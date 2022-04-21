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"Мне пох#й! Иди нах#й, а то сейчас отх#ярю!", - граждан РФ, выдававших себя за беженцев из Украины, выселили из гостиницы в Болгарии и арестовали после устроенной пьянки и дебоша. ВИДЕО

В болгарской Варне граждан РФ - двух женщин и двух мужчин, выселили из отеля и арестовали после того, как они устроили пьянку и дебош.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне выдавали себя за беженцев из Украины и уверяли соседей, что они приехали из Николаева, или из Запорожья, или из Кировограда. Инцидент, произошедший в гостинице Dahlia Garden в Варне, очевидцы зафиксировали на камеру.

"Вели себя буйно. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки" ... После выдворения из гостиницы их задержала полиция", - пишут авторы записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Болгария (656) выселение (52) отель (120) россия (95652)


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Топ комментарии
+121
Генетические ублюдки
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21.04.2022 12:17
+92
Так звані "росіяни" - свині в людському обличчі. Живу біля кордону з московією і знаю, що пишу.
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21.04.2022 12:17
+72
Во сучки,користуються бідою людською,а тим болгарам та іншим європейцям довірливим треба документи перевіряти,зараз українські консульства на місцях видають всі довідки без проблем
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21.04.2022 12:17
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:23 Ответить
Почему этой рашистской жабе никто в ее пустую тыкву с ноги не ****** ?
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21.04.2022 14:23 Ответить
Тому що тоді б цей "никто" став би на один рівень з "жабою".
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22.04.2022 08:56 Ответить
Ось вам яскравий приклад, чому треба розмовляти мовою, а не язиком і тоді нас будуть відрізняти від цих істот
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21.04.2022 14:26 Ответить
100%, так би нас ніхто не міг підставити, а тут для іноземців фіг зрозумієш хто пере тобою, якщо хіба паспорт не перевіриш. Мову треба вчити, а не язіком ...
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22.04.2022 00:23 Ответить
а ви вважаєте що румуни чи іспанці чи німці зможуть відрізнити українську від російської? )

це не так.

так само як і ви не відрізнятимите португальську від іспанської і тд., якщо не вивчали їх, звісно.

Тож аргумент так собі.

Хоча мову вчити треба, тут поза сумнівом.

Але мова то не панацея. В нас багато україномовних зрадників і російськомовних патріотів. Так склалося історично, і це треба обережно і розумно змінювати.
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30.07.2022 03:00 Ответить
А паспорти не дивилися, коли їх заселяли як біженців?
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21.04.2022 14:31 Ответить
Дешевый кгбэшный спектаклик по заданию из москвы. Рассчитан на то. чтоб показать европейцам,какое быдло украинские беженцы. Пусть местные спецслужбы хорошенько эти парочки потрясут - стопудово связь с кгб выявят.
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21.04.2022 14:32 Ответить
РОССИЯНИ НЕДОСТОЙНЫ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ !!!
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21.04.2022 15:02 Ответить
"Кацапа звідусіль жени,

Хай здохне в ямі при дорозі.

Ти подаєш йому води

А він вже сере на порозі"

Т.Г. Шевченко
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21.04.2022 15:39 Ответить
кацапську свиноту гонити звідусіль.
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21.04.2022 16:45 Ответить
Амебы-начальная стадия развития.
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21.04.2022 17:09 Ответить
а паспорт они нарисовали ?
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21.04.2022 21:27 Ответить
Їх не правильно виселяють, треба прямо з балкона і чим вищій поверх, тим краще.
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21.04.2022 22:20 Ответить
Твари, всюду проявляют свою тупость и дурость. Их вообще нигде не надо принимать, пусть сидят в своей обосранной и вонючей расеи и не рыпаются.
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21.04.2022 23:20 Ответить
Це цвіт руської нації)!!!!! Там 100% такого хамла, замість мови-мат, це все що вони собою являють! Поширюйте це в світ, хай всі бачать рускую культуру
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22.04.2022 00:18 Ответить
До речи навіть у коментарях на Цензорі не тяжко зауважити - повідомлення на мокшанському нарєчіі, навіть якщо і проукраїнське, здебільшого вульгарне по формі і з значною кількістю лайливих слів.
Напевно матюки настільки інтегровані у це нарєчіє, що сприймаються його носіями як норма.
Вони навіть не зауважують своєї бидлуватости.
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22.04.2022 05:38 Ответить
По пьянке деланые дебилы. Большинство таких там.
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22.04.2022 12:09 Ответить
В полиции выяснилось, что это были дейтвительно украинские беженцы из Кременчуга, в семье не без урода.
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24.07.2022 09:27 Ответить
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