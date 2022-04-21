В России горит один из ведущих исследовательских институтов минобороны, занимавшийся разработками систем ПВО и "Искандеров". ВИДЕО (обновлено)

В Твери горит помещение исследовательского института минобороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованной в соцсетях видеозаписи видно, что люди ломают окна, чтобы покинуть помещение. Площадь возгорания примерно одна тысяча квадратных метров. Местные пропагандисты сообщают об одном погибшем. Еще три десятка сотрудников подверглись ожогам.

Исследовательское учреждение – один из ведущих российских научно-исследовательских институтов, занимавшийся вопросами развития военно-космических сил и противовоздушной обороны, "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для бомбардировщиков Ту-160.

Интерфакс сообщает, что количество жертв пожара возросло до семи человек.

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