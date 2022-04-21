Защитники Мариуполя уничтожили вражеский танк с отметкой "V", перекинутый из-под Киева, - Билецкий. ВИДЕО
Наличие такой техники свидетельствует о том, что в Мариуполь перебросили подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче.
Об этом пишет в телеграме основатель полка "Азов" Андрей Билецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в том числе российские танки с отметкой "V". Это значит, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, пытали гражданское население", - написал он.
На опубликованном Билецком видео танк пылает.
"Прямо сейчас путинская орда продолжает сокрушительный беспредел в разрушенном дотла городе, где до сих пор остается около ста тысяч населения", - подчеркнул Билецкий.
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Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
V -- то кадирівціDON....
Не захотіли здохнути під Києвом, то будуть "шаурмой" в Маріуполі!!!
Слава ЗСУ!!!
Результати закритого соцдослідження для Банкової, де вперше заміряли політичний рейтинг Залужного. Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. Станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів. Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/