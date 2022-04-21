"Два десятка танков, еще были БТРы, машины", - один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" уничтожает оккупантов в Луганской области. ВИДЕО

Один из лучших расчетов ПТРК "Стугна" в Луганской области уничтожил более двух десятков единиц техники российских оккупантов.

Об этом в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал один из бойцов расчета.

"Два десятка танков, еще были БТРы, машины... Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин.

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"Мгновенная карма - российский танк производит выстрел по украинским позициям и сразу взрывается после попадания ракеты "Стугна", это новое видео от наших противотанкистов. И делает это Женя - один из лучших операторов ВСУ на ПТРК "Стугна", его расчет за время вторжения уничтожил свыше 20 российских танков и бронемашин. Мы вместе попали под обстрел на Донбассе после того, как Женя уничтожил очередную машину противника. Жене нужен беспилотник, и мы ему скоро такой беспилотник доставим, а если можете приобщиться к приобретению новой большой партии дронов для наших лучших бойцов на Донбассе – пожалуйста, вот реквизиты, дронов, машин и оптики на фронте нужно много, я доставлю", - призвал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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