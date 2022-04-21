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Защитники Украины ликвидировали россиян, перевозивших снаряды с наводимыми на цель камерами. ВИДЕО

Вражеский "Урал" со снарядами "Краснополь", которые наводятся на цель с помощью видеокамеры, взорвался и сгорел.

Защитники Украины сняли видео на месте ликвидации техники РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это раз сгоревший "Урал" с этими головками от ракет. Разорвало его", - говорит воин на видео.

Носовая часть ракеты оборудована камерой.

"Здесь стоит камера внутри, которая наводит на цель. Хорошо, что их здесь взорвали", - добавил он.

бомба (370)


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Топ комментарии
+47
Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект...
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21.04.2022 13:29
+31
А стоит то каждый снарядик как неплохое авто. Молодцы
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21.04.2022 13:29
+29
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21.04.2022 13:32
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Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект...
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21.04.2022 13:29 Ответить
А стоит то каждый снарядик как неплохое авто. Молодцы
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21.04.2022 13:29 Ответить
Молодці хлопці 👍Слава ЗСУ 💪 Слава Україні 🇺🇦!
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21.04.2022 13:29 Ответить
Хаа...кацапи хотіли "наї**бати українців"???

Так НЕ БУДЕ !!!

ВСЕ буде УКРАЇНА!!!
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21.04.2022 13:29 Ответить
Не рви серце!!!
Смерть московітам в Україні!,
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21.04.2022 13:31 Ответить
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21.04.2022 13:32 Ответить
Окрім техніки ще і технології самі свої передають для вивчення.
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21.04.2022 13:34 Ответить
А що їх вивчати? Виробництво ГСН відбувалось у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%C2%BB Науков-виробничому комплексі «Прогрес» (зараз НВК «Прогрес», м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD Ніжин , Україна). Такі ж, але покращені снаряди ДП НВК «Прогрес» виготовляв під назвою "Квітник".
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21.04.2022 13:48 Ответить
Виробляли... поки не втрутилась команда Зе-!
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21.04.2022 13:54 Ответить
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21.04.2022 14:16 Ответить
Да явно никто ничего не знал, сейчас это все отговорки.
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21.04.2022 14:23 Ответить
Всі на Банковій все знали , так як розвідка доповідала по декілька разів на добу , коли почнеться , але маємо те , що маємо 😠
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21.04.2022 14:51 Ответить
Знали, тому й получили команду від Зе-влади розмінувати кримський перешейок перед самим наступом рф. Такі рішення не приймаються без верховного головнокомандувача.
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21.04.2022 18:13 Ответить
Лесик - лісом пішов
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21.04.2022 14:52 Ответить
Що у тебе можна ********, крім твоєї глупоти, яка і є твоє "всё"?
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21.04.2022 14:53 Ответить
Чудово!
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21.04.2022 13:35 Ответить
Жаль що підірвали, а не захватили. Ну вже, як вийшло. Ці снаряди і артилерії ЗСУ б згодилися.
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21.04.2022 13:39 Ответить
с наводящімі, ***, а не наводімимі
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21.04.2022 13:47 Ответить
А де ж наша аналогічна зброя? Де наша академія наук, де наш оборонпром і багато інших кантор? Наші героїчні воїни воюють з переважаючим технічно ворогом, а ті, хто нічого не зробив для зміцнення армії бігають та фоточки роблять з героями
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21.04.2022 13:48 Ответить
коли державі було потрібно - зброя виготовлялась.
Але ж ти 73/43%зебіл проголосовав за "увідеть мір в очке *****". А для "міра" сняряди не потрібні
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21.04.2022 14:09 Ответить
САУ Сюзанна которые нам передадут у них такие же корректируемые снаряды
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21.04.2022 13:48 Ответить
"Zuzana 2 - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ «Dana» з гарматою калібром 155 мм." А у знищених снарядів 152мм
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21.04.2022 16:59 Ответить
Дай Бог вам, хлопці, здоровя та успіхів на довгії літа! Слава нації!
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21.04.2022 14:00 Ответить
А ще краще щоб нашим хлопцям Бог дав снаряди з наведенням, Джавеліни, літаки, С-300 і Петріоти, танки, як німецькі і т д
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21.04.2022 14:08 Ответить
Смерть ворогам !!
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21.04.2022 14:46 Ответить
Нам бы тоже такие от партнеров из Европы и США. "Редфилд" так сказать
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21.04.2022 14:13 Ответить
Розберіть подивіться хто виробляв ті камери наведення,не здивуюся якщо то німеччина а бо франція детальки робить..
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21.04.2022 14:22 Ответить
Нема там камер. Там наведення по лазерному підсвічуванню цілі. Шукайте в гуглі.
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21.04.2022 18:10 Ответить
Головку наведення робили в Ніжині. Це розробка з часів СРСР.
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21.04.2022 18:11 Ответить
Хлопці молодці, но нахера там копирсатися, воно ж можє *******, а ви потрібні Україні живими.
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21.04.2022 14:38 Ответить
ВОТ ПУТИН ***** !!!
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21.04.2022 15:08 Ответить
"Тут стоїть камера, яка наводить на ціль"

Ну, скажемо так - яка має теоретично за задумом кацапських недоконструкторів на щось наводитися
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21.04.2022 17:12 Ответить
То корриговані по лазеру снаряди.
Сподіваюсь, в ЗСУ теж таки є.
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21.04.2022 17:32 Ответить
 
 