В России горит один из ведущих исследовательских институтов минобороны, занимавшийся разработками систем ПВО и "Искандеров". ВИДЕО (обновлено)
В Твери горит помещение исследовательского института минобороны РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованной в соцсетях видеозаписи видно, что люди ломают окна, чтобы покинуть помещение. Площадь возгорания примерно одна тысяча квадратных метров. Местные пропагандисты сообщают об одном погибшем. Еще три десятка сотрудников подверглись ожогам.
Исследовательское учреждение – один из ведущих российских научно-исследовательских институтов, занимавшийся вопросами развития военно-космических сил и противовоздушной обороны, "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для бомбардировщиков Ту-160.
Интерфакс сообщает, что количество жертв пожара возросло до семи человек.
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ПАО «НПО «Алмаз»
до речі, керує ним "українец".. який народився в Полтаві, але потім став кацапом в москві, який люто еннавидить Україну
Операция идет по плану
Потерь нет...
смічних сил?!! Тобто "пилят бабки". Мабуть підпалили, щоб знищити докази розкрадання бюджетних коштів.
Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
https://youtu.be/trdItw1gnr8
(вона, давеча цельный крейсер потонул к едрене фене от ентого дела. Бяда, бяда...)
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4
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