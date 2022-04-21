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Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на бронемашину БМД-4.. ВИДЕО

Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на новые российские бронемашины БМД-4.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoCar, об этом рассказал волонтер Павел Кащук во время осмотра расстрелянных оккупантами в Буче и Гостомеле гражданских автомобилей и ревизии трофейной техники армии РФ.

"БМД-4 начали выпускаться и стали на вооружение в армию РФ в 2015-16 годах. То есть примерно через два года после начала войны в Украине и введение санкций, запрещавших продавать стране-агрессору военные технологии... Самое интересное здесь - система управления огнем, позволяющая стрелять точно не зависимо от погоды и времени суток Компоненты и технологии этой системы проданы в Российской Федерации французской компанией Thales. Тепловизионная камера с совершенно нерусским названием Catherine FC позволяет оккупанту видеть свою жертву с нескольких километров. Собирается она вроде бы на заводе в российской Вологде по лицензии. То есть по французским чертежам и по купленным у Франции компонентам. Это только одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы", – рассказывает Кащук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от РФ и пообещал поддержать Украину

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продажа (483) россия (95660) технологии (673) Франция (3523) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+106
Франція та Німеччине-старі європейські шльондри на викликах з кремля...
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21.04.2022 13:30
+78
Європа робила все щоб озброїти Росію і щоб вона почала війну з Україною
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21.04.2022 13:30
+31
Не скулить нужно, а, собрав доказательства, выставить счёт за убийства и разрушения в Украине!

Где партейные деятели? Что то делайте вместо нытья - "нас абижают"...
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21.04.2022 14:39
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Ха..Эт точно.И для них,если хорошо заплатят,и "анал" не табу.
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21.04.2022 15:23 Ответить
хай наші дипломати це використають,
франція і німеччина допогали готуватись до вбиства українців,
зараз вони самі на себе санкції ж не накладуть то хай нам дають все що просимо
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21.04.2022 15:26 Ответить
Ну я бы не был таким громогласным, во первых когда было произведено, когда было установлено? Т.е. то что до войны было то было. Но газ же до сих пор с рАссеи идет по трубам Украины? Эстония намеренно отказывается от газа, да Эстония не Украина, но все же. Сейчас война и все равно по трубам течет газ понятное дело в страны Европы, но все же. Так что давайте смотреть везде и полностью.
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21.04.2022 16:19 Ответить
https://ptku.com.ua/ru/produkciya/proizvoditeli/thales-avionics-electrical-systems-thales-franciya/
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21.04.2022 16:19 Ответить
Я, конечно, скажу сейчас непопулярную вещь, но это правда. Больше всех убивать украинцев путину помогли сами украинцы, 8 лет занимаясь непонятно чем, а три года назад вообще избрали комедианта с кучей русских шпигунов в подтанцовке из-за художественного сериала, который остановил ракетную программу, убрал мины и заслоны с крымского направления и урезал военный бюджет...

То есть большей помощи путину было трудно оказать. Тут никакие тепловизоры и близко не стоят.
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21.04.2022 16:42 Ответить
Хоанція - одна із європейських шльондр зарпжених вірусом імперіалізму!...
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21.04.2022 17:00 Ответить
Якщо вже робити відео, на яких видаєш себе за експерта - то не треба робити заяви, які одразу видають в тобі повного ламера.

По-перше, хоч БМД-4 і зроблена на основі БМД-3, але відрізняється саме бойовим модулем з гарматою, яку запозичила у БМП-3. Отже роки виробництва тут не мають ніякого значення, ще і тому, що обладнання телес могли закупити набагато раніше.
По-друге, санкції, які були запроваджені після початку війни в Україні, не забороняли продавати країні-агресору воєнні технології. Вони забороняли підписувати нові контракти на постачання де-яких високотехнологічних військових товарів.

Отже, застаріле обладнання талес, показане на відео могло бути куплено до 2014 року, могло бути поставлено в рамках контракту підписаного до 2014 року, могло не входити в заборонені для поставки товари. Крім того, нагадаю, що Франція, свого часу, відмовилася від постачання кацапам вертольотоносців Містраль (по вже підписаним контрактам), що призвело до значних втрат.

Переше ніж росповсюджувати різну херь, непогано б перевірати факти, тим більш перед виборами президента Франції, які можуть призвести до катастрофи в т.ч. для України!
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21.04.2022 17:25 Ответить
Це давно відомо.
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21.04.2022 17:35 Ответить
потрібно подати на цю компанію багатомільярдний позов в суди ЄС, щоб зароблені гроші їм кісткою в горлі стали.
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21.04.2022 17:35 Ответить
про Францію .. варто ще додати, як завдяки "найпрогресивнішому реформатору", очільнику МВС Авакову, який виступав лобістом угод з Францією, Україна БЕЗ ТЕНДЕРІВ уклала угоди купівлі (якісь вже виконали, якісь тільки ратифікували) на 551млн євро вертольотів для ДСНС, на 136млн євро катери для прикордонників, 900 млн євро локомотиви для УЗ, 300млн євро на пожежно-рятувальні машини, ще була якась мутка зі створенням національного авіаперевізника, де хотіли купити їхні літаки, хз на якому воно було етапі .. 1,9млрд євро - це тільки те, що згадалось .. і це не воєнного призначення, бо воєнку нам взагалі вони не поставляли, негласне ембарго, на відміну від рашки .. і зараз, коли країни Балтії віддають по суті все, що є, в цей час французи сидять рівно на сраці .. то виникає питання, на*ера з такими "партнерами" взагалі мати справу?
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21.04.2022 17:57 Ответить
на Т72 Б3 тоже самое
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21.04.2022 20:09 Ответить
Трохи не по темі новини, але... Цензор, от навіщо ліпити своє велике лого поверх субтитрів англійською? Ви ще й не даєте лінк на оригінал тож яким дивом це мають прочитати іноземці?
P.S. Якщо адекватні, киньте маленьке напівпрозоре лого зверху в куток, цього буде достатньо.
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21.04.2022 20:30 Ответить
Оригінал відео на ютуб-каналі *Info Car* - ведучий Павло Кащук. Цей галімий логотип на пів екрану виглядає як жалюгідна спроба видати автором відео саме портал ЦЕНЗОР.НЕТ
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22.04.2022 11:41 Ответить
И эта Европа нам указывает, что мы коррумпированы. И что мы из-за этого не готовы быть приняты в этом "честном", "принципиальном" мире.
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21.04.2022 20:43 Ответить
. Французькі фірми Thales та Safran постачали російській армії,тепловізійні камери для оснащення понад 1 тис.танків, навігаційні системи,інфрачервоні датчики для винищувачів. Контракт на постачання спеціальних відеокамер Matis STD гурт Safran підписав у 2013 році. Вони були призначені для російських танків T-72, його модернізації T-90 та нових Т-80БВМ. Ці камери постачались Росії до 2016 року. Фірма Thales з 2007 по 2019 рік постачала Росії тепловізори Catherine для танків та бронемашин.З 2014 року і до завершення поставок в 2018-му група Thales оснастила навігаційними системами TACAN 60 двомісних винищувачів Су-30, були доставлені в Росію і аналогічні системи TACAN для модернізації винищувачів. шоломи. Винищувачі ВПС Росії з 2014 року отримували розроблені Safran навігаційні системи Sigma 95N, що дозволяють автономне орієнтування без сигналів супутників. Системи виявлення цілей були призначені для вертольотів Ка-52. Після викриття Disclose прес-секретар французького Міністерства оборони Ерве Гранжан пояснив, що «Франція дозволила виконання деяких контрактів, підписаних з 2014 року».
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21.04.2022 22:25 Ответить
до сраки такий єврейпейський союз....
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21.04.2022 23:17 Ответить
От-от, і я про те ж... а свого часу глодала думка- а якого хера брити звідти ломанулись? Бо побачили, що ця шарашкіна(читай, парашкіна)контора нічого варта...
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22.04.2022 06:45 Ответить
Точно такие же французские системы управления огнем "Таллес" устанавливаются на модернизированых Т-72Б3
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22.04.2022 10:37 Ответить
ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ И ЗАКРЫТИЕ ФИРМЫ !!!
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24.04.2022 13:42 Ответить
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