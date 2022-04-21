"Два десятка танков, еще были БТРы, машины", - один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" уничтожает оккупантов в Луганской области. ВИДЕО
Один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" в Луганской области уничтожил более двух десятков единиц техники российских оккупантов.
Об этом в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал один из бойцов расчета.
"Два десятка танков, еще были БТРы, машины... Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин.
"Мгновенная карма - российский танк производит выстрел по украинским позициям и сразу взрывается после попадания ракеты "Стугна", это новое видео от наших противотанкистов. И делает это Женя - один из лучших операторов ВСУ на ПТРК "Стугна", его расчет за время вторжения уничтожил свыше 20 российских танков и бронемашин. Мы вместе попали под обстрел на Донбассе после того, как Женя уничтожил очередную машину противника. Жене нужен беспилотник, и мы ему скоро такой беспилотник доставим, а если можете приобщиться к приобретению новой большой партии дронов для наших лучших бойцов на Донбассе – пожалуйста, вот реквизиты, дронов, машин и оптики на фронте нужно много, я доставлю", - призвал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Номер картки в студію!!!
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Смерть клоаці-параші !
В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин.
В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.
Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".
Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины