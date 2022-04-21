"Мне пох#й! Иди нах#й, а то сейчас отх#ярю!", - граждан РФ, выдававших себя за беженцев из Украины, выселили из гостиницы в Болгарии и арестовали после устроенной пьянки и дебоша. ВИДЕО

В болгарской Варне граждан РФ - двух женщин и двух мужчин, выселили из отеля и арестовали после того, как они устроили пьянку и дебош.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне выдавали себя за беженцев из Украины и уверяли соседей, что они приехали из Николаева, или из Запорожья, или из Кировограда. Инцидент, произошедший в гостинице Dahlia Garden в Варне, очевидцы зафиксировали на камеру.

"Вели себя буйно. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки" ... После выдворения из гостиницы их задержала полиция", - пишут авторы записи.

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