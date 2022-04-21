РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9761 посетитель онлайн
Новости Видео Война
18 921 32

Защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк с отметкой "V", перекинутый из-под Киева, - Билецкий. ВИДЕО

Наличие такой техники свидетельствует о том, что в Мариуполь перебросили подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче.

Об этом пишет в телеграме основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, пытали гражданское население", - написал он.

На опубликованном Билецком видео танк пылает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массово применяет вакуумные бомбы. Использование химоружия проверяют, - Зеленский

"Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", - подчеркнул Билецкий.

Мариуполь (5717) Билецкий Андрей (239) Азов (794)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
Азовці-ви найкращі воїни в світі...
показать весь комментарий
21.04.2022 13:45
+30
Сейчас придет руснявое чмо с немецким впн из соседней темы и расскажет что азовсталь закупорена, а танки эти горят от дырявых пердаков их экипажа
показать весь комментарий
21.04.2022 13:44
+27
+
Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
показать весь комментарий
21.04.2022 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас придет руснявое чмо с немецким впн из соседней темы и расскажет что азовсталь закупорена, а танки эти горят от дырявых пердаков их экипажа
показать весь комментарий
21.04.2022 13:44 Ответить
Я здогадуюсь про кого ви
показать весь комментарий
21.04.2022 14:04 Ответить
Ну, азовсталь действительно в блокаде. Запасы боеприпасов, еды, питья ограничены. В свою очередь у кацапов с этим никаких проблем. Банально будут ждать, регулярно обстреливая артой и авиацией город, пока у защитников Мариуполя все не закончится. Без полномасштабного наступления Марик не спасти, на мой диванный взгляд. Но для такого наступления Украина ещё не готова, так как оружие только начало поступать, плюс подготовить и обучить людей надо. Начни настоящую подготовку с первыми звоночками от западных разведок, то сейчас было бы намного легче, но это уже дискуссии на послевоенное время.
показать весь комментарий
21.04.2022 14:04 Ответить
Я думаю на том заводе по еде запасы есть тем более на фейсбуке метинвест вроде как писал в начале марта про это. Опять же не берусь утверждать, этот вопрос следует адресовать метинвесту. Но запасы они делали точно
показать весь комментарий
21.04.2022 14:08 Ответить
Азовці-ви найкращі воїни в світі...
показать весь комментарий
21.04.2022 13:45 Ответить
+
Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
показать весь комментарий
21.04.2022 13:45 Ответить
Наші котики.
показать весь комментарий
21.04.2022 13:45 Ответить
Шойгу сказав що Маріуполь взяли. А тут танки їхні горять. Дивне взяття якесь.
показать весь комментарий
21.04.2022 13:46 Ответить
завтра еще один танк уничтожат и выложат
показать весь комментарий
21.04.2022 13:48 Ответить
То він за щіку узяв у ***** 😁
показать весь комментарий
21.04.2022 13:48 Ответить
Москалі з під Києва танки перекинули. А наші що, так під Києвом і залишилися?
показать весь комментарий
21.04.2022 13:51 Ответить
Маріупольці---- Ви!!! Боги міста!!!
V -- то кадирівціDON....
Не захотіли здохнути під Києвом, то будуть "шаурмой" в Маріуполі!!!
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:52 Ответить
Навіть не знаю якими словами можливо описати мужність та вправність захисників Маріуполя. Еліта, найсильніші бійці у світі.
показать весь комментарий
21.04.2022 13:56 Ответить
Близько 98% українців підтримують Збройні сили. Це зрозуміло, бо ніколи досі армія України не вела такої великої, важкої і успішної боротьби з агресором. Тож логічно, що рейтинг довіри до ЗСУ б'є історичні рекорди. Але декого на Банковій це починає хвилювати. Не сама успішність ЗСУ чи їхня підтримка, а те, що українці персоналізують героїчний опір своєї армії в особі головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Одним із тих, хто уважно стежить за потенціалом головнокомандувача ЗСУ, є Андрій Єрмак. Як би там не було, але Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.
Результати закритого соцдослідження для Банкової, де вперше заміряли політичний рейтинг Залужного. Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. Станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів. Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному.


https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/

показать весь комментарий
21.04.2022 13:56 Ответить
Теж дуже хотілося б бачити Залужного чи когось інших із військових президентом. Але думаю, нас тут не зрозуміють до повного обгавкування
показать весь комментарий
21.04.2022 14:01 Ответить
просто кто-то записывает видосики, а кто-то молча ****** русню
показать весь комментарий
21.04.2022 14:01 Ответить
давайте не путать, популизм и профессионализм, мухи отдельно , котлеты отдельно, пора поумнеть уже, не делайте себе кумира , человек который хорошо выполняет свои обязанности , должен делать то , что хорошо умеет, тогда не придётся профессионалам исправлять ошибки дилетантов. Не превращайтесь в русню !!!!
показать весь комментарий
21.04.2022 14:12 Ответить
Цікаво, в каком училище учат на президентов профессионалов?
показать весь комментарий
21.04.2022 14:22 Ответить
Щоб не перетворюватися на русню, опануй, нарешті, українську.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:31 Ответить
А коли ви голосували за клоуна то в кого перетворились?
показать весь комментарий
22.04.2022 02:07 Ответить
Кесарю-кесарево, слесарю......ну ви зрозуміли. А ну нагадайте мені в якій ЦИВІЛІЗОВАНІЙ країні Президентом БУВ ВІЙСЬКОВИЙ? Жабоїди не канає(той пан був більше політиком ніж військовим)
показать весь комментарий
21.04.2022 14:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80 Дуайт Ейзенхауер
показать весь комментарий
21.04.2022 16:23 Ответить
Джордж Вашингтон - американський державний діяч, перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент Сполучених Штатів (1789-1797 роки), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 батько-засновник США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 генерал армій США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 національний герой країни.
показать весь комментарий
22.04.2022 02:12 Ответить
Слава героям України! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
21.04.2022 13:57 Ответить
З "позначкою" він ще яскравійше запалюється й горить синім полум"ям !
показать весь комментарий
21.04.2022 14:00 Ответить
То стрілочка, яка вказує напрямок - в пекло.
показать весь комментарий
21.04.2022 14:03 Ответить
Даже немного стыдно перед защитниками Мариуполя, что танки которые должны были уничтожить мы под Киевом, поехали в Мариуполь.
показать весь комментарий
21.04.2022 14:05 Ответить
Мабуть була така домовленість. Але те що відкрилось в Бучі, Ірпені, Гостомелі і в інших звільнених містах поламало цю домовленість.
показать весь комментарий
21.04.2022 14:59 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
21.04.2022 14:32 Ответить
Гори рузька курва
показать весь комментарий
21.04.2022 15:00 Ответить
Залужный най новый президент.
показать весь комментарий
21.04.2022 15:16 Ответить
 
 