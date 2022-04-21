Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на бронемашину БМД-4.. ВИДЕО
Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на новые российские бронемашины БМД-4.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoCar, об этом рассказал волонтер Павел Кащук во время осмотра расстрелянных оккупантами в Буче и Гостомеле гражданских автомобилей и ревизии трофейной техники армии РФ.
"БМД-4 начали выпускаться и стали на вооружение в армию РФ в 2015-16 годах. То есть примерно через два года после начала войны в Украине и введение санкций, запрещавших продавать стране-агрессору военные технологии... Самое интересное здесь - система управления огнем, позволяющая стрелять точно не зависимо от погоды и времени суток Компоненты и технологии этой системы проданы в Российской Федерации французской компанией Thales. Тепловизионная камера с совершенно нерусским названием Catherine FC позволяет оккупанту видеть свою жертву с нескольких километров. Собирается она вроде бы на заводе в российской Вологде по лицензии. То есть по французским чертежам и по купленным у Франции компонентам. Это только одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы", – рассказывает Кащук.
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франція і німеччина допогали готуватись до вбиства українців,
зараз вони самі на себе санкції ж не накладуть то хай нам дають все що просимо
То есть большей помощи путину было трудно оказать. Тут никакие тепловизоры и близко не стоят.
По-перше, хоч БМД-4 і зроблена на основі БМД-3, але відрізняється саме бойовим модулем з гарматою, яку запозичила у БМП-3. Отже роки виробництва тут не мають ніякого значення, ще і тому, що обладнання телес могли закупити набагато раніше.
По-друге, санкції, які були запроваджені після початку війни в Україні, не забороняли продавати країні-агресору воєнні технології. Вони забороняли підписувати нові контракти на постачання де-яких високотехнологічних військових товарів.
Отже, застаріле обладнання талес, показане на відео могло бути куплено до 2014 року, могло бути поставлено в рамках контракту підписаного до 2014 року, могло не входити в заборонені для поставки товари. Крім того, нагадаю, що Франція, свого часу, відмовилася від постачання кацапам вертольотоносців Містраль (по вже підписаним контрактам), що призвело до значних втрат.
Переше ніж росповсюджувати різну херь, непогано б перевірати факти, тим більш перед виборами президента Франції, які можуть призвести до катастрофи в т.ч. для України!
P.S. Якщо адекватні, киньте маленьке напівпрозоре лого зверху в куток, цього буде достатньо.