"Мне пох#й! Иди нах#й, а то сейчас отх#ярю!", - граждан РФ, выдававших себя за беженцев из Украины, выселили из гостиницы в Болгарии и арестовали после устроенной пьянки и дебоша. ВИДЕО
В болгарской Варне граждан РФ - двух женщин и двух мужчин, выселили из отеля и арестовали после того, как они устроили пьянку и дебош.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне выдавали себя за беженцев из Украины и уверяли соседей, что они приехали из Николаева, или из Запорожья, или из Кировограда. Инцидент, произошедший в гостинице Dahlia Garden в Варне, очевидцы зафиксировали на камеру.
"Вели себя буйно. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки" ... После выдворения из гостиницы их задержала полиция", - пишут авторы записи.
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це не так.
так само як і ви не відрізнятимите португальську від іспанської і тд., якщо не вивчали їх, звісно.
Тож аргумент так собі.
Хоча мову вчити треба, тут поза сумнівом.
Але мова то не панацея. В нас багато україномовних зрадників і російськомовних патріотів. Так склалося історично, і це треба обережно і розумно змінювати.
Хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі"
Т.Г. Шевченко
Напевно матюки настільки інтегровані у це нарєчіє, що сприймаються його носіями як норма.
Вони навіть не зауважують своєї бидлуватости.