Гражданские в подвалах "Азовстали" не могут покинуть свои места из-за постоянных обстрелов, - полк "Азов". ВИДЕО
Заместитель командира полка "Азов" в осажденном Мариуполе Святослав Паламарь, друг Калина, обнародовал информацию, что россияне не прекращают обстрелы и гражданские из подвалов "Азовстали" не могут быть эвакуированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.
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Це нереальний, безприкладний героїзм! Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацґвардії успішно провели спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод «Азовсталь».
Миколаївські морпіхи та військовослужбовці «Азова» вийшли на бронетехніці до морського порту, де перебували бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції. В останніх закінчувався боєкомплект.
Військовослужбовці з мопіхами з боєм прорвалися до бійців, забезпечили вогневе прикриття й на транспорті вивезли близько 500 бійців ДПСУ та НПУ на територію підприємства «Азовсталь».
При цім живій силі окупантів завдано серйозної шкоди.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=**********************************************************-XBjRVsOmmQkcqMs2I-B9hFz2q-zSN27YViZvt1giDJnFY-6lZxFRJ0B6Bdr2mKdZdEJcL8aM&__tn__=*NK-R #героямслава
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