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"Два десятка танков, еще были БТРы, машины", - один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" уничтожает оккупантов в Луганской области. ВИДЕО

Один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" в Луганской области уничтожил более двух десятков единиц техники российских оккупантов.

Об этом в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал один из бойцов расчета.

"Два десятка танков, еще были БТРы, машины... Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы уже танков не боимся, и у нас говорить, что ты подбил только один танк – стыдно", – экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВИДЕО

"Мгновенная карма - российский танк производит выстрел по украинским позициям и сразу взрывается после попадания ракеты "Стугна", это новое видео от наших противотанкистов. И делает это Женя - один из лучших операторов ВСУ на ПТРК "Стугна", его расчет за время вторжения уничтожил свыше 20 российских танков и бронемашин. Мы вместе попали под обстрел на Донбассе после того, как Женя уничтожил очередную машину противника. Жене нужен беспилотник, и мы ему скоро такой беспилотник доставим, а если можете приобщиться к приобретению новой большой партии дронов для наших лучших бойцов на Донбассе – пожалуйста, вот реквизиты, дронов, машин и оптики на фронте нужно много, я доставлю", - призвал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

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Юрій Бутусов

PayPal [email protected]

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Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

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Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру картки Приватбанк 5168745018737095

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Стугна (79)


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Топ комментарии
+47
Ох и МОЛОДЦЫ ! Так держать ! Падаль кацапскую ЗАВАЛИМ всю !!!
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21.04.2022 11:32
+41
Вначале надо просадить РФ по технике, и только тогда может начаться движение в сторону освобождения. Не раньше.
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21.04.2022 11:37
+35
Після війни ці комплекси будуть нарозхват. Вони показали себе з найкращої сторони в бойових діях. То є найкраща реклама.
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21.04.2022 11:35
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Ох и МОЛОДЦЫ ! Так держать ! Падаль кацапскую ЗАВАЛИМ всю !!!
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21.04.2022 11:32 Ответить
Якщо чесно, то мені набридло читати статистику. Це війна- і тут звісно нищать техніку і ворогів! Це очевидно! Але це не мета війни! Ми хочемо звільнення наших територій чи ні?
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21.04.2022 11:34 Ответить
Вначале надо просадить РФ по технике, и только тогда может начаться движение в сторону освобождения. Не раньше.
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21.04.2022 11:37 Ответить
то залишаючи такі коментарі на цензорі - території не повернеш, нє?
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21.04.2022 11:39 Ответить
Это типа надо перестать стрелять ... и возвращать территории .. заглянув в глаза ..
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21.04.2022 11:45 Ответить
Надоело читать - на передовую, там не скучно. Освободишь село - почитаем нскучные новости.
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21.04.2022 11:41 Ответить
Сидя дома в безопасности территории не освободишь. Дуй на передовую!
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21.04.2022 11:49 Ответить
просто нічого не пиши
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21.04.2022 12:27 Ответить
Після війни ці комплекси будуть нарозхват. Вони показали себе з найкращої сторони в бойових діях. То є найкраща реклама.
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21.04.2022 11:35 Ответить
Відстрілялося, падло, навічно. Амінь, хлопці.
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21.04.2022 11:35 Ответить
но больше всего горит пердак у русни после просмотра таких видео )
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21.04.2022 11:37 Ответить
Це Українські Супергерої...
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21.04.2022 11:38 Ответить
РЕБЯТА - Вы - ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!!!!!!!! Одна просьба - ВЫЖИВИТЕ.......
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21.04.2022 11:39 Ответить
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21.04.2022 11:41 Ответить
Це, мабуть, сама найоригінальніша інтерпретація картини "Крик". Мунка оцінив би.
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21.04.2022 11:59 Ответить
«Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым». © Джохар Дудаєв
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21.04.2022 11:41 Ответить
вже не так..бо сраний гуманізм вліз в голову..
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21.04.2022 11:46 Ответить
Ну, если гуманизм "сраный", то тебе нужно переселиться куда-нибудь по-восточнее. Там как минимум миллионов 50-70, даже слова такого не знают.
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21.04.2022 12:05 Ответить
Певною мірою Ви праві. Але є але ... Ми тепер за Європу (частково) віддуваємося.
І це нам буде вартувати,в першу чергу, великих демографічних втрат (в різних напрямках і з різних причин).
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21.04.2022 12:31 Ответить
Дорогі українці ! Дякуємо нашим воїнам за їхню мужність та патріотизм. Всі, хто не може тримати зброю в руках, молімося за наших воїнів, за головнокомандувача Залужного, за командирів ЗСУ, за наших друзів з ЄС і НАТО. Із Світлим Христовим Воскресінням, Україно!
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21.04.2022 11:43 Ответить
Араби таки не дурні, шо почали закупляти Стугни..для їхньої місцевості де нема дерев .то взагалі шикарна зброя
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21.04.2022 11:44 Ответить
ВЫ ФСЕ ВРИТЕ.ЭТО ФЕЙК.!!!"ОХ І ДИКОБРАЗИ БУРЯТСЬКІ!.ХЛОПЦІ ******* СВИНЯЧУ ДІЧЬ
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21.04.2022 11:45 Ответить
Бутусова в Президенти!!
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21.04.2022 11:51 Ответить
Бутусов всяко лучше, чем теперешнее...!
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21.04.2022 14:56 Ответить
А вони лізуть і лізуть як сарана.
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21.04.2022 11:52 Ответить
З часом вона таки видихається і здихає. А щоб швидше це було то треба кропити.
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21.04.2022 11:57 Ответить
КРОПИТИ
бризкати, порскати, оприскувати, обпорскувати, оббризкувати, скроплювати; ЕВ. бити, вбивати, (з крісів) стріляти.
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21.04.2022 12:00 Ответить
Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин. Источник:

Номер картки в студію!!!
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21.04.2022 12:08 Ответить
Так тримати,молодці!!!
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21.04.2022 12:16 Ответить
Тепер зрозуміло чому керівники русоп'ятачного війська дало команду розстрілювати наших полонених з Попасної.
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21.04.2022 12:35 Ответить
Ось це і є наш Герой якому Слава.
Збережи вас Боже, хлопці.
Смерть клоаці-параші !
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21.04.2022 12:51 Ответить
КБ "Луч": Руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюка
В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин.

В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.

Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".
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21.04.2022 15:17 Ответить
"Отметим, что ЗАБАРЧУК Р. В. ЛИЧНО ПОДТВЕРЖДАЛ, ЧТО ЕГО РОДСТВЕННИК РАБОТАЕТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В свою очередь,

Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины

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21.04.2022 15:20 Ответить
 
 