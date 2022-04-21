"А мне что оставалось делать? Я развернул "Урал" и уехал", - житель Киевщины о том, как угнал российский военный грузовик с боекомплектом. ВИДЕО

Поселок Иванков больше месяца контролировала армия РФ. Оно находится недалеко от белорусской границы и открывает путь от Чернобыльской АЭС до Киева, поэтому через него проходила практически вся важная логистика российских военных.

Иванков и соседние села украинская армия освободила 1 апреля. Теперь там разбирают завалы, разминируют, устраивают переправы, узнают и хоронят погибших местных жителей. По всей Киевской области, по информации полиции региона, было убито более тысячи гражданских, пишет Настоящее время, передает Цензор.НЕТ.

В одной из сельских церквей под Иванковым отпели отца Максима. Он служил в приходе более двадцати лет и погиб под русскими пулями по дороге в храм. Его расстреляли в машине. Прихожане уверены, что спутать батюшку в рясе с военным было совершенно невозможно.

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Семья отца Максима и его паства до эксгумации тела священника надеялись на чудо и не верили в его смерть. "Ну не могли они его убить. Не могли. Это священник без оружия. Ну, как можно поднять руку!" – говорит Татьяна. На Пасху она и другие прихожане сшили для отца Максима новый наряд и во время боевых действий прятали в надежном месте старинное Евангелие, принадлежавшее батюшке.

По соседству, в другом освобожденном селе, стоящем рядом с трассой, которой российские военные заходили в Киевскую область, все разговоры о местном "герое" – Виталии Оноприенко по прозвищу Зеленый. Войну он встретил, стоя у калитки. Дойти до военкомата не успел.

"Вышли наши ребята впятером из леса. Я говорю: "Ребята, дайте автомат!" Они мне: "Ищи по машинам, у нас нет лишнего". К последней подошли машине - "Урал". Там не было растяжки. Ребята пошли дальше в лес стрелять.А мне что оставалось делать? Я развернул "Урал" и уехал", - рассказывает Оноприенко.

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Грузовик был русским. Вместе с боекомплектом. По дороге машину с Зеленым пропустили на блокпосту. Считали своим. Один российский патруль все же попытался остановить его, но не получилось. "Урал" Зеленый спрятал в лесу и подарил в апреле украинским военным.