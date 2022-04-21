Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на бронемашину БМД-4.. ВИДЕО

Французская компания Thales в обход санкций продавала России технологии и компоненты системы управления огнем для пушек на новые российские бронемашины БМД-4.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoCar, об этом рассказал волонтер Павел Кащук во время осмотра расстрелянных оккупантами в Буче и Гостомеле гражданских автомобилей и ревизии трофейной техники армии РФ.

"БМД-4 начали выпускаться и стали на вооружение в армию РФ в 2015-16 годах. То есть примерно через два года после начала войны в Украине и введение санкций, запрещавших продавать стране-агрессору военные технологии... Самое интересное здесь - система управления огнем, позволяющая стрелять точно не зависимо от погоды и времени суток Компоненты и технологии этой системы проданы в Российской Федерации французской компанией Thales. Тепловизионная камера с совершенно нерусским названием Catherine FC позволяет оккупанту видеть свою жертву с нескольких километров. Собирается она вроде бы на заводе в российской Вологде по лицензии. То есть по французским чертежам и по купленным у Франции компонентам. Это только одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы", – рассказывает Кащук.

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