На резиденции постпреда РФ при ООН Небензи разместили надпись "Путин – военный преступник". ВИДЕО

В Нью-Йорке на Манхэттене группа украинских активистов с помощью видеопроектора изобразила на резиденции постпреда РФ при ООН Василия Небензи сине-желтый флаг и надписи "Путин – военный преступник, Зеленский – герой".

Об этом идет речь в видеосюжете телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим показать, что украинцы не боятся и найдут любого российского чиновника, даже если он будет пытаться скрыться. Послание Небензе должно было бы означать: господин Небензя, прекратите лгать! Вы слишком много лжете, и очень много вещей произошло из-за вашей лжи. Будьте мужчиной и скажите правду!" – сказал активист Артур Згуров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия во время заседания ООН отказалась от Пасхального перемирия. ВИДЕО

Организаторы завершили акцию протеста исполнением гимна и возгласами "Слава Украине!"

Отмечается, что в отличие от других иностранных государственных зданий на Манхэттене, на резиденции российского посла нет никаких признаков ее принадлежности – ни флага, ни таблички с названием страны, ни даже знака "Дипломатическая зона", который запрещает парковку для посторонних. Предполагают, что таким образом россия пытается скрыть место жительства ее посла в ООН.