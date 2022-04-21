Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера "Москва". Они - срочники, якобы "не участвующие" в войне, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Журналисты идентифицировали еще двух матросов с ракетного крейсера "Москва", уничтоженного украинскими ракетами "Нептун". Оба они были срочниками, несмотря на заявления Путина о том, что в войне РФ против Украины "не участвовали и не будут участвовать" солдаты срочной службы.
Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ.
Первый матрос – Евгений Гринберг. Он есть на фотографии с другим без вести пропавшим моряком - Егором Шкребцом, личность которого журналисты установили раньше.
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Евгений публиковал в "ВКонтакте" много снимков в форме матроса. Также там есть его фото из звукозаписывающей студии с сослуживцами. И видео с концерта в Санкт-Петербурге, где он исполняет песню "Экипаж – одна семья".
Мать матроса Наталья Гринберг сообщила журналистам, что он уцелел и выходил на связь с семьей уже после 13 апреля "с телефона командира".
"Он позвонил домой, сказал, что все нормально, а документы сгорели", – рассказала женщина.
Также она сообщила, что Гринберг находится в Севастополе, где его перевели в десантно-штурмовую бригаду. На вопрос, будет ли он вовлечен в войну против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией", она заявила: "Он – срочник, поэтому он не будет участвовать в спецоперации. Их же, срочников, не должны отправить туда дальше, на Украину?"
Второй идентифицированный "Схемами" срочник - Александр Беляев из Петербурга.
Он – бывший кадет. В соцсетях публикует много фото в форме и с "георгиевской лентой". В январе он публиковал общие фотографии с моряками, которых журналисты ранее идентифицировали как членов экипажа ракетного крейсера "Москва".
Беляеву удалось спастись, сейчас он находится в Севастополе. "Он - также срочник, хотя Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не были и не будут задействованы в войне в Украине", - отмечают журналисты "Схем".
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Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/u-putina-zayavili-chto-peredali-ukraine-proekta-dokumenta-s-chetkimi-formulirovkami.htm В Одессе к берегу начало прибивать фуражки оккупантов из затопленного крейсера "Москва".
Как у них говорится: "Всё пропьём, но флот не опозорим!"