Санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побуждать Россию искать мир, - Зеленский. ВИДЕО
Украина и ЕС работают над тем, чтобы сделать шестой пакет санкций против РФ по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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