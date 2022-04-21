В Госдуме РФ предлагают ввести для украинских пленных принудительное донорство, практиковавшееся в нацистских лагерях. ВИДЕО

В российской Госдуме предложили обязать всех украинских пленных сдавать кровь для солдат армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Напомним, что принудительная сдача крови считается пыткой по международным законам.

Принудительное донорство практиковалось, в частности, в нацистских концлагерях. У заключенных брали кровь для солдат вермахта, а также использовали в качестве подопытных в медицинских экспериментах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО