Защитники Украины ликвидировали россиян, перевозивших снаряды с наводимыми на цель камерами. ВИДЕО
Вражеский "Урал" со снарядами "Краснополь", которые наводятся на цель с помощью видеокамеры, взорвался и сгорел.
Защитники Украины сняли видео на месте ликвидации техники РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это раз сгоревший "Урал" с этими головками от ракет. Разорвало его", - говорит воин на видео.
Носовая часть ракеты оборудована камерой.
"Здесь стоит камера внутри, которая наводит на цель. Хорошо, что их здесь взорвали", - добавил он.
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+47 Александр Чуднивец #474549
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+31 Дмитрий Иванов #466733
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+29 Sophia-Maria Duglass
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ВСЕ буде УКРАЇНА!!!
Смерть московітам в Україні!,
Але ж ти 73/43%зебіл проголосовав за "увідеть мір в очке *****". А для "міра" сняряди не потрібні
Ну, скажемо так - яка має теоретично за задумом кацапських недоконструкторів на щось наводитися
Сподіваюсь, в ЗСУ теж таки є.