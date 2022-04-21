Защитники Украины ликвидировали россиян, перевозивших снаряды с наводимыми на цель камерами. ВИДЕО

Вражеский "Урал" со снарядами "Краснополь", которые наводятся на цель с помощью видеокамеры, взорвался и сгорел.

Защитники Украины сняли видео на месте ликвидации техники РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это раз сгоревший "Урал" с этими головками от ракет. Разорвало его", - говорит воин на видео.

Носовая часть ракеты оборудована камерой.

"Здесь стоит камера внутри, которая наводит на цель. Хорошо, что их здесь взорвали", - добавил он.