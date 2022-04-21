Защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк с отметкой "V", перекинутый из-под Киева, - Билецкий. ВИДЕО

Наличие такой техники свидетельствует о том, что в Мариуполь перебросили подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче.

Об этом пишет в телеграме основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, пытали гражданское население", - написал он.

На опубликованном Билецком видео танк пылает.

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"Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", - подчеркнул Билецкий.