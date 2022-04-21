В Госдуме РФ предлагают ввести для украинских пленных принудительное донорство, практиковавшееся в нацистских лагерях. ВИДЕО
В российской Госдуме предложили обязать всех украинских пленных сдавать кровь для солдат армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Напомним, что принудительная сдача крови считается пыткой по международным законам.
Принудительное донорство практиковалось, в частности, в нацистских концлагерях. У заключенных брали кровь для солдат вермахта, а также использовали в качестве подопытных в медицинских экспериментах.
Топ комментарии
+127 Перехватчик
показать весь комментарий21.04.2022 14:40
+83 Larissa Kora #504090
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+70 Joshua Merlin
показать весь комментарий21.04.2022 14:41
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те, в чому вони звинувачують усіх навкруги - на те саме вони самі здатні в першу чергу.
І пригадайте про їхнє звинувачення нас в вилученні органів, чорну трансплантологію і таке інше...
Склався пазл?
Саме цікаве що коли Кацапія рухне ця істота буде енергійно відмовлятись від своїх висловлювань.