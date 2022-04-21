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Новости Видео Война
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"А мне что оставалось делать? Я развернул "Урал" и уехал", - житель Киевщины о том, как угнал российский военный грузовик с боекомплектом. ВИДЕО

Поселок Иванков больше месяца контролировала армия РФ. Оно находится недалеко от белорусской границы и открывает путь от Чернобыльской АЭС до Киева, поэтому через него проходила практически вся важная логистика российских военных.

Иванков и соседние села украинская армия освободила 1 апреля. Теперь там разбирают завалы, разминируют, устраивают переправы, узнают и хоронят погибших местных жителей. По всей Киевской области, по информации полиции региона, было убито более тысячи гражданских, пишет Настоящее время, передает Цензор.НЕТ.

В одной из сельских церквей под Иванковым отпели отца Максима. Он служил в приходе более двадцати лет и погиб под русскими пулями по дороге в храм. Его расстреляли в машине. Прихожане уверены, что спутать батюшку в рясе с военным было совершенно невозможно.

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Семья отца Максима и его паства до эксгумации тела священника надеялись на чудо и не верили в его смерть. "Ну не могли они его убить. Не могли. Это священник без оружия. Ну, как можно поднять руку!" – говорит Татьяна. На Пасху она и другие прихожане сшили для отца Максима новый наряд и во время боевых действий прятали в надежном месте старинное Евангелие, принадлежавшее батюшке.

По соседству, в другом освобожденном селе, стоящем рядом с трассой, которой российские военные заходили в Киевскую область, все разговоры о местном "герое" – Виталии Оноприенко по прозвищу Зеленый. Войну он встретил, стоя у калитки. Дойти до военкомата не успел.

"Вышли наши ребята впятером из леса. Я говорю: "Ребята, дайте автомат!" Они мне: "Ищи по машинам, у нас нет лишнего". К последней подошли машине - "Урал". Там не было растяжки. Ребята пошли дальше в лес стрелять.А мне что оставалось делать? Я развернул "Урал" и уехал", - рассказывает Оноприенко.

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Грузовик был русским. Вместе с боекомплектом. По дороге машину с Зеленым пропустили на блокпосту. Считали своим. Один российский патруль все же попытался остановить его, но не получилось. "Урал" Зеленый спрятал в лесу и подарил в апреле украинским военным.

Автор: 

армия РФ (19350) Киевская область (4149) партизаны (179)


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Топ комментарии
+40
Цьому справжньому чоловіку-респект...
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21.04.2022 10:15
+26
Не про "героя", а героя, Віталія Онопрієнка, який зберіг життя українцям та знищив загарбників. Бо саме так буде використана та зброя, яку Віталій захопив та проявивши мужність доставив українським військовим.
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21.04.2022 10:25
+21
СТО ПРОЦЕНТІВ,ЯКБИ МУЖИК ЩЕ ЗНАЙШОВ АВТОМАТ В УРАЛІ ТО СКРЄПИ НА БЛОКПОСТАХ БУЛИ Б ПОРУБАНІ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ
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21.04.2022 10:27
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Цьому справжньому чоловіку-респект...
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21.04.2022 10:15 Ответить
Не про "героя", а героя, Віталія Онопрієнка, який зберіг життя українцям та знищив загарбників. Бо саме так буде використана та зброя, яку Віталій захопив та проявивши мужність доставив українським військовим.
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21.04.2022 10:25 Ответить
СТО ПРОЦЕНТІВ,ЯКБИ МУЖИК ЩЕ ЗНАЙШОВ АВТОМАТ В УРАЛІ ТО СКРЄПИ НА БЛОКПОСТАХ БУЛИ Б ПОРУБАНІ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ
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21.04.2022 10:27 Ответить
Цигани "позавідували"(((
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21.04.2022 10:28 Ответить
Я не дослухала репортаж до кінця.
Він - москальською. Це для кого ?
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21.04.2022 10:32 Ответить
Це репортаж Youtube-видання Настоящее Время, воно російське і для кацапів.
Вони ще дуже цікаво розповідають про справжню жизнь в їхніх провінціях, це просто бімба.
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21.04.2022 11:33 Ответить
А ты дебильно-рассудителльный. В хорошем смысле этого слова.
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21.04.2022 11:05 Ответить
Тебе слов мало?
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21.04.2022 14:02 Ответить
Україна славиться Героями.Тому і кажуть Героям слава.А русня ****** славиться.Тому и ідуть на ***.
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21.04.2022 10:36 Ответить
Редакція НВ - ганьбище. Ваш довбаний москворотий кореспондент їздить по українських селах, що постраждали від окупантів, і бере інтерв'ю та розмовляє мовою окупанта. Ви на яку країну працюєте? І це свідома окупаційна політика видання.
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21.04.2022 11:01 Ответить
А Цензор поширює це меншовартісне лайно, і вже не вперше.
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21.04.2022 11:03 Ответить
Редакція НВ робить якісний контент, дуже часто антимоскальську пропаганду. На москальській мові щоб москалі розуміли. Зрозуміло що зомбованим русофашистам щось важко пояснити, але вода камінь точить. І цю роботу треба також проводити комусь. Все буде Україна!
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21.04.2022 11:10 Ответить
НВ поширює свою окупаційно-мовну меншовартісну срань по Україні, щоб москалі розуміли? Це ви в кремлі таку дебільну методичку отримали чи самостійно протупили?
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21.04.2022 11:35 Ответить
як гидко чути мову окупанта
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21.04.2022 11:14 Ответить
Вечная память погибшим...( Слава "Зелёному" и Героям Украины!
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21.04.2022 12:02 Ответить
 
 