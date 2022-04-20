Гражданские в подвалах "Азовстали" не могут покинуть свои места из-за постоянных обстрелов, - полк "Азов". ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" в осажденном Мариуполе Святослав Паламарь, друг Калина, обнародовал информацию, что россияне не прекращают обстрелы и гражданские из подвалов "Азовстали" не могут быть эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении.