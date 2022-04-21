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На резиденции постпреда РФ при ООН Небензи разместили надпись "Путин – военный преступник". ВИДЕО

В Нью-Йорке на Манхэттене группа украинских активистов с помощью видеопроектора изобразила на резиденции постпреда РФ при ООН Василия Небензи сине-желтый флаг и надписи "Путин – военный преступник, Зеленский – герой".

Об этом идет речь в видеосюжете телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим показать, что украинцы не боятся и найдут любого российского чиновника, даже если он будет пытаться скрыться. Послание Небензе должно было бы означать: господин Небензя, прекратите лгать! Вы слишком много лжете, и очень много вещей произошло из-за вашей лжи. Будьте мужчиной и скажите правду!" – сказал активист Артур Згуров.

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Организаторы завершили акцию протеста исполнением гимна и возгласами "Слава Украине!"

Отмечается, что в отличие от других иностранных государственных зданий на Манхэттене, на резиденции российского посла нет никаких признаков ее принадлежности – ни флага, ни таблички с названием страны, ни даже знака "Дипломатическая зона", который запрещает парковку для посторонних. Предполагают, что таким образом россия пытается скрыть место жительства ее посла в ООН.

Автор: 

акция (2425) Нью-Йорк (204) ООН (4177) путин владимир (31311) Небензя Василий (48)


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Топ комментарии
+22
а чому зеленський герой?
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21.04.2022 10:54
+20
Він не герой - він крихітка Цахес. Герої - ЗСУ, він просто спритно привласнив їхні заслуги.
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21.04.2022 10:57
+14
Небензя,судячи з прізвища,має українське коріння,але це ще один доказ того,що манкурти гірші за ворогів.
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21.04.2022 10:56
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а чому зеленський герой?
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21.04.2022 10:54 Ответить
потому что пока еще не заглянул в гляделки ***** - это знаете какой подвиг!!!
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21.04.2022 10:57 Ответить
Він не герой - він крихітка Цахес. Герої - ЗСУ, він просто спритно привласнив їхні заслуги.
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21.04.2022 10:57 Ответить
Як в чому?! Пригадайте "наполеон проти гітлера", він там головний герой!!!
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21.04.2022 11:03 Ответить
Ну чисто логично если подумать, то выходит примерно так...
Есть два (назовём это) "оппонента" - Зеленский и Х@йло, так сказать негатив и позитив.
Украина - Россия.
Россия - Х@йло, Украина - Зеленский.
Х@йло - негатив! - Зеленский выходит - позитив!
Х@ло - 3/14дарас и гнида! - Зеленский получается - фэтфрумос и супермэн!
Х@ло - преступник! - Зеленский получается - Герой!
Здесь вопрос "олицетворения" и "нарицательности"...
По сути - вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу, хоть Порошенко, хоть Чарли Чаплин...
Бл@дь, да хоть кухонная табуретка которую вышибут из под ног плешивого 3/14дараса, когда он будет с петлёй на шее стоять...
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21.04.2022 11:15 Ответить
Все правильно, крім одного:

"вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу"

Якраз Зеленський - найменший "надихатель" українців на перемогу.
Ну, хіба що розглядати все більшу роздратованість українців піснями про перемовини, як "надихання" - то так.
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21.04.2022 12:17 Ответить
Боневтік Оманський.
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21.04.2022 11:57 Ответить
Зяленский - атэц радной!
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21.04.2022 10:56 Ответить
Ты дурак или кацап? Это слова-синонимы.
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21.04.2022 13:37 Ответить
Небензя,судячи з прізвища,має українське коріння,але це ще один доказ того,що манкурти гірші за ворогів.
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21.04.2022 10:56 Ответить
небензя уже какое-то ругательное слово)) например - небензя, не бензи)))
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21.04.2022 10:58 Ответить
а якщо "н" віддяти - ващє капець))
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21.04.2022 11:14 Ответить
Зеленский - клоун
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21.04.2022 10:57 Ответить
Зря ви так! Арестович каже що він планує всі наші війскові операції...
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21.04.2022 11:06 Ответить
Не дай Боже, щоб це було правдою.
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21.04.2022 11:59 Ответить
А ты *****...и шо ? Он стал президентом, а ты как был *****ом, так и остался !
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21.04.2022 11:13 Ответить
Дівчатка, не свариться
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21.04.2022 11:19 Ответить
Пусть фашист путлер живет 10 лет парализованным,сцит и ср--т под себя и знает что его империя развалилась ,а сибирь и курилы вернулись Китаю и Японии .Украина восстановилась, стала членом НАТО и ЕС.Слава Украине!
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21.04.2022 11:14 Ответить
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21.04.2022 11:27 Ответить
Не сотвори себе кумира. Герои это ВСУ.
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21.04.2022 12:34 Ответить
Если освободит всю Украину от русни, будет герой.
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21.04.2022 12:57 Ответить
ванилька-могли бы шлангу с керосином в перемешку с коняче коровьим навозом и спичку кинуть...
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21.04.2022 13:30 Ответить
Вчера в новостях немцы сообщили, что свинье по имени путин в Берлинском зоопарке дали другое имя, так как для животного позорно иметь имя мирового убийцы и изгоя... Гореть в аду плешивому карлику!
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21.04.2022 13:35 Ответить
Підозрюю, що того проектора купував Подоляк - PR менеджер «Героя»
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21.04.2022 13:41 Ответить
 
 