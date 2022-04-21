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Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера "Москва". Они - срочники, якобы "не участвующие" в войне, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с ракетного крейсера "Москва", уничтоженного украинскими ракетами "Нептун". Оба они были срочниками, несмотря на заявления Путина о том, что в войне РФ против Украины "не участвовали и не будут участвовать" солдаты срочной службы.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ.

Первый матрос – Евгений Гринберг. Он есть на фотографии с другим без вести пропавшим моряком - Егором Шкребцом, личность которого журналисты установили раньше.

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Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 01

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 02Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 03

Евгений публиковал в "ВКонтакте" много снимков в форме матроса. Также там есть его фото из звукозаписывающей студии с сослуживцами. И видео с концерта в Санкт-Петербурге, где он исполняет песню "Экипаж – одна семья".

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 04

Мать матроса Наталья Гринберг сообщила журналистам, что он уцелел и выходил на связь с семьей уже после 13 апреля "с телефона командира".

"Он позвонил домой, сказал, что все нормально, а документы сгорели", – рассказала женщина.

Также она сообщила, что Гринберг находится в Севастополе, где его перевели в десантно-штурмовую бригаду. На вопрос, будет ли он вовлечен в войну против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией", она заявила: "Он – срочник, поэтому он не будет участвовать в спецоперации. Их же, срочников, не должны отправить туда дальше, на Украину?"

Второй идентифицированный "Схемами" срочник - Александр Беляев из Петербурга.

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 05

Он – бывший кадет. В соцсетях публикует много фото в форме и с "георгиевской лентой". В январе он публиковал общие фотографии с моряками, которых журналисты ранее идентифицировали как членов экипажа ракетного крейсера "Москва".

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 06Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 07Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 08

Беляеву удалось спастись, сейчас он находится в Севастополе. "Он - также срочник, хотя Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не были и не будут задействованы в войне в Украине", - отмечают журналисты "Схем".

Журналисты идентифицировали еще двух матросов с крейсера Москва. Они - срочники, якобы не участвующие в войне, - Схемы 09

армия РФ (19350) россия (95652)


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Топ комментарии
+18
пройшов час жаліти жінок і *оніжедєті*, післа того що кацапи зробили в Бучі Бородянці Маріуполі і інших наших містах. всіх на той світ, хто прийшов на нашу землю, у себе в концтаборі хай живуть, це навіть краще, хай страждають
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21.04.2022 11:58
+17
ПОЗДРАВЛЯЮ РУСНЮ С СОКРАЛЬНОЙ ДЛЯ НИХ ЦИФРОЙ "ОЧКО".
Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
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21.04.2022 12:07
+16
На фоне остальной брехни участие срочников уже просто не имеет значения. Для нас не важно, какая возрастная категория ведет эту преступную войну.
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21.04.2022 12:01
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пройшов час жаліти жінок і *оніжедєті*, післа того що кацапи зробили в Бучі Бородянці Маріуполі і інших наших містах. всіх на той світ, хто прийшов на нашу землю, у себе в концтаборі хай живуть, це навіть краще, хай страждають
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21.04.2022 11:58 Ответить
теперь он охраняет креветок от браконьеров. нужная работа, полезная.
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21.04.2022 11:59 Ответить
Матроси з крейсеру "Му-му"
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21.04.2022 12:45 Ответить
Эта парашная гнида уже получила ответ на свой вопрос...
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21.04.2022 12:00 Ответить
На фоне остальной брехни участие срочников уже просто не имеет значения. Для нас не важно, какая возрастная категория ведет эту преступную войну.
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21.04.2022 12:01 Ответить
идёт засирание мозгов и перевод стрелок - типо - самое страшное преступление путена то, что он обманщик скрепного народа...
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21.04.2022 12:04 Ответить
а тобі є діло до того хто винуватий? мені наприклад важливо щоб всі кацапи на Українській землі були знищені, всі колаборанти знищені або у тюрмі, а також щоб більше нічого російського не було в Україні - НІЧОГО абсолютно!
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21.04.2022 12:08 Ответить
***** казало про солдатів, а це матроси.
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21.04.2022 12:06 Ответить
ПОЗДРАВЛЯЮ РУСНЮ С СОКРАЛЬНОЙ ДЛЯ НИХ ЦИФРОЙ "ОЧКО".
Сегодня, 21 апреля 2022 года в Украине сдохло ровно 21 000 московитов.
С "ОЧКОМ" ВАС, СРУские дебилы.
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21.04.2022 12:07 Ответить
дите ж еще. И пох. После Бучи - насрать, кого видишь в прицельные. Пусть черти в аду их сортируют.
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21.04.2022 12:10 Ответить
а зачем это украинцам? два мудозвона искали смерть... они ее нашли - утопли... и слава Богу!
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21.04.2022 12:11 Ответить
В том то и дело,что они живы
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21.04.2022 12:22 Ответить
***** не обезображеные интеллектом, типичная русня
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21.04.2022 12:11 Ответить
Русские матросы курили в оружейке папиросы Нептун...
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21.04.2022 12:15 Ответить
"Враху не сдаётся наш гордый "мацква"... ))
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/u-putina-zayavili-chto-peredali-ukraine-proekta-dokumenta-s-chetkimi-formulirovkami.htm В Одессе к берегу начало прибивать фуражки оккупантов из затопленного крейсера "Москва".
Как у них говорится: "Всё пропьём, но флот не опозорим!"
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21.04.2022 12:26 Ответить
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21.04.2022 12:37 Ответить
ихтамнет
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21.04.2022 12:41 Ответить
команда крейсера "Буль-буль".
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21.04.2022 13:00 Ответить
а світлини, де воно підсмажене немає? От жаль.
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21.04.2022 14:13 Ответить
одне погано що це сміття ще живе
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21.04.2022 17:57 Ответить
 
 