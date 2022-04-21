На резиденции постпреда РФ при ООН Небензи разместили надпись "Путин – военный преступник". ВИДЕО
В Нью-Йорке на Манхэттене группа украинских активистов с помощью видеопроектора изобразила на резиденции постпреда РФ при ООН Василия Небензи сине-желтый флаг и надписи "Путин – военный преступник, Зеленский – герой".
Об этом идет речь в видеосюжете телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим показать, что украинцы не боятся и найдут любого российского чиновника, даже если он будет пытаться скрыться. Послание Небензе должно было бы означать: господин Небензя, прекратите лгать! Вы слишком много лжете, и очень много вещей произошло из-за вашей лжи. Будьте мужчиной и скажите правду!" – сказал активист Артур Згуров.
Организаторы завершили акцию протеста исполнением гимна и возгласами "Слава Украине!"
Отмечается, что в отличие от других иностранных государственных зданий на Манхэттене, на резиденции российского посла нет никаких признаков ее принадлежности – ни флага, ни таблички с названием страны, ни даже знака "Дипломатическая зона", который запрещает парковку для посторонних. Предполагают, что таким образом россия пытается скрыть место жительства ее посла в ООН.
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Есть два (назовём это) "оппонента" - Зеленский и Х@йло, так сказать негатив и позитив.
Украина - Россия.
Россия - Х@йло, Украина - Зеленский.
Х@йло - негатив! - Зеленский выходит - позитив!
Х@ло - 3/14дарас и гнида! - Зеленский получается - фэтфрумос и супермэн!
Х@ло - преступник! - Зеленский получается - Герой!
Здесь вопрос "олицетворения" и "нарицательности"...
По сути - вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу, хоть Порошенко, хоть Чарли Чаплин...
Бл@дь, да хоть кухонная табуретка которую вышибут из под ног плешивого 3/14дараса, когда он будет с петлёй на шее стоять...
"вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу"
Якраз Зеленський - найменший "надихатель" українців на перемогу.
Ну, хіба що розглядати все більшу роздратованість українців піснями про перемовини, як "надихання" - то так.