Санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побуждать Россию искать мир, - Зеленский. ВИДЕО

Украина и ЕС работают над тем, чтобы сделать шестой пакет санкций против РФ по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Зеленский и президент Европейского совета Мишель обсудили оборонную и финансовую поддержку Украины. ВИДЕО