РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9485 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 984 104

В Госдуме РФ предлагают ввести для украинских пленных принудительное донорство, практиковавшееся в нацистских лагерях. ВИДЕО

В российской Госдуме предложили обязать всех украинских пленных сдавать кровь для солдат армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Леонов. Напомним, что принудительная сдача крови считается пыткой по международным законам.

Принудительное донорство практиковалось, в частности, в нацистских концлагерях. У заключенных брали кровь для солдат вермахта, а также использовали в качестве подопытных в медицинских экспериментах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Госдума (1261) нацизм (348) издевательство (150) пленные (2143)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+127
показать весь комментарий
21.04.2022 14:40
+83
Кати, вбивці русофашисти, будьте прокляті на віки!
показать весь комментарий
21.04.2022 14:40
+70
и после этого зеленский хочет вести какие-то переговоры со страной-оккупантом, объясняя это какой-то фигней, придуманной управляющим им агентами? ох как же плохо окончит даже после намека на переговоры... народу уже надоело терпеть его видосики и дурь в словах... хотя Библия говорит - дурь человека познается по словам его!
показать весь комментарий
21.04.2022 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не забувайте про ВАЖЛИВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА КАЦАПАМИ:

те, в чому вони звинувачують усіх навкруги - на те саме вони самі здатні в першу чергу.

І пригадайте про їхнє звинувачення нас в вилученні органів, чорну трансплантологію і таке інше...

Склався пазл?
показать весь комментарий
21.04.2022 23:04 Ответить
реинкарнация нацистской германии только с рашистским браком ..... глубинное стадо без тормозов ...........
показать весь комментарий
22.04.2022 08:10 Ответить
Там де будуть вичавлювати українську кров там будуть і нирки і печінку відрізати... Взагалі не бачу різниці між фашистською есесівською Німеччиною і фашистською пуzькінською роzzією...
показать весь комментарий
22.04.2022 08:52 Ответить
Кацапи це болотяні дегенерати з повною відсутністю того що характеризує цивілізованість.
Саме цікаве що коли Кацапія рухне ця істота буде енергійно відмовлятись від своїх висловлювань.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 