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В России горит один из ведущих исследовательских институтов минобороны, занимавшийся разработками систем ПВО и "Искандеров". ВИДЕО (обновлено)

В Твери горит помещение исследовательского института минобороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованной в соцсетях видеозаписи видно, что люди ломают окна, чтобы покинуть помещение. Площадь возгорания примерно одна тысяча квадратных метров. Местные пропагандисты сообщают об одном погибшем. Еще три десятка сотрудников подверглись ожогам.

Исследовательское учреждение – один из ведущих российских научно-исследовательских институтов, занимавшийся вопросами развития военно-космических сил и противовоздушной обороны, "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для бомбардировщиков Ту-160.

Интерфакс сообщает, что количество жертв пожара возросло до семи человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ решило засекретить данные о родственниках ликвидированных в Украине военных

Автор: 

авиация (2832) пожар (5956) Минобороны рф (932)


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Топ комментарии
+56
Слава Украине !!!!!
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21.04.2022 14:06
+51
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21.04.2022 14:10
+39
Гори, гори ясно...!
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21.04.2022 14:07
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Слава Украине !!!!!
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21.04.2022 14:06 Ответить
Бойові гусаки ВПС України передають вітання ********** від "киевского режима"
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21.04.2022 14:31 Ответить
Якщо до лапок прив'язати гніт то цілком можливо. Але мабуть то лише легенда про помсту княгині Ольги
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21.04.2022 15:57 Ответить
ще б ось ці запалали.. єдині в кацапії що розробляють такі системи:
https://www.wiw-rf.ru/ www.lemz.ru
«ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ТОП «ЛЭМЗ»)

та
https://www.raspletin.com/
ПАО «НПО «Алмаз»

до речі, керує ним "українец".. який народився в Полтаві, але потім став кацапом в москві, який люто еннавидить Україну
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21.04.2022 14:31 Ответить
Ну, наши тут точно не при делах. Просто руководство этой конторы скрывает следы своих коррупционных действий по разворовыванию бюджетных средств выделенных на разработки и модернизации систем ПВО в том числе и на ПВО лохани "Москва". Концы в огонь. А "Москву" затопили - концы в воду. Впрочем и курение вредит москальскому здоровью.
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21.04.2022 15:22 Ответить
зачётные сигареты..
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21.04.2022 15:56 Ответить
Ой бядя бяда,горє то како...
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21.04.2022 14:07 Ответить
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21.04.2022 14:39 Ответить
Гори, гори ясно...!
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21.04.2022 14:07 Ответить
Вследствии незначительного хлопка, произошло легкое задымление
Операция идет по плану
Потерь нет...
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21.04.2022 14:39 Ответить
і шоби не погасло!...
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21.04.2022 19:44 Ответить
може тому що вони там *аналоговнєти* розробляли на гранти від уряду, а просто все розікрали))
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21.04.2022 14:08 Ответить
в таком сверхсовременном здании разрабатывали как минимум термоядерный удар по Солнцу и пилотируемый полет на Плутон
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21.04.2022 14:36 Ответить
Кацапы надо курить в строго отведенных местах !
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21.04.2022 14:38 Ответить
100%
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21.04.2022 14:56 Ответить
Тихий хлопок, небольшая вспышка, еле видимое задымление, пожарники уже заканчивают, имущество было застраховано, семьи погибших получат компенсации. Биндеравцы будут уничтоженны!1111
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21.04.2022 14:08 Ответить
Займається питаннями розвитку вісково-космічних сил?!! Тобто "пилят бабки". Мабуть підпалили, щоб знищити докази розкрадання бюджетних коштів.
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21.04.2022 14:08 Ответить
Но теперь у них денег не будет на развитие армии, хоть это радует. И нечего будет пилить)
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21.04.2022 14:40 Ответить
Яка ж тільки краса)))
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21.04.2022 14:09 Ответить
а шо такое, а кто это сделал?
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21.04.2022 14:09 Ответить
действительно, какжиж так? ведь ну никогдаж не было и тут снова
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21.04.2022 17:29 Ответить
Там очередную сушку приземлили под Изюмом
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21.04.2022 14:09 Ответить
Мало буде !
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21.04.2022 14:09 Ответить
Невже це знову ми?! За будь-яких обставин слава Україні!
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21.04.2022 14:09 Ответить
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21.04.2022 14:10 Ответить
яка гарна дівчинка, і як вона всюди поспіває.....мабуть в неї сестрички є.....
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21.04.2022 14:49 Ответить
Десь я то дівчисько бачив...крута дівка виросте
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22.04.2022 02:54 Ответить
Видимо, что-то в лаборатории взорвалось. Может быть макет очередной баллистической ракеты.
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21.04.2022 14:11 Ответить
Все, що зле оркам, мені бальзам на серце. Щоб ви суки всі повиздихали, чорна цвіль планети.
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21.04.2022 14:12 Ответить
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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21.04.2022 14:12 Ответить
там еще в кацапстане и химзавод какой то горит
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21.04.2022 14:12 Ответить
На расее еще и леса горят -- вчера площадь пожаров была "вдвое больше чем в этот же период прошлого года"
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21.04.2022 16:05 Ответить
Українці та свідомі россіяни паліть все, що можете в фашиській федерації
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21.04.2022 14:13 Ответить
Спокуха, батут сгорел. Скоро починят.
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21.04.2022 14:13 Ответить
Сьогодні Чистий Четвер. Чистить Боженька. Чистить.
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21.04.2022 14:15 Ответить
Може це наслідки "импортозамещения"....
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21.04.2022 14:15 Ответить
Гори "пламенем " аж до кремля
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21.04.2022 14:15 Ответить
Возможно директор осознал, что завтра-послезавтра приедет проверка, которая по приказу кремля будет разбираться куда потрачены миллиарды денег на какие-то вундерваффе. А так. Были, но сгорели. Ещё можно на шпионов списат
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21.04.2022 14:16 Ответить
100%
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21.04.2022 14:18 Ответить
Там наверняка разыграется спектакль с доносами друг на друга. Хорошо бы, если командующий воздушно космических сил окажется втянутым по самое не хочу.
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21.04.2022 14:37 Ответить
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21.04.2022 15:14 Ответить
Як на мене, то воно не горить тільки тліє.
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21.04.2022 14:19 Ответить
Опять вата не накурится никак ...
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21.04.2022 14:22 Ответить
Бумерангом все повертається....
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21.04.2022 14:23 Ответить
зробивши кілька обертів навколо Землі "сармат" таки влучив у ціль.
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21.04.2022 14:25 Ответить
Вернулся бумерангом?
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21.04.2022 14:43 Ответить
а щоб там згоріло все що може горіти і все що не горить
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21.04.2022 14:25 Ответить
🎶🎶🎶

Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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21.04.2022 14:27 Ответить
Смерть кацапам!
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21.04.2022 14:27 Ответить
хорошономало
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21.04.2022 14:28 Ответить
146% они там картофан жарили для поминальной трапезы по крейсеру "Москва".
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21.04.2022 14:28 Ответить
Крейцер масква терміново запросив ППО
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21.04.2022 14:29 Ответить
Интересно чья голова полетит на этот раз.
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21.04.2022 14:31 Ответить
Лірично...
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21.04.2022 14:31 Ответить
ну і йух з ним
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21.04.2022 14:31 Ответить
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21.04.2022 14:33 Ответить
Хай звикають.
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21.04.2022 14:33 Ответить
Чай, спинджак ктой-та гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить запамятовал - знамо дело, то-то оно у них и загорелося, в дяревнях-та кажинный день ента оказия бываеть... 🔥🔥🔥
(вона, давеча цельный крейсер потонул к едрене фене от ентого дела. Бяда, бяда...)
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21.04.2022 14:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4MQUHdlBiXY Наш український "Моссад" вже діє. Зрадники мають розуміти, що жити вони не будуть. Це є і попередженням для інших.
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21.04.2022 14:38 Ответить
потвори замітають сліди вкрадених грошей, які "витрачені" на анало говнет.
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21.04.2022 14:39 Ответить
Інститут пішов по курсу крейсера "масква".
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21.04.2022 14:39 Ответить
Гори, Москва! https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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21.04.2022 14:42 Ответить
Ну... Помянєм.

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21.04.2022 14:45 Ответить
Героям слава!!!
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21.04.2022 14:48 Ответить
Це нова ракета Сармат повернулась у рідну гавань!
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21.04.2022 14:49 Ответить
Орки, це лише початок.
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21.04.2022 14:57 Ответить
Противопромышленный "Нептун" или пикирующие гуси?
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21.04.2022 14:58 Ответить
Горить, палає ...
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4
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21.04.2022 14:59 Ответить
Партизаны 🙂
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21.04.2022 15:02 Ответить
И эту убогую богадельню называют институтом? Что-то не верится! Полвека тому я работал с российскими НИИ, оборонными и необоронными. Фейк!
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21.04.2022 15:03 Ответить
А что вам не нравится? Что здание не 70х годов? Так вон, одно из зданий РКК энергия в Королёве - это бывшая вилла купца, другое - цех фабрики Кэдберри, простроенный перед Первой Мировой. Всякое бывает. Тем более - в Твери.
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21.04.2022 15:08 Ответить
ПУТИН ТЕРРОРИСТ ПОДЖЁГ !!!
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21.04.2022 15:04 Ответить
В новости две ошибки. Во-первых, что институт "научно-", а во-вторых - что "исследовательский".
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21.04.2022 15:06 Ответить
це хатинь, яку вони так обожнюють
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21.04.2022 15:19 Ответить
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21.04.2022 15:28 Ответить
Все, теперь межгалактические звездолеты не кому будет сбивать в небесных твердях!
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21.04.2022 15:38 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2022 15:39 Ответить
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21.04.2022 15:47 Ответить
Хорошие ж новости одна за другой!
+
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21.04.2022 15:51 Ответить
Горить красиво. Головне питання - скільки сконавших свинопсів.
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21.04.2022 16:03 Ответить
Переоцінити цю подію важко...хай навіть там не згорять якісь цінні креслення, обладнання і спеціалісти. Зараз почнеться така чистка у ФСБ і усяких ГРУ шо таргани з голоду повиздихають)) Ще пара таких "ана сгарєла" і в бій підуть адні старікі!
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21.04.2022 16:05 Ответить
А-а, то ось ти яка, протиповітряна оборона...
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21.04.2022 16:46 Ответить
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21.04.2022 17:02 Ответить
Аби більше Багато небуває...
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21.04.2022 17:06 Ответить
це добре, треба і в інших місцях покурити.
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21.04.2022 17:22 Ответить
Институт "Военно-космических сил рф" Тьфу , а почему не военно-императорско-галактические? И особенно эпично в таком задрыпаном здании))
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21.04.2022 17:39 Ответить
рузьге ПВО не сбило летящий мимо урны чей-то окурок
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21.04.2022 17:42 Ответить
Замітають сліди? Щоб не виплили махінації та розкрадання...
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21.04.2022 18:09 Ответить
Пошла цепная реакция после затопления Москвы.
Ждём громкие самоубийства.
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21.04.2022 18:34 Ответить
можна безкінечно дивитися як тече вода і як вогонь горить... особливо в кацапстані!
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21.04.2022 19:55 Ответить
Сармат вернулся, потянуло домой
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21.04.2022 22:35 Ответить
Прочитав коменти...які ліричні, задушевні. Добавити немає що-все сказано
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22.04.2022 02:59 Ответить
Гарно працюють ДРГ.
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22.04.2022 13:14 Ответить
 
 