засрашку почнуть давати серйозно. Хоча вже й так санкції норм., на засрашку.
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21.04.2022 01:08 Ответить
 
 